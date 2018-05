Bomba iz Italije! Josip Iličić že dogovorjen z Interjem?

Z Apeninskega polotoka prihajajo informacije, da je slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić že dogovorjen z Interjem, h kateremu naj bi za 15 milijonov evrov prišel iz Atalante. Že naslednji teden naj bi 29-letni ofenzivni vezist v Milanu opravil zdravniške preglede in podpisal pogodbo.

Že prejšnji teden je velik poznavalec razmer na italijanski nogometni tržnici, priznani novinar Skyja Gianluca Di Marzio, pisal o tem, da so pri Interju šli v akcijo za Josipa Iličića. Če gre verjeti novicam, ki zdaj prihajajo iz Italije, so se zdaj dogovorili.

Pri Premium Sportsu, italijanski športni digitalni televiziji, namreč trdijo, da je prestop dogovorjen. Za 30-letnega nogometaša Atalante, za katerim je odlična sezona, v kateri je v 40 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel 15 golov in prispeval še 10 podaj, naj bi Milančani odšteli 15 milijonov evrov, ob tem pa naj bi v Bergamo poslali še dva mlada nogometaša.

Kot piše Premium Sports, naj bi Iličić že naslednji teden, po koncu sezone, ki se v Italiji zaključi ta konec tedna, odšel v Milano, opravil zdravniške preglede in podpisal pogodbo.

Če se bo to res zgodilo, bo Inter še njegov četrti italijanski klub po Atalanti, Fiorentini in Palermu, h kateremu je leta 2010 prišel iz Maribora. Do zdaj je v prvi italijanski ligi odigral 234 tekem, zabil 60 golov in prispeval 38 podaj.

Inter si je tri okrepitve že zagotovil

Pri Interju so že pošteno pljunili v roke, kar se tiče kadrovanja za naslednjo sezono, saj so si zagotovili še tri nogometaše. Iz Lazia prihaja nizozemski branilec Stefan de Vrijh, iz argentinskega Racinga mladi argentinski napadalec Lautaro Martinez, iz Juventusa pa izkušeni ganski vezist Kwadwo Asamoah.

Bosta s Samirjem Handanovićem, tako kot nekoč v reprezentanci, spet soigralca? Foto: Vid Ponikvar

Na tretjem mestu bi ujel novega soigralca Handanovića

Iličić bi se pri Interju pridružil rojaku in nekdanjemu reprezentančnemu soigralcu Samirju Handanoviću, ki je član Interja od leta 2012 in se je podpisal pod tretji najdražji prestop slovenskega nogometaša. Tudi njegov prestop je bil vreden 15 milijonov evrov. Če bo Iličić na San Siro res prišel, se bo torej na tretjem mestu izenačil s svojim novim klubskim soigralcem.

Slovenski rekorder je lani poleti postal Kevin Kampl, ki je iz Bayerja Leverkusna v RB Leipzig odšel za 20 milijonov evrov. Novopečeni zmagovalec lige Europa Jan Oblak je lastnik drugega najdražjega prestopa. Atletico Madrid je leta 2014 lizbonski Benfici zanj odštel 16 milijonov evrov.

Z Interjem v ligi prvakov?

Inter je sicer pred zadnjim krogom italijanskega prvenstva na petem mestu in za tri točke zaostaja za Laziom, ki je na četrtem mestu. Ta prinaša ligo prvakov. Inter se bo v zadnjem krogu pomeril prav proti Laziu. Če bo v Rimu zmagal, si bo zagotovil ligo prvakov.

Atalanta je sedma, za točko pa zastaja za Milanom na šestem mestu, ki prinaša ligo Europa.