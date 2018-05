Konec je! Zlatko Zahović potrdil, da odhaja iz Maribora.

V ponedeljkovi izdaji so pri edinem slovenskem športnem časniku objavili novico, ki je udarila kot strela z jasnega, potrdil pa nam jo je tudi naš vir, in dejali, da Zlatko Zahović zapušča NK Maribor.

Iz kluba so malo za tem v javnost hitro poslali sporočilo in zapisali, da o njegovem odhodu niso obveščeni, zato informacij ne morejo komentirati.

Ko je pozneje v pogovoru za Večer predsednik NK Maribor Drago Cotar dejal, da o njegovem odhodu ne ve nič in da se je Zahović poslovil le zaradi tega, ker odhaja na dopust, je glede pravilnosti informacije morda še obstajala senca dvoma, a zdaj je ni več. V pogovoru za torkovo izdajo EkipeSN je Zahović potrdil svoj odhod in dodal, da odhaja, ker se v klubu ne počuti več dobro.

"Preprosto želim biti srečen, v klubu pa v zadnjem času nisem bil več. Odhod je edina rešitev. Stvar je jasna. Ne želim biti problem, temveč rešitev," je ob tem povedal zdaj očitno že nekdanji športni direktor Maribora, s katerim ima podpisano pogodbo do leta 2024.

Podpisal jo je lani, a takrat so bile razmere v klubu še precej drugačne. Od marca letos in afere "Počasi, sine" so se stvari zasukale v drugo smer.

Z njim je Maribor spisal svojo zgodovino

V Maribor je prišel leta 2008. Foto: Vid Ponikvar



Dvakrat je Maribor v njegovem času nastopil v ligi prvakov, kar trikrat pa zaigral v skupinskem delu lige Europa in se enkrat uvrstil tudi v izločilne dele tekmovanja.



Z Zahovićem je Maribor spisal najuspešnejše obdobje v klubski zgodovini in postal klub, ki je prepoznaven tudi izven slovenskih meja, v regiji pa velja za zgled. Ob tem pa seveda le še dodatno utrdil status z naskokom najuspešnejšega slovenskega nogometnega in tudi športnega kluba. Odkar je avgusta 2008 zakorakal v klub iz kraja, kjer se je rodil, je šlo Mariboru samo navzgor. Od takrat je osvojil kar sedem od 14 prvenstvenih naslovov, s katerimi se ponaša, in še štiri od devetih pokalnih, ki jih je do zdaj osvojil. Še štirikrat se je veselil superpokalne lovorike, predvsem pa globok pečat pustil v Evropi.Dvakrat je Maribor v njegovem času nastopil v ligi prvakov, kar trikrat pa zaigral v skupinskem delu lige Europa in se enkrat uvrstil tudi v izločilne dele tekmovanja.Z Zahovićem je Maribor spisal najuspešnejše obdobje v klubski zgodovini in postal klub, ki je prepoznaven tudi izven slovenskih meja, v regiji pa velja za zgled. Ob tem pa seveda le še dodatno utrdil status z naskokom najuspešnejšega slovenskega nogometnega in tudi športnega kluba.

V času suspenza je ugotovil, da ima v klubu preveč nasprotnikov

Zahović, do konca septembra s strani Nogometne zveze Slovenije še vedno suspendirani nogometni delavec Maribora, je v času, ko so ga začasno na hladno postavili tudi pri Mariboru, pa potem suspenz preklicali, ugotovil, da ima v klubu, v katerem so resno razmišljali tudi o koncu sodelovanja, precej več nasprotnikov, kot si je mislil.

Med njem in Darkom Milaničem je počilo. Foto: Vid Ponikvar

Med drugim je v zadnjem času ohladil tudi odnose z dolgoletnim zaveznikom in prijateljem, trenerjem Maribora Darkom Milaničem. Po naših informacijah prav zaradi tega, ker se v času, ko so v klubu odločali o usodi Zahovića, ni odločneje postavil na njegovo stran.

Očitno se razmere znotraj kluba v zadnjem času niso popravile in Zahović se je odločil, da odide iz kluba.

Ali zdaj res dokončno, pa bo verjetno treba še malo počakati.

Ne smemo namreč pozabiti na najzvestejše navijače. Pri Violah ima veliko oporo, pri delovanju NK Maribor pa ima njihov glas pomembno vlogo. Odhajal je že poleti 2013, pa je ostal.

Odhajal je tudi marca letos po spornem nastopu na novinarski konferenci po porazu s Krškim v Ljudskem vrtu, pa je nedeljski konec prvenstvene sezone 2017/18, v kateri je njegov klub ostal brez naslova, dočakal kot športni direktor Maribora.

Preberite še: