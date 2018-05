Srce parajoče slovo dolgoletne vijolice

Nekdanji slovenski reprezentant Aleš Mertelj je v nedeljo pomahal v slovo navijačem Maribora, ki so mu namenili dolg in bučen aplavz. Gorenjec, ki je v zadnjih letih padel na stranski tir in ni več kandidiral za srečanja, se je s cmokom v grlu zahvalil ljubljenemu klubu in njegovim privržencem. "Hvala vam, da sem se vsako sekundo počutil kot doma," je sporočil 31-letni nogometaš, ki bi lahko kariero nadaljeval v dresu Mure.

Ko se je iztekla pogodba med Alešem Mertljem in NK Maribor, se je končalo devetletno sodelovanje med Gorenjcem in najbolj trofejnim slovenskim klubom. Ni odmevalo le v Sloveniji, kjer je sodeloval kar pri 14 lovorikah (šest naslovov prvaka, štirje pokali in štirje superpokali), ampak tudi v Evropi, kjer so Mariborčani v zadnjem desetletju pustili odmeven pečat.

Hvala, Merti! 308 tekem za NK Maribor in vseh 308x s posebnim odnosom do svetega dresa. Vijol’čni bojevnik po DNK-ju, po devetih skupnih letih slovo od Ljudskega vrta.#EnkratViolaVednoViola #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/fFYbdezONf — NK Maribor (@nkmaribor) May 27, 2018

Ko je bil 31-letni Mertelj v najboljši formi, je bil eden izmed redkih standardnih članskih reprezentantov, ki so si nogometni kruh služili v tujini

Reprezentant pri Stojanoviću in Katancu

Prvič je slovenski dres oblekel 26. maja 2012, pred skoraj natanko šestimi leti, ko ga je v ogenj proti Grčiji poslal Slaviša Stojanović. Zvezni igralec Mertelj, ki je zaradi raznovrstnosti v Mariboru večkrat pomagal krpati luknje tako v obrambi kot tudi na bočnih položajih, je za člansko reprezentanco Slovenije odigral 16 tekem, zadnjič pa nastopil 14. junija 2015, ko je Katančeva četa v Stožicah nesrečno ostala brez točke proti Angliji (2:3).

Evrogol Aleša Mertlja za zgodovinsko zmago NK Maribor v Belgiji:

V dresu NK Maribor, kjer je nosil igralno številko 70, je zbral 308 nastopov. Na večni lestvici si z Gregorjem Židanom deli sedmo mesto, na devetem pa je s 296 nastopi Ante Šimundža, trener Mure, ki odlično pozna nekdanjega varovanca pri Mariboru in bi lahko z njim obnovil sodelovanje v Fazaneriji.

Mertelj je na klubski lestvici še višje, ko gre za evropske tekme. Odigral jih je 60, kar zadošča za četrto mesto. Največ jih je zbral kdo drug kot njegov dolgoletni kapetan Marcos Tavares (78).

Sporočilo Aleša Mertlja Devet nepozabnih let Hvala iz srca prav vsakemu posebej izmed vas, da smo lahko skupaj prehodili to pot. Vse lovorike, igranja v ligi Europa, champions league, to so trenutki, za katere športnik živi. Vse to mi je uspelo v Mariboru!!! Tudi ko so bili neuspehi in solze žalosti, ste bili tu, vedno s pozitivno energijo, da smo iz vsake situacije prišli še močnejši! Slovo od soigralcev je bilo po dvoboju z Gorico zelo čustveno. Foto: Urban Urbanc/Sportida Hvala vam, da sem se vsako sekundo počutil kot doma. V mojem srcu imate posebno mesto in vse spoštovanje! Verjemite, da mi ni enostavno pisati tega, ko pa odhajam iz kluba, ki mi je dal toliko vsega, da ne znam opisati! Čutim, da je tako vsaka zahvala za vse, kar sem imel možnost doživeti, občutiti v vseh teh letih, premalo! VIOLE Dolgo sem razmišljal, kaj bi lahko dal na zadnjo tekmo vam navijačem, klubu, prav vsakemu iz kluba, ki se ga morda ne omeni nikoli in je prav tako pomemben del največjega kluba ... a sem ugotovil, da sem tako že dal največ, kar sem lahko. Dal sem SRCE! Še zadnji pozdrav s soigralci navijaški skupini Viole. Foto: Urban Urbanc/Sportida Od prvega dne, ko sem prišel v Ljudski vrt, do zadnjega sem dal srce na igrišču in izven njega za spoštovanje in v čast vijol'čni barvi in grbu na dresu. Danes je nov dan, nova dokazovanja in izzivi. Prihodnosti se veselim, ker vem, da bom dal vse za uspeh in zmago, kjerkoli bom, čeprav danes s cmokom v grlu, a vesel, ker vem, da je Maribor v teh devetih letih postal še večji, kot je bil ob mojem prihodu. Se vidimo!!! S spoštovanjem, vedno vaš Aleš Mertelj, 70

Milanič ga ima zelo rad

Mariboru se je pridružil v sezoni 2009/10. Foto: Vid Ponikvar Kako pa je odhod Mertlja, ki mu je klub pred začetkom dvoboja 36. kroga Prve lige Telekom Slovenije z Gorico izročil spominsko darilo, z juga Ljudskega vrata pa je odmevalo "Aleš Mertelj" in "Merti Viola", pospremil trener Darko Milanič?

"Z Mertljem sva sodelovala od njegovega začetka pri NK Maribor. Je eden izmed tistih fantov, ki so izjemno pripomogli pri vzponu kluba. Po določenih letih smo se usmerili v drugačno strategijo. V ospredje so prišli drugi igralci. Ni bil več v prvem planu, a se je tudi takrat, ko ni bil več nikjer, obnašal do teh barv tako, kot se je pred devetimi leti, ko je prišel v klub," je Izolana očarala skrb za profesionalnost, ki spremlja kariero 16-kratnega reprezentanta na vsakem koraku.

"Merti mi je kot fant zelo drag. Včasih sem slišal, da je celo moj igralec. Imel sem ga rad zaradi njegovega odnosa in ga imam še danes. V prihodnje mu želim veliko sreče. Ko srečaš v življenju tako osebo in z njo delaš, preživiš nekaj časa, se lahko od nje veliko naučiš in vzameš nekaj, kar ti pomeni za prihodnost," je namenil tople besede varovancu, ki v tej sezoni za Maribor ni odigral niti minute.

Bo 31-letni Gorenjec nadaljeval kariero v Prvi ligi Telekom Slovenije v dresu Mure? Dvakratni oče v karieri še ni zaigral v dresu tujega kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zadnjič je tako barve vijolic branil 27. maja 2017, ko je Maribor v zadnjem krogu doma premagal Krško (1:0) in nato proslavljal 14. državno zvezdico. Leto dni pozneje je Maribor prvič po dolgem času končal sezono brez lovorike, za še večji pretres pa je poskrbelo neuradno slovo športnega direktorja Zlatka Zahovića. Snovalca kadrovske politike, ki je bil najbolj zaslužen, da se je leta 2009 pridružil mariborskemu klubu nekdanji nogometaš Triglava in Kopra. Aleš Mertelj - Merti Viola.