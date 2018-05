Konec kaotičnega zadnjega kroga. Olimpija je državni prvak!

Prvak Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija. Ljubljančani so ostali neporaženi v Domžalah in ohranili prednost pred Mariborom, ki je doma premagal Gorico.

V nabito polnem Športnem parku v Domžalah so se veselili navijači Olimpije.

Prvi polčas se je končal z 0:0, v drugem pa so Domžalčani silovito pritisnili in v 67. minuti prišli do vodstva. Gol je zabil Lovro Bizjak. V 80. minuti je ob prodoru Stefana Savića je v kazenskem prostoru Domžal posredoval Tilen Klemenčič, po mnenju sodnika za golom je pri tem naredil prekršek za enajstmetrovko, glavni sodnik Damir Skomina jo je dosodil, izenačenje Olimpiji pa je pristreljal Rok Kronaveter. Skomina je v 90. minuti prekinil tekmo, ljubljanski navijači so namreč vdrli tik ob igrišče, nekateri celo na igrišče, z različnimi predmeti so obmetavali tudi nogometaše Domžal. Tekma se je nadaljevala po skoraj desetminutni prekinitvi. Končala se je z remijem, ki je naslov prinesel Ljubljančanom.

Mariboru zmaga nad Gorico ni pomagala

Maribor je v Ljudskem vrtu z 2:0 premagal Gorico, zadela sta Marcos Tavares in Dare Vršič. Mariborčani so se morali zadovoljiti z drugim mestom v prvenstvu, pa čeprav so osvojili 80 točk, prav toliko kot Olimpija. Odločil je medsebojni izkupiček tekem.

Nooooro! Občinstvo v Ljudskem vrtu je izvedelo, da @NKDomzale vodijo z 1:0! Sledilo je bučno veselje. Preverite norišnico v mestu ob Dravi! Če bi se prvenstvo končalo zdaj, bi postal prvak @nkmaribor! @SiolSPORTAL @PrvaLigaSi pic.twitter.com/7re07mAiHL — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 27, 2018

Rudar je zadržal četrto mesto na lestvici, ki še pelje v Evropo, če Aluminij ostane brez pokalnega naslova. Triglav je ubranil deveto mesto, ki ga pelje v kvalifikacije za Prvo ligo, iz te pa se poslavlja Ankaran.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 36 23 11 2 61:17 80 2. Maribor 36 24 8 4 76:28 80 3. Domžale 36 22 7 7 78:31 73 4. Rudar 36 15 5 16 50:49 50 5. Celje 36 14 8 14 56:51 50 6. Gorica 36 14 5 17 40:48 47 7. Krško 36 9 7 20 36:61 34 8. Aluminij 36 8 9 19 40:63 33 9. Triglav 36 7 7 22 29:67 28 10. Ankaran 36 5 11 20 33:84 26