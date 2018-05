Ankaranu zavrnili pritožbo, vse bo jasno 6. junija

Nogometaši Ankarana so hitro končali pot med najboljšimi. Kot novinci so zasedli zadnje mesto. K obstanku mu ne bi pomagalo niti višje, saj je licenčna komisija NZS zavrnila pritožbo Ankarančanov. V dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL bosta 2. in 6. junija zaigrala Drava in Triglav.

Najbolj optimistični ljubitelji Ankarana, ki so verjeli v nadaljevanje prvoligaške zgodbe tudi v sezoni 2018/19, so v nedeljo doživeli dva udarca. Galebi so najprej v Novi Gorici v derbiju začelja premagali finalista pokala Aluminij (2:1). To je bila peta zmaga Ankarana, s katero bi lahko na lestvici prehitel Triglav in osvojil ''odrešilno'' deveto mesto.

Ankaran je bil blizu podvigu, a mu je v Velenju na gostovanju pri Rudarju načrte prekrižal nogometaš Triglava Luka Majcen. Dolgolasi napadalec Triglava je štiri minute pred koncem dosegel zmagoviti gol za 1:0 in rešil Kranjčane zanesljivega izpada.

Če Majcen ne bi zadel v polno, ne bi bilo dodatnih kvalifikacij

Luka Majcen je poskrbel za zmago Triglava v Velenju. Foto: Žiga Zupan/Sportida Poskrbel pa je tudi, da nista že v nedeljo iz prve lige izpadla dva kluba. Če bi Triglav končal sezono kot zadnji (če bi se dvoboj v Velenju končal z 0:0, bi se zgodilo ravno to), bi moral zapustiti prvoligaško tekmovanje. Takšna so pravila, saj mora zadnjeuvrščeni klub brez vsakršnih izjem izpasti v nižji rang tekmovanje.

Če bi Ankaran končal sezono kot deveti, mu to ne bi prav nič pomagalo, saj je licenčna komisija NZS zavrnila tudi njegovo pritožbo, tako da prihodnjo sezono ne sme nastopati v 1. SNL. Zato je zadetek Majcna še tolko bolj pomemben, saj je prinesel dodatne kvalifikacije za popolnitev. Če bi bil deveti Ankaran, ne bi bile potrebne.

Triglav ali Drava? Povratna tekma bo na Gorenjskem.

Za zadnje mesto v tekmovalni sestavi 1. SNL v sezoni 2018/19 se bosta 2. in 6. junija udarila Triglav in Drava. Drugi najslabši prvoligaš in drugoligaški podprvak. Prva tekma bo v najstarejšem slovenskem mestu, na povratni tekmi pa bo prednost domačega igrišča na strani Gorenjcev.

Ptujčani bodo skušali v dodatnih kvalifikacijah presenetiti prvoligaškega predstavnika. Foto: Mario Horvat/Sportida

Kdor bo boljši, se bo pridružil Olimpiji, Mariboru, Domžalam, Rudarju, Celju, Gorici, Krškemu, Aluminiju in Muri, kdor pa bo slabši, bo igral v drugi ligi. Tam bo v prihodnji sezoni tudi Ankaran-Hrvatini. Prvostopenjska komisija je odločala o vlogi Ankarana za podelitev licence za 2. SNL in jo klubu tudi podelila.

Še zadnje neznanke v 1. SNL bodo torej glede tekmovalnega ustroja odpravljene 6. junija.