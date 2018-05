Drava ali Nafta, to je zdaj vprašanje

Drugoligaška nogometna karavana bo v soboto na sončni strani Alp prečkala cilj. Prvak Mura bo uspešno sezono, v kateri so izbranci Anteja Šimundže prepričljivo osvojili prvo mesto, sklenil na Gorenjskem, Drava in Nafta pa bosta obračunali v boju za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za 1. SNL. Ptujčani, ki so v prednosti, bodo pričakali Brežice, Lendavčani pa se bodo pomerili z Dekani.

Vse tekme zadnjega kroga 2. SNL se bodo začele v soboto ob 16. uri. Najbolj bo zanimivo na Ptuju in v Lendavi. Če bo Drava izkoristila prednost domačega igrišča in proti Brežicam osvojila paket treh točk, si bo zagotovila naslov podprvaka, s tem pa tudi udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL.

Klub iz najstarejšega slovenskega mesta ima dve točki prednosti pred Nafto. Če bi kluba končala sezono z enakim številom točk, bi napredovali Lendavčani, saj imajo boljše razmerje v medsebojnih tekmah. Nafta 1903, ki ima v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja, bo skušala premagati Dekančane in upati na spodrsljaj Drave.

Ptujčani so na dobri poti, da si zagotovijo drugo mesto in nastop v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Mario Horvat/Sportida

V boju za obstanek je že odklenkalo Veržeju, ki se seli med tretjeligaše, drugega potnika v tretjo ligo pa bo podala trojica kandidatov. Ogroženi so Zarica, Fužinar in Rogaška, v najslabšem položaju pa so Kranjčani, ki bodo v sklepnem dejanju sezone zaploskali prvakom iz Murske Sobote in jim skušali prizadejati poraz.

Druga liga, 30. krog:

Sobota:

16.00 Drava Ptuj – Brežice-Terme Čatež

16.00 Nafta 1903 – Jadran Dekani

16.00 Zarica Kranj – Mura

16.00 Fužinar Ravne Systems – Cherrybox 24 Tabor Sežana

16.00 Rogaška – Roltek Dob

16.00 Veržej – Brda

16.00 Kalcer Radomlje – Krka

16.00 Ilirija 1911 – AŠK Bravo

Lestvica:

1. Mura* 29 tekem - 69 točk

2. Drava Ptuj 29 - 63

3. Nafta 1903 29 - 61

4. Kalcer Radomlje 29 - 59

5. Krka 29 - 48

6. AŠK Bravo 29 - 47

7. Cherrybox 24 Tabor Sežana 29 - 45

8. Ilirija 1911 29 - 39

9. Roltek Dob 29 - 37

10. Jadran Dekani 29 - 36

11. Brda 29 - 35

12. Brežice-Terme Čatež 29 - 30

13. Rogaška 29 - 27

14. Zarica Kranj 29 - 25

15. Fužinar Ravne Systems 29 - 23

16. Veržej** 29 - 16



* že zagotovila naslov prvaka in preboj v 1. SNL

** že izpadel v 3. SNL

Najboljši strelci:

20 - Marko Roginić (Nafta)

16 – Anel Hajrić (Kalcer Radomlje), Alen Neskić (Rogaška),

15 – Luka Bobičanec (Mura), Rok Sirk (Mura)

13 - Amadej Maroša (Mura), Milan Đajić (AŠK Bravo)

12 – Mustafa Nukić (Ilirija), Vedran Vinko (Nafta)

...