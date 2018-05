Verjeli ali ne, od Zahovića v Evropi boljša le Ronaldo in Messi

Izjemen strelski niz Luke Zahovića, ki je v spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije dosegel že 18 zadetkov in prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev, je napadalcu Maribora prinesel prestižno tretje mesto na lestvici prav posebne vrste. V koledarskem letu 2018 sta na prvoligaških tekmah v Evropi večkrat zatresla mrežo le največja mojstra na tem planetu, Cristiano Ronaldo in Lionel Messi!

Prvoligaška tekmovanja po Evropi so raznolika. Nekatera so lažja, nekatera bolj zahtevna. Zvezdnikom, ki igrajo v najmočnejših ligah, je neprimerno težje, saj imajo iz tedna v teden opraviti z zahtevnejšimi tekmeci in obrambami. Po drugi strani pa imajo, to velja zlasti za tiste, ki igrajo v močnih ligah v najboljših klubih, tudi soigralce, ki premorejo toliko znanja, da jim lahko omogočijo lažjo pot do zadetka.

Po zadetku v Stožicah je steklo

Ko je zatresel mrežo Olimpije in izenačil na 1:1, je preprečil Ljubljančanom, da bi na lestvici pobegnili vijolicam na neulovljivo prednost. Foto: Sportida Je pa danes nogomet na vseh ravneh napredoval že do te mere, da prav nobenemu ni lahko zatresti mreže. To je pogosto poudarjal nekdanji selektor Srečko Katanec. Čeprav se je med njegovim zadnjim mandatom večkrat pričakovalo, da bi se lahko Luka Zahović znašel na reprezentančnem seznamu, se to ni zgodilo. Ne v sezoni 2014/15, ko je kot najstnik opozarjal nase v ligi prvakov, ne v prejšnji sezoni, ko je bil s 15 zadetki prvi strelec šampionskega Maribora.

V jesenskem delu aktualne sezone mu ni šlo veliko od rok. Poškodbe, slabša forma, neučakanost, zaradi katere je zgrešil marsikatero priložnost … Vse to je bilo vzrok za to, da je bila pri njegovi strelski statistiki še vedno prisotna ničla. To pa je učinek, ki boli vsakega napadalca, vajenega in lačnega zadetkov. Spomladi je sledil velik preobrat. Zadetki so začeli deževati, zlasti po izenačenju na večnem derbiju v Stožicah (1:1), kjer je z zadetkom obdržal Maribor v igri za naslov in mu pomagal izplavati iz rezultatske krize.

Nasmiha se mu nekaj, kar ni nikdar uspelo njegovemu očetu

Možnosti, da bi ubranil naslov slovenskega prvaka, niso velike. Če bo Olimpija v nedeljo premagala Domžale, se bodo morale vijolice zadovoljiti z drugim mestom. Foto: Vid Ponikvar Nato se je začela rapsodija, ki vedno bolj odmeva tudi v Evropi. Ne le enkrat, ampak pogosto kar dvakrat ali celo trikrat. Zahović se je počasi, a zanesljivo bližal vrhu najboljših strelcev. Kot da bi hotel dokazati, da vijolice resnično cvetijo spomladi.

Po drugem hat-tricku v tej sezoni, ko je v sredo z Mariborom ponižal Celjane (4:0), je z 18 zadetki zagospodaril na lestvici strelcev. Če njegov kapetan Marcos Tavares in prvi strelec Triglava Matej Poplatnik v zadnjem krogu ne bosta dosegla vsaj treh golov, se bo naslov najboljšega strelca 1. SNL prvič znašel v rokah Zahovića.

Tisto, česar ni nikoli osvojil njegov oče Zlatko Zahović, športni direktor Maribora in najboljši strelec reprezentance vseh časov, saj se je že kot najstnik odpravil v tujino, tako da ni nikoli zaigral v 1. SNL, bi torej lahko uspelo njegovemu sinu. Ima 22 let, pred dnevi pa je dočakal novo priznanje za uspešno delo. Po mladi reprezentanci se je prvič znašel na seznamu vpoklicanih za člansko izbrano vrsto, tako da bi lahko v začetku junija v Črni gori kandidiral za krstni nastop.

Zadnji, ki je bil tako vroč, je bil Šporar

Andraž Šporar bo lahko na reprezentančnih pripravah pozdravil tudi Zahovića, s katerim je sodeloval že v mladi izbrani vrsti. Foto: Sportida Gostovanja v nekdanjih jugoslovanskih republikah mu gredo dobro od rok. Ko je lani gostoval v Mostarju, je prispeval pomemben delež k mariborski pravljici v ligi prvakov, saj je zatresel mrežo Zrinjskega. To je bil prvi gol vijolic v evropski sezoni, katere najlepši, skupinski del, je bil Zahović zaradi zdravstvenih težav bolj ali manj primoran preskočiti.

Z 18 zadetki v tem koledarskem letu je ponovno dvignil zanimanje. Tako vročega strelskega ritma ni 1. SNL videla še od jesenskega dela 2015/16, ko je blestel Andraž Šporar, v 18 nastopih za Olimpijo dosegel 17 zadetkov in imenitno statistiko kronal z donosnim prestopom k Baslu.

Kako vrhunski dosežek je takrat uspel Ljubljančanu, priča podatek, da je odigral le uvodno polovico sezone, a vseeno postal najboljši strelec. Položaj na vrhu si je na koncu s 17 zadetki delil z Rokom Kronavetrom in Jean-Phillipom Mendyjem.

Lani je bil prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije John Mary (Rudar Velenje). Kamerunec je dosegel 17 zadetkov, Zahović pa je v tej sezoni zmogel še enega več.

Zaostaja le za največjima izmed največjih

Cristiano Ronaldo je edini nogometaš, ki je letos v prvi ligi presegel mejo 20 zadetkov. Foto: Reuters Prav vse je dosegel v spomladanskem delu! V tem pogledu je Zahović tretji najbolj vroči letošnji strelec v Evropi. Zaostaja le za čarobnim dvojcem, ki je v zadnjem desetletju pobral vse nagrade za najboljšega nogometaša na svetu. To sta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Portugalec, ki bo v soboto skušal popeljati Real Madrid na evropski prestol in že drugič zapored ubraniti naslov, se je v letu 2018 prerodil v španskem prvenstvu. V drugem delu prvenstva je dosegel kar 22 od 26 zadetkov.

Med strelce se je vpisal na vseh zadnjih desetih srečanjih in je najboljši prvoligaški strelec v Evropi v tem letu. Najbližji zasledovalec je Messi, ki je v la ligi dosegel 34 zadetkov, od tega 19 v tem letu. Enega več od Zahovića. Argentinec je osvojil zlato kopačko, z Barcelono pa je v Španiji osvojil dvojno krono.

Najboljši prvoligaški strelci v letu 2018:

Nogometaš (država) Klub (država) Zadetki Nastopi Cristiano Ronaldo (Por) Real Madrid (Špa) 22 15 Lionel Messi (Arg) Barcelona (Špa) 19 19 Luka Zahović (Slo) Maribor (Slo) 18 17 Claudio Keseru (Rom) Ludogorec Razgrad (Bol) 16 14 Jonas (Bra) Benfica (Por) 16 15 Sindrit Guri (Alb) Kukesi (Alb) 16 19 Mohamed Salah (Egi) Liverpool (Ang) 15 15 Bafetimbi Gomis (Fra) Galatasaray Istanbul (Tur) 15 16 Ali Sowe (Gam) Skenderbeu Korce (Alb) 15 18 Luis Suarez (Uru) Barcelona (Špa) 15 20

Vsaj 15 zadetkov je v tem letu v prvi ligi doseglo deset nogometašev. Za las so zaostali takšni velemojstri, kot so Poljak Robert Lewandowski (Bayern), Francoza Antoine Griezmann (Marseille) in Florian Thauvin (Marseille) ter Iranec Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar na Nizozemskem). Vsi so dali 14 zadetkov. Foto: Reuters

Messiju na lestvici kot najbližji gleda v hrbet novopečeni slovenski reprezentant Zahović. V nasprotju s kapetanom Argentine v tej sezoni ne bo osvojil (toliko) lovorik. Maribor je resda še v igri za naslov, a potrebuje v nedeljo ogromno pomoč Domžal. Rumeni morajo premagati Olimpijo, vijolice pa si doma ne smejo privoščiti spodrsljaja proti Gorici.

V nedeljo ga ne bo v ekipi

Ko sta bila Miran Burgić (24 zadetkov) in Valter Birsa (19) najboljša strelca sezone 2005/06, je Luka Zahović kot 10-letni deček treniral pri Benfici. Foto: Vid Ponikvar Mariboru bo toliko težje, ker v nedeljo ne bo mogel proti Gorici računati na najbolj vročega napadalca. Zahović bo manjkal zaradi kazni rumenih kartonov, s tem pa bo izostala priložnost, da bi dosegel mejnik 20 zadetkov v tem letu in na posebni lestvici prehitel velikega Messija.

Na dvoboju, kjer bo zadnjo tekmo v karieri odigral napadalec Gorice Miran Burgić, bo le gledalec in velik navijač Maribora. Lahko bo zaploskal tudi nekdanjemu slovenskemu reprezentantu, ki je bil v sezoni 2005/06 najboljši strelec 1. SNL. Takrat, ko je imel Luka le deset let in še treniral pri lizbonski Benfici.

Dvanajst let pozneje je na dobri poti, da postane prvi golgeter prvenstva! In to s spoznanjem, da sta v letu 2018 več zadetkov od njega dosegla le največja nogometna kralja.