Strašljivo: ko je za tabo sanjska sezona, a si vseeno slabši od Ronalda

Le še dva dneva nas ločita od sklepnega dejanja lige prvakov v Kijevu, kjer se bosta za evropsko krono udarila stari znanec Real Madrid in veliko presenečenje te sezone Liverpool. Beli balet lovi že tretji zaporedni naslov, 13. skupno, angleški velikan, ki se po dolgih letih očitno vrača na pota stare slave, šestega.

Na resno lovoriko čakajo že 13 let

Šefi Liverpoola so sprva mislili, da so Salaha preplačali (37,8 milijona evrov), zdaj pa vidijo, da so dobili zvezdo praktično zastonj. Foto: Reuters Zadnjega so se veselili, lahko rečemo, že davnega leta 2005, ko so v tistem epskem finalu v Istanbulu nadoknadili proti AC Milanu zaostanek z 0:3, na koncu pa na krilih popularnega češkega vratarja Jeržyja Dudka zmagali po enajstmetrovkah. To je bila za rdeče zadnja večja lovorika.

V soboto se lahko sušno obdobje konča, a zapreka ni majhna. V finalu Angleže čaka stroj, ki se v finalih lige prvakov počuti bolje kot doma. Ravno zato je Real v manjši prednosti, a v finalih je mogoče vse.

Ravno na ta stavek največ upanja polagajo navijači Liverpoola in seveda na svojega prvega zvezdnika Mohameda Salaha, ki je v tej sezoni predstavljal pravo nočno moro praktično za vse obrambe. Nasul je kar 44 zadetkov, rekordnih 32 v močni premier league.

Kdo bo zmagal v letošnjem finalu nogometne lige prvakov? Liverpool 53,34% +

Real Madrid 46,66% +

''Ne moremo ju primerjati''

To je za Egipčana daleč najboljša sezona v karieri in številni menijo, da bo v primeru osvojitve lige prvakov prvi kandidat za osvojitev nagrade ballon d'Or, ki jo za posamezno koledarsko leto podelijo najboljšemu nogometašu na svetu.

''Za Salahom je fantastična sezona, a dejstvo je, da ima Ronaldo takih za sabo že 15. Zabil je okoli 47 tisoč zadetkov. Nore številke,'' je na malce šaljiv način odgovoril trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki se mu zdi ta primerjava zvezdnikov povsem nesmiselna.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp si ne zatiska oči in priznava, da je primerjava Salaha in Ronalda povsem nesmiselna. Foto: Reuters

''Ko je igral še Pele, ga nihče ni primerjal z drugimi. Zdaj imamo Ronalda in Messija, ki vladata nogometu že vrsto let. Zlato žogo si kar podajata in mislim, da povsem zasluženo. Ko ju ne bo več, ju bomo pogrešali. O tem sem prepričan,'' še dodaja Klopp.

Ronaldo v zanj ''katastrofalni'' sezoni boljši od Salaha

Cristiana Ronalda so po slabem začetku sezone že odpisali, a po novem letu se je strgal z verige. Portugalec lahko postane prvi nogometaš s petimi naslovi v ligi prvakov. Foto: Reuters Čeprav Ronaldo do novega leta razen v ligi prvakov praktično ni zadel, se mu je v letu 2018 'strgalo' in je zdaj tako kot Salah v vseh tekmovanjih zabil že 44 zadetkov.

Odigral je tudi osem tekem manj kot Egipčan, zato so te številke kljub zaspanemu začetku sezone vredne vsakega spoštovanja.

Prvi zvezdnik Reala je s 15 zadetki v tej sezoni z naskokom najboljši strelec lige prvakov, pet manj jih ima Salah, ravno toliko tudi Brazilec pri Liverpoolu Roberto Firmino, z devetimi se lahko pohvali še en Liverpoolčan Sadio Mane. Če združimo trojček, je tukaj 29 zadetkov, kar je polovico več od Portugalčevega izkupička. In ravno na to velike upe polaga nemški strokovnjak.

Kloppa bolj kot posameznik zanima dober nogomet

''V nogometu ni najpomembneje, kdo ima boljšega posameznika, ampak odloča boljši nogomet. In da prideš do tega, potrebuješ tudi preostale,'' je svojo moč izpostavil Klopp, ki računa, da bo napadalni trojček tudi v Kijevu tako razpoložen, kot je bil med sezono.

Vsaj kar se tiče Ronalda, ta nima take pomoči. Drugi najboljši strelec Reala v tej sezoni lige prvakov je Karim Benzema, ki je zadel le štirikrat.