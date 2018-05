Izjemna čast za Slovenca, ki mu bo prisluhnila milijarda ljudi

Ljubitelji nogometa nestrpno odštevajo dneve do 26. maja, ko se bosta na Olimpijskem štadionu v Kijevu za naslov evropskega prvaka udarila Liverpool in Real Madrid. Zmagovalcu bo pokal izročil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki pa v finalu ne bo edini Slovenec s častno nalogo. Deležen je bo tudi Mariborčan Luka Šulić, član dua 2Cellos, ki bo izvedel himno lige prvakov.

Finale lige prvakov je eden najpomembnejših dogodkov v svetu nogometa. Spremlja ga ogromno občudovalcev, skoraj vsa nogometna Evropa, pa tudi ljubitelji najbolj priljubljene postranske oči z drugih delov sveta. Po nekaterih raziskavah se lahko ponaša z izjemno gledanostjo, saj si dogodek ogleda okrog milijarda ljudi.

Ko bodo nogometaši Liverpoola in Reala prihodnjo soboto stopili na zelenico in se poravnali v vrsto, bodo deležni prav posebne izvedbe himne lige prvakov. Namesto tiste, ki je ponavadi prisotna na srečanjih največjega klubskega tekmovanja, bodo odmevali toni izpod prstov slovensko-hrvaškega dua 2Cellos.

Hauser: Nekaj, kar si bova zapomnila za vse življenje

Sestavljata ga čelista Luka Šulić in Stjepan Hauser. Prvi je Mariborčan, drugi Hrvat. "To je za naju izjemna priložnost, da sva lahko del tako neverjetnega dogodka. To je nekaj, kar si bova zapomnila za vse življenje, in veseliva se že, da bova prikazala predstavo, ki si jo bodo ljudje zapomnili," je povedal hrvaški čelist Hauser, ki bo v finalu lige prvakov na delu spremljal kar tri rojake. Pri Realu nastopata Luka Modrić in Mateo Kovačić, pri Liverpoolu pa Dejan Lovren.

V finalu lige prvakov bosta nastopila Liverpool ... Foto: Reuters

Kdo je napisal himno lige prvakov? Himno lige prvakov z naslovom Champions league, ki je prisotna na vseh srečanjih največjega klubskega tekmovanja, je leta 1992 napisal britanski skladatelj Tony Britten. Poskrbel je tudi za besedilo, ki ga zbor poje v treh jezikih (angleško, francosko in nemško), v glasbenem delu pa se je oprl na priznano delo nemškega skladatelja Georga Friedricha Händla Zadok The Priest iz leta 1727. Pred letošnjim finalom lige prvakov bosta himno na svojstven način izvedla 2Cellos.

... in Real Madrid, ki bo tudi branil naslov. Foto: Reuters

Čeferin bo pokal predal kapetanu prvakov

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v sredo od srca čestital zmagovalcu evropske lige, rojaku Janu Oblaku. Foto: Getty Images Slovenija bo imela po zaslugi dua 2Cellos na najpomembnejši klubski tekmi sezone dva predstavnika, ki se bosta znašla v središču pozornosti in bosta del ogromnega spektakla. Šulić bo skupaj s Hauserjem pripravil posebno interpretacijo himne lige prvakov, njegov starejši rojak Aleksander Čeferin pa bo po koncu srečanja predal pokal kapetanu evropskih prvakov.

Lani je tako predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) osrečil kapetana madridskega Reala Sergia Ramosa. Beli baletniki lahko letos ligo prvakov osvojijo že tretjič zapored, tako da bi se zgodovina lahko ponovila. Če se ne bo, bo Čeferin podelil pokal angleškemu reprezentantu Jordanu Hendersonu.

Čeferin je v sredo v Lyonu podelil pokal zmagovalcu evropske lige, španskemu Atleticu, ki mu je na poti do lovorike pomagal tudi vratar Jan Oblak. Škofjeločan je postal šele drugi slovenski nogometaš, ki je osvojil evropsko lovoriko. Prvi je bil Srečko Katanec, ki je s Sampdorio leta 1990 osvojil pokal pokalnih zmagovalcev, nato pa se je na seznam po 28 letih v evropski ligi vpisal še 25-letni čuvaj mreže. Slovenija tako čaka le še na junaka, ki bi osvojil ligo prvakov.