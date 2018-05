Gesta, ki je orosila oči navijačev

Ko je Atletico osvojil ligo Europa in je kapetan Gabi iz rok predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina prejel pokal, je poiskal Fernanda Torresa, s katerim sta nato lovoriko dvignila visoko v zrak. Izkušeni napadalec, ki po koncu sezone zapušča rdeče-bele, je doživel izjemno čast. Nikakor naključno, ampak zasluženo, je prepričan trener Diego Simeone.

El Nino. Pred leti je bil strah in trepet najboljših branilcev na svetu. Zlasti v prvem obdobju, ko je nosil dres Atletica. Takrat je postavil klubski rekord, postal najhitrejši strelec 50 zadetkov v zgodovini madridskega velikana, nato pa leta 2007 v solzah sporočil, da je sprejel ponudbo Liverpoola.

Na Otok se je odpravil v želji po lovorikah, ki jih z rdeče-belimi ni osvojil. Pri rdečih je blestel, izjemno formo pa kronal z odločilnim zadetkom za evropski naslov leta 2008, ko je v finalu na Dunaju v španskem dresu zatresel nemško krono. Ko je zapustil Anfield, je začela njegova zvezda bledeti.

Predstavlja vse, kar je Atletico

V dresu Chelseaja se je predstavil tudi v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar Pri Chelseaju je bil izgubljen in zaradi številnih zapravljenih priložnosti postal predmet posmehovanja. Čeprav je z modrimi osvojil veliko lovorik in postal tudi evropski prvak, ni bil povsem srečen. Čutil je, da je sposoben več. Odšel je k Milanu, a se nikoli več ni vrnil v formo, ki ga je krasila v prejšnjem desetletju pri Atleticu ali Liverpoolu.

Po kratki epizodi se je vrnil v Madrid, kjer še vedno uživa status enega največjih ljubljencev navijačev. Čeprav si ni zagotovil mesta v začetni enajsterici in je vse večkrat dobival priložnost s klopi, prva violina v napadu pa je (p)ostajal Francoz Antoine Griezmann, je Torres ohranil kultni status.

Zato so se privržencem Los Colchoneros še dodatno orosile oči, ko so videli izjemno gesto kapetana Gabija, ki je predal pokal Torresu, ta pa je imel izjemno čast, da ga je skupaj z njim povzdignil v zrak in označil začetek velikega slavja Madridčanov v Lyonu. "On predstavlja vse, kar je Atletico," je po novi evropski lovoriki, že drugi v ligi Europa (2012 in 2018), odkar vodi rdeče-bele, izpostavil trener Diego Simeone.

Štadion bo v nedeljo eksplodiral

Argentinec je 34-letnega napadalca v igro poslal nekaj minut pred koncem. Zamenjal je junaka srečanja, dvakratnega strelca Griezmanna.

Torres je prvo lovoriko z Atleticom na zelenici v Lyonu proslavil skupaj z družino. Foto: Reuters

"Uresničile so se mu sanje. Nikoli mu nisem ničesar poklonil. Je edini igralec, ki je postal svetovni prvak, a se je moral truditi tako kot drugi. Klubu je dal ogromno. Njegova zapuščina bo izjemna, preostali igralci se lahko od njega veliko naučijo. Upam, da mu bodo navijači v nedeljo priredili slovo, ki si ga zasluži. Prepričan sem, da bo štadion razneslo od energije," je napovedal nedeljski dogodek na štadionu Wanda Metropolitano, ko bo Atletico odigral tekmo zadnjega kroga španskega prvenstva.

Pomeril se bo z Eibarjem, dvoboj pa bo zaznamovalo slovo Torresa od ljubljenega kluba. "Potrebujemo točko, da si zagotovimo drugo mesto. Moramo to storiti, da dokažemo tekmecem, česa smo zmožni," je dejal Argentinec, ki je moral finale evropske lige zaradi kazni spremljati s tribun. V nedeljo bi lahko sezono 2017/18 sklenil tako z evropsko lovoriko kot z naslovom španskega podprvaka.

Večer ne bi mogel biti lepši

El Nino zelo spoštuje in občuduje Jana Oblaka. Foto: Instagram/Getty Images "Težko je opisati z besedami, kako srečen sem v tem trenutku. Hvala vam iz dna mojega srca. Večer ne bi mogel biti lepši. Presrečen sem in ponosen na ekipo ter navijače. O tem sem vedno sanjal kot otrok," Torres ni skrival sreče, ko je po dvoboju zbiral vtise po prvi lovoriki, ki jo je osvojil z Atleticom. V slačilnici rdeče-belih je priljubljen, odlično se razume tudi s slovenskim vratarjem Janom Oblakom, o katerem je dejal, da je najboljši čuvaj mreže, s katerim je sodeloval v karieri. To je bil velik poklon Škofjeločanu.

Za Atletico je začel navijati že pri petih letih. Pridružil se je mladinski akademiji in s 17 leti debitiral za člansko ekipo. Takrat je Atletico igral v drugi španski ligi (2001), nato pa kmalu doživel skokovit napredek. V zadnjih letih spada v elitno skupino, smetano evropskih velikanov in se poteguje za največje lovorike.

"To zmago posvečam vsem navijačem, ki so prišli v Lyon, in tistim, ki nas čakajo v Madridu. To je najbolj čustvena lovorika v moji karieri," je dodal izkušeni napadalec, ki je največ lovorik zbral s Chelseajem. Osvojil je ligo prvakov, pokal FA in ligo Europa, s špansko reprezentanco pa je postal svetovni in evropski prvak. Vedno si je želel še lovorike z Atleticom. Zdaj jo je dočakal, zdaj lahko zapusti klub z mirno vestjo in čistim srcem.

Kam bo odšel?

"Torres si je to zaslužil bolj kot kdorkoli drug. Ni boljšega načina kot se tako posloviti od Atletica," je prepričan kapetan Gabi, ki je osrečil priljubljenega soigralca. Torres bo tako v nedeljo zadnjič zaigral za Atletico. Pa potem?

Kam se bo preselil Torres po nedeljski tekmi Atletica? Foto: Reuters

V zadnjem obdobju ni zadovoljen z minutažo. Ne namerava še končati kariere, ampak zaigrati drugje. Zanimanja zanj ne manjka. Tako v Evropi kot drugod. Omenjata se tudi Kitajska in liga MLS, kjer igrata David Villa in Zlatan Ibrahimović. Nekdaj so spadali med najboljše evropske napadalce, zdaj bi se lahko, vsi krepko v četrtem desetletju, združili čez veliko lužo.

Torres bo odločitev sprejel kmalu, do takrat pa ga čaka še marsikaj. Najprej veliko slavje ob vrnitvi v Madrid po osvojeni evropski lovoriki, nato pa še slovo od navijačev v nedeljo. To bo dan, ko se bo poslovil El Nino.