Osvojili lovoriko, a razloga za veselje nimajo

Atletico Madrid je upravičil vlogo favorita in v finalu lige Europa premagal Marseille (3:0). A v taboru Colchonerosov ni razloga za veselje, saj se skoraj zagotovo od rdeče-belega dresa po tej sezoni poslavlja prvi zvezdnik in junak zmage v Lyonu Antoine Griezmann.

Čeprav je Marseille finale lige Europa bolje odprl in si prek Valereje Germaina priigral stoodstotno priložnost, so Španci po začetniški napaki vratarja francoske ekipe in vezista Anguisse poskrbeli, da se je priljubljeni Grizi sprehodil pred gol in hladnokrvno končal akcijo. Na začetku drugega polčasa je udaril še drugič in dokončno potrdil, da se lahko Atletico veseli evropske lovorike.

Po tekmi je radovedne novinarje bolj kot lovorika zanimala usoda francoskega zvezdnika, ki je v Madrid prišel leta 2014 in za Atletico v štirih sezonah zabil kar 112 zadetkov.

Grizi molči kot grob

"Zdaj ni čas, da bi govorili o svoji prihodnosti," se je iz okovov zanj neprijetnih vprašanj skušal rešiti francoski reprezentant, ki ga pogodba z Atleticom veže do leta 2022. A kot je znano, ima v pogodbi klavzulo, ki je tudi po podaljšanju ostala okroglih sto milijonov evrov.

"Zdaj želim le uživati ob tej lovoriki in se malce poveseliti z navijači," se ni dal zmesti.

Bo Antoine Griezmann tudi v prihodnji sezoni nosil dres Atletica? Da. 38,89% +

Ne. 61,11% +

Simeone in Gabi upata, da ostaja Tudi trener Atletica Diego Simeone, ki zaradi kazni Uefe v finalu ni smel sedeti na klopi Atletica, upa, da Francoz ostaja v Madridu. "Vem, da je tukaj vesel, in seveda upam, da bo ostal," je s splošno in nič kaj optimistično izjavo postregel argentinski strokovnjak, njegove besede pa je dopolnil kapetan Gabi: "Po finalu sem mu povedal nekaj stvari, zdaj ne more kar oditi. Verjamem, da bo tudi ta odlična nocojšnja predstava vplivala na njegovo odločitev."

Njegovo odločitev bodo spoštovali

Josep Maria Bartomeu se na očitke in obtožbe Atletica ni odzval, kar pomeni le eno. Posel je najbrž resnično že sklenjen. Foto: Reuters

Po zmagoslavju je o Francozu govoril tudi športni direktor Atletica Miguel Angel Gil Marin. "Ne vem. Moral bo povedati sam, kaj si želi. Ali si želi ostati tukaj, kjer se vse vrti okoli njega, ali oditi drugam, kjer ne bo nikoli postal del zgodovine," je bil neposreden Marin.

"Nisem ne optimist ne pesimist. Če se odloči oditi, bomo to spoštovali. Ne vem, kaj se bo zgodilo, a ni se mu treba odločiti danes," je dodal in dal vedeti, da je Griezmann z eno nogo že na Camp Nouu.

Marin je pred dnevi že napadel "nespoštljivo" Barcelono, ki že dal časa brez sramu govori o prvem zvezdniku Atletica. Vodilni možje katalonskega velikana so se za hrbtom Madridčanov oktobra lani tudi srečali s francoskim reprezentantom.

"Ne vem, kaj se gredo. Po pismu za javnost mi predsednik Barcelone (Josep Maria Bartomeu) ni odgovoril." Atletico je dal Barceloni takrat jasno vedeti, da njegovi igralci niso na prodaj in da je obnašanje Barcelone povsem neetično.

Atletico bi z odhodom Griezmanna in Jana Oblaka zaslužil neverjetnih 200 milijonov evrov. Foto: Reuters

Mu bo sledil še Oblak?

Odhod Francoza bi lahko potegnil za sabo še druge nevšečnosti. Takoj za Francozom je velika želja praktično vseh evropskih velikanov tudi slovenski vratar Jan Oblak.

Zadnjih nekaj prestopnih rokov je bil glavna vratarska tarča in mnogi menijo, da je le še vprašanje časa, kdaj se bo ena izmed številnih govoric o selitvi slovenske hobotnice uresničila. Kam bo Oblaka pot vodila v prihodnje, se še ne ve. Morda v Pariz, Liverpool, Manchester …

Preberite še: