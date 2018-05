Na objokanega francoskega zvezdnika se je zgrnil kup nesreče

Zaradi bolečin v mišici je moral prekiniti igro že po 31 minutah. Foto: Reuters

Sanje izkušenega francoskega zvezdnika o tem, da bi sezono 2017/18 sklenil z evropsko lovoriko, so se sprevrgle v hudo nočno moro. Dimitri Payet, v tej sezoni eden najboljših nogometašev Marseilla, je moral predčasno z igrišča. Poškodba stegenske mišice je bila tako huda, da je odigral le tretjino srečanja, nato pa romal z igrišča.

V ligi Europa je v tej sezoni prispeval sedem asistenc. V kvalifikacijah ni igral proti Domžalam. Foto: Reuters Zamenjal ga je Maxime Lopez, Marseille pa je izgubil pomembnega aduta, s katerim je v uvodnih minutah večkrat sejal nevarnost pred vrati Jana Oblaka. "Ko smo izgubili kapetana, so se stvari otežile. Pogrešali smo ga, zlasti ob prekinitvah. Če Atletico prejema zadetke, jih kar nekaj prav po prekinitvah," je po porazu v finalu evropske lige, Atletico Madrid je zmagal s 3:0, zaupal Rudi Garcia.

Francoski strateg je poudaril, da Payet ni bil stoodstotno pripravljen, a se je vendarle odločil za nastop. "Na takšnih tekmah pač moraš tvegati," si je prizadeval, da bi kapetan Marseilla, ki je v tej sezoni prispeval deset zadetkov in 24 asistenc, le nastopil.

Francoski zvezdnik, rojen na otoku Reunion, je poleti načrtoval udeležbo na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Po poškodbi, ki jo je staknil v finalu evropske lige, se poraja vprašanje, ali bi lahko zaradi novih zdravstvenih težav izostal s seznama kandidatov.

Bo nared za SP 2018 v Rusiji? Foto: Reuters

Selektor Didier Deschamps bo seznam potnikov na SP 2018 predstavil danes, tako da se Payet ni mogel poškodovati ob bolj neprimernem trenutku.

Antoine Griezmann je skušal potolažiti skrušenega kapetana Marseilla. Foto: Reuters Ko je v solzah zapuščal igrišče, takrat je Marseille zaostajal z 0:1, ga je tolažil Antoine Griezmann. Soigralec iz reprezentance in dvakratni strelec v finalu evropske lige ga je poljubil. "Njegova poškodba me je razjezila, saj je moj prijatelj," napadalec, ki ga povezujejo s prestopom k Barceloni, ni ostal ravnodušen ob poškodbi reprezentančnega soigralca.

Na evropskem prvenstvu 2016 sta spadala med boljše francoske igralce. Payet si je tako želel lovorike, da se je je v Lyonu dotaknil ob prihodu na igrišče. Po družbenih omrežjih se je širilo pojasnilo, da si je s tem naprtil prekletstvo.

Nothing but love from Antoine Griezmann 👏👏👏



Dimitri Payet is devastated 😢 pic.twitter.com/zOYiSt2S03