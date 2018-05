Oblak zaklenil vrata in kot drugi Slovenec osvojil evropsko lovoriko!

V finalu evropske lige je Atletico Madrid s kar 3:0 premagal Marseille in tretjič v zgodovini kluba prišel do te lovorike. Jan Oblak je za konec tega tekmovanja ohranil mrežo nedotaknjeno in prišel do prvega evropskega naslova. Škofjeločan je po Srečku Katancu drugi slovenski nogometaš z evropsko lovoriko.

Atletico Madrid našega Jana Oblaka, ki je spet zaklenil svoja vrata, je osvojil evropsko lovoriko. Škofjeločan je postal drugi slovenski nogometaš z evropsko lovoriko (prvi je bil Srečko Katanec). Foto: Reuters

Finale Liga Europa: Olympique Marseille : Atletico Madrid 0:3 (0:1)

Griezmann 21., 49., Gabi 89.

Trener Atletica Diego Simeone na Parc Olympique Lyonnais v Lyonu zaradi kazni ni smel voditi svojega moštva, tako da je na klopi sedel njegov dolgoletni pomočnik in rojak German Burgos. A je dal odlične napotke in se njegova odsotnost ni poznala, saj so njegovi izbranci nadzirali potek dogodkov na travnati površini.

Oblak drugi Slovenec z evropsko lovoriko

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, za katerega se zanima kar nekaj evropskih velikanov (PSG, Liverpool, Arsenal …), je spet ohranil mrežo nedotaknjeno, njegovi soigralci pa so bili učinkoviti. Atletico je namreč s 3:0 prišel do velike lovorike.

Veselje Jana Oblaka in soigralcev. Foto: Reuters

Oblak je pred tem že dvakrat nastopil v evropskem finalu. Leta 2014 v finalu evropske lige, ko je z Benfico izgubil proti Sevilli, dve leti pozneje pa je v finalu lige prvakov ostal praznih rok proti Realu. V tretje je prišel do velikega podviga. Postal je drugi Slovenec z evropsko lovoriko. Pred njim se je je razveselil le Srečko Katanec, ki je v sezoni 1989/90 s Sampdorio v finalu takratnega pokala pokalnih zmagovalcev po podaljšku premagal Anderlecht.

Griezmann junak čarobnega večera Atletica

Obračun, na katerem je pravico delil Björn Kuipers, so bolje začeli Francozi, ki si sicer niso priigrali večje priložnosti, a so imeli žogo več v svojih nogah. Antoine Griezmann je v 21. minuti kaznoval slabo podajo vratarja Marseilla in popeljal Atletico v vodstvo. V 49. minuti je udaril še drugič in po podaji Kokeja zadel za 2:0. Foto: Reuters

Bili so pogosteje pred vrati Oblaka kot Atletico, ki mu ni uspelo razviti igre, pred vratarjem Stevom Mandandajem. A nato je prišla 21. minuta in groba napaka Marseilla. Mandada je podal proti Andre-Frank Zambi Anguissi, a ta ni uspel zadržati žoge. Do nje je prišel Antoine Griezmann in Špance popeljal v vodstvo.

Kapetan Marseilla Dimitrij Payet je že po pol ure tekme poškodovan zapustil igrišče. Foto: Reuters Glavobol privržencev francoskega kolektiva, ki je bil sicer še naprej podjetnejši, se je povečal v 30. minuti, ko se je poškodoval kapetan Dimitrij Payet in po zgolj pol ure igre zapustil zelenico. Zamenjal ga je Maxime Lopez. Rezultat se do konca prvega polčasa ni spremenil.

Se je pa kaj hitro v drugem, ko je Koke s podajo lepo zaposlil Griezmanna, ki je utekel v kazenski prostor in v 49. minuti še drugič ugnal Mandadaja. Piko na i zmagi, s katero so prišli do lovorike, je v 89. minuti postavil kapetan Gabi.

V zadnji tekmi evropske sezone 2017/18 se bosta 26. maja v Kijevu v finalu lige prvakov udarila Liverpool in Real Madrid.

Liga Europa, finale: