Legendarni Španec razburil navijače Liverpoola: Niti eden ne bi izboljšal ekipe Reala

Pred nami je le še ena tekma do konca sezone elitne lige prvakov. V sobotnem velikem finalu v Kijevu (20.45) se bosta udarila Real Madrid in veliko presenečenje te sezone Liverpool. Madridčani lovijo že tretji zaporedni naslov, in če jim to uspe, bi bil to dosežek, ki ga bo skoraj nemogoče ponoviti, kaj šele izboljšati.

Čeprav se je zdi, da je Real v tej sezoni pogorel na celi črti, takšno je vsaj javno mnenje, je za njim vse prej kot slaba sezona. Po odličnem uvodu v sezono, ko so Madridčani v španskem superpokalu nadigrali Barcelono, so konec lanskega leta v Abu Dabiju osvojili tudi nov naslov svetovnega klubskega prvaka.

Res je, da so odpovedali v domačih tekmovanjih, v španskem prvenstvu so bili šele tretji, v kraljevem pokalu pa so s tekmovanjem zaključili v četrtfinalu, ko jih je izločil Leganes, a v soboto bodo imeli priložnost, da se navijačem za malce skromnejše predstave v domačih tekmovanjih odkupijo s tretjo zaporedno zmago v ligi prvakov.

Zidane: V soboto bo morda najtežje do zdaj

''Pripravljeni smo na zadnjo tekmo sezone, ki bo od vseh najbolj posebna. Španskega prvenstva je konec, na zadnji tekmi nismo staknili novih poškodb, kar je zelo pomembno. Vsako sezono želimo osvojiti vse, v la ligi v tej sezoni nismo imeli možnosti, zato bomo naredili vse, da se od sezone poslovimo z lovoriko v ligi prvakov. Uspeha smo lačni bolj kot kdajkoli, zavedam pa se, da bo težko. Morda najtežje do zdaj,'' opozarja pred rdečo nevarnostjo trener Zinedine Zidane, ki je od leta 2016, ko je prevzel beli balet, osvojil že osem lovorik.

Real dobro ogret pred sobotnim finalom:

Michael Owen: Nikoli si nisem misli, da bo trener

Michael Owen je bil leta 2001 izbran za najboljšega nogometaša na svetu. Foto: Reuters

Izjemen začetek Francoza, ki velja za enega najboljših nogometašev vseh časov, v trenerskem poslu fascinira tudi legendo Liverpoola Michaela Owna, ki si je eno sezono pri Realu z Zidanom tudi delil slačilnico.

''Nikoli si nisem mislil, da bi lahko Zidane postal trener. Bil je tih in v slačilnici ni veliko govoril. Lahko bi ga povezal s čimerkoli, a ne s trenerskim poslom,'' se Francozu še danes čudi zlata žoga iz leta 2001.

''Kar malce srhljivo je, da mu je v tako kratkem času uspelo osvojiti vse te lovorike. Drži, da ima Real v ekipi morda najboljše može na svetu, a treba jih je povezati v celoto, kar je Zidanu odlično uspelo. Dejstvo, da je to njegova prva resna trenerska služba, in to v takem klubu, ki mu na vsakem metru sledita dva velika časopisa, ki se sovražita med sabo. Moraš zadovoljiti oba, če ne, se eden obrne proti tebi. Tukaj je tudi egocentričen predsednik. Trenerska služba pri Realu ni šala, a Zidane le dokazuje, da je fenomen,'' hvali nekdanjega soigralca Owen, ki bo seveda v soboto navijal za Liverpool.

Del Bosque: Real je trenutno najboljši v Evropi Zlati selektor meni, da niti Mohamed Salah, ki je v tej čarobni sezoni dosegel že 44 zadetkov, ne bi izboljšal trenutne ekipe galaktikov. Foto: Reuters Zanimivo mnenje pred finalom v Kijevu ima tudi nekdanji trener Reala in nekdanji selektor Španije Vicente del Bosque: ''Real ima izjemno ekipo in je trenutno najboljša ekipa v Evropi,'' je v intervjuju za COPE dejal legendarni španski strokovnjak. ''V soboto morajo to le pokazati na terenu. Menim, da bo nogometaši Reala zmagali s 4:1. Ne najdem niti enega iz ekipe Liverpoola, ki bi lahko izboljšal trenutno ekipo galaktikov. Niti Mohamed Salah,'' je pred soboto nalil olja na ogenj del Bosque, čigar besede v Španijo veliko pomenijo. To je možakar, ki je leta 2010 in 2012 furijo popeljal na evropski in svetovni vrh.

Jürgen Klopp v finalih nima veliko uspeha. Igral jih je šest, dobil le enega.

Klopp: V Kijev ne gremo le po drese Reala

Rdeči bodo v Kijevu lovili že svoj šesti evropski naslov, Real 13. Športna javnost in stavnice nekoliko več možnosti za zmago pripisujejo Špancem, a Angleži verjamejo v svoj izjemni napadalni trojček (Salah, Firmino, Mane), ki je v tej sezoni lige prvakov tekmecem nasul kar 29 zadetkov.

''V tekmo ne moreš iti z mislijo, da jo boš izgubil. Z mojimi pomočniki bomo pokazali igralcem, zakaj imajo vso pravico, da so pogumni in optimistični. Real je odlična ekipa, a mi nismo nič slabša. Nikakor ne gremo v Kijev po njihove drese,'' pred sobotnim spektaklom napoveduje trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Dejan Lovren ve, kako bo s soigralci zaustavil Cristiana Ronalda. Foto: Reuters

Če kaj, bi lahko navijače rdečih skrbela igra v obrambi, a vse boljši hrvaški branilec Dejan Lovren jih miri. ''Real ima Ronalda, ki ga zelo spoštujemo. A v premier league igra nekaj najboljših napadalcev na svetu in so že pokazali, kako se jih zaustavi. Vemo, kako se spoprijeti s to težavo. Da ga ustavimo, bo potrebna ekipna igra. Dokazali smo že, da to znamo. Pred nami je velik izziv, a smo pripravljeni,'' pravi Lovren.