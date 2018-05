Prah po sodniških napakah se še ni polegel, Uefa pa izbrala Srba

Milorad Mažić

Srbski delivec pravice Milorad Mažić je doživel največjo čast, odkar sodi na mednarodnih tekmah. Uefa ga je izbrala za sodnika letošnjega finala lige prvakov. Po zadnjih dogodkih v ligi prvakov, ki so zaradi spornih sodniških odločitev spravili v slabo voljo več klubov, med njimi tudi poražena polfinalista Bayern in Romo, bo sodnik v sklepnem dejanju največjega tekmovanja deležen posebne pozornosti.

Lani v finalu četrti, letos pa prvi sodnik

Damir Skomina je evropsko sezono 2017/18 sklenil z neprepričljivim sojenjem na dvoboju v Rimu. Foto: Twitter Uefa je v 45-letnem Mažiću, ki mu bodo 26. maja v Ukrajini pomagali rojaki Milovan Ristić, Dalibor Đurđević, Nenad Đokić in Danilo Grujić, prepoznala sodnika, ki bi bil lahko kos vsem izzivom in nalogam. Četrti sodnik bo Francoz Clement Turpin. V lanskem finalu, v katerem je Real premagal Juventus, je vlogo četrtega sodnika opravljal prav sodnik iz Vrbasa.

Pred tem je dosegel največji uspeh s sojenjem evropskega superpokalnega srečanja. Poleti bo sodil na svetovnem prvenstvu, kjer se bo prvič v zgodovini predstavil tudi slovenski delivec pravice Damir Skomina, ki je bil po povratni polfinalni tekmi lige prvakov med Romo in Liverpoolom deležen številnih kritik na račun sojenja, saj naj bi večkrat oškodoval tabor sinov volkulje.

Mažić je v karieri trikrat sodil madridskemu Realu, dvakrat pa Liverpoolu. Beli baletniki so dvakrat zmagali in remizirali, neporaženi pa so ostali tudi rdeči, saj so zmagali in remizirali.