Marcelo priznal: Bila je enajstmetrovka. Vse videli tudi sodniki, a le skomignili #video

Brazilec športno priznal, da je igral z roko

Povratno tekmo prvega polfinala lige prvakov je zaznamovala tudi sodniška odločitev Turka Cüneyta Cakirja in njegove ekipe, ki ob koncu prvega polčasa Bayernu nista dosodila enajstmetrovke. Branilec Marcelo je z roko blokiral predložek Joshue Kimmicha, a turški sodniki so le skomignili z rameni in dosodili udarec iz kota.

Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi Bavarci na odmor odšli z zadetkom prednosti, a tega ne bomo nikoli izvedeli. Da so se Turki narobe odločili, je po tekmi priznal tudi branilec Reala Marcelo. "Bila je roka. Žoga me je res zadela vanjo in mislim, da je bila enajstmetrovka," je po tekmi povsem pošteno povedal Brazilec z bujno pričesko.

"Če bi dejal, da je bilo drugače, bi se zlagal, a to je nogomet. Ne govorim o sodnikih in njihovem delu, tudi ko piskajo v našo škodo. Enkrat gre odločitev v tvojo korist, drugič ne. Mislim, da ni imel lahke naloge, saj smo mu nekateri nogometaši prekrivali pogled," je dodal.

Čilenec se ni mogel zadržati: To je kriminal

Nedosojena enajstmetrovka je razjezila številne ljubitelje nogometa. Tudi poškodovana nogometaša Bavarcev, ki nista mogla pomagati svoji ekipi, Artura Vidala in Jeroma Boatenga ter mamo Jamesa Rodrigueza Pilar Rubio Gomez.

Poškodovani Bayernov vezist se ni mogel zadržati.

"To je kriminal," je zapisal Čilenec in Realove nogometaše označil za podgane. Bolj umirjen, a prav tako jasen je bil tudi Boateng: "Ni enajstmetrovke? Dajte no …" Mama Kolumbijca, ki na Bavarskem igra kot posojen nogometaš Reala, je zapisala:

"Če to ni igranje z roko, kaj potem je?'" "Štiri enajstmetrovke na dveh tekmah, sodnik je bil ključni dejavnik tega polfinala," je bruhala ogenj Gomezova.