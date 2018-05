Bayernu zmanjkalo časa, v finale Real!

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi)

V finalu lige prvakov, ki ga bo 26. maja gostil Olimpijski štadion v Kijevu, bo igral Real Madrid, ki je na povratni tekmi polfinala iztržil remi (2:2) proti agresivnemu Bayernu. Beli baletniki so do odločilne prednosti prišli pred tednom dni z zmago na Bavarskem z 2:1. V sredo se bosta pomerila še Roma in Liverpool, ki je na prvi tekmi na Anfieldu zmagal s 5:2. Tekmo v Rimu bo sodil Damir Skomina.

Tekma med evropskima velikanoma Realom in Bayernom v Madridu je bila napeta vse do konca. Bavarci so v popolni ofenzivi iskali gol za zmago in z njo napredovanje v finale, a so domači zdržali in se razveselili remija z 2:2 in skupno zmago s 4:3. Beli baletniki bodo napadli že tretji evropski naslov.

Tekma se je začela po željah Bavarcev, že v tretji minuti je madridske navijače na prepolnih tribunah štadiona Santiago Bernabeu šokiral Joshua Kimmich. Po hitro prejetem golu so Madridčani močno pritisnili, v 11. minuti pa je lepo podajo Marcela s strelom z glavo v gol in izenačenje spremenil Karim Benzema.

Drugi polčas se je začel s šokom za bavarske navijače, vratar Bayerna Sven Ulreich je naredil napako, pred svojimi vrati izgubil žogo, do katere je prišel Benzema in zabil za 2:1. V 63. minuti je James Rodriguez izid znova poravnal. Bayern je nato silovito pritisnil, a mreže Keylorja Navasa do konca tekme ni več zatresel.

Roma verjame v čudež

Alex Oxlade-Chamberlain bo moral zaradi poškodbe izpustiti tudi SP 2018. Foto: Reuters V sredo se bosta v Rimu udarila Roma in Liverpool, zadnji bo branil visoko prednost treh zadetkov. Pri gostiteljih, ki so na zadnji domači evropski tekmi nadigrali Barcelono s 3:0, se z zdravstvenimi težavami ubadata Diego Perotti in Kevin Strootman, ki sta vprašljiva za srečanje, pri gostih z Otoka pa zagotovo ne bo Alexa-Oxlada Chamberlaina. Anglež je že končal sezono, zaradi poškodbe pa bo moral izpustiti tudi svetovno prvenstvo v Rusiji.

Že od prej so pri Liverpoolu odsotni tudi Adam Lallana, Joel Matip in Emre Can, ki se ga povezuje s poletnim odhodom k Juventusu. Na klopi rdečih bo manjkal pomočnik trenerja Jürgena Kloppa, njegova dolgoletna desna roka Željko Buvač.

Tekmo v Rimu bo sodil Slovenec Damir Skomina.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):