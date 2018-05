Misli junaka Liverpoola pri nesrečnem očetu treh otrok

Odmevi iz tabora Liverpoola po preboju v finale

Karizmatični Nemec Jürgen Klopp je preboj Liverpoola v veliki evropski finale posvetil 53-letnemu navijaču rdečih Seanu Coxu, ki so ga pred tednom dni hudo poškodovali huligani Rome. Poklonili so se mu tudi nogometaši Liverpoola. Strateg rdečih je priznal, da je Liverpoolu na povratnem srečanju v Rimu na pomoč priskočila tudi sreča. V Kijevu pričakuje veliko boljšo predstavo izbrancev.

Olimpijski štadion v Rimu je podobno kot leta 1984 Liverpoolu prinesel ogromno sreče. Takrat so rdeči postali evropski prvaki, v sredo pa so si zagotovili preboj v finale. In to prvič po letu 2007, kar je poskrbelo za val navdušenja po vseh celinah, saj ima Liverpool sloves enega najbolj priljubljenih nogometnih kolektivov na svetu.

Prvič niso bili tako dobri, kot bi lahko bili

Liverpool je v Rimu izgubil prvič v tej evropski sezoni, a ga to ni niti najmanj motilo. Cilj je bil uresničen. Foto: Reuters Čeprav je Liverpool prvo tekmo dobil s 5:2 (vodil je že s 5:0), se je v finale uvrstil s tesno prednostjo 7:6, gostitelji pa so imeli po dvoboju ogromno pripomb na sojenje slovenskega delivca pravice Damirja Skomine.

"Velika pohvala Romi! Kakšna predstava, kakšna vrnitev, kako hrabra igra! To je bila odlična nogometna tekma z zelo visokim ritmom. Ponudila se nam je možnost številnih protinapadov, ki pa jih nismo znali dobro izpeljati. Prvič se je zgodilo, da nismo bili tako dobri, kot bi lahko bili. Tekma se je hitro odvila v smer, ki smo si je želeli. Vodili smo z 2:1, Roma pa je zaigrala divje in ogromno tvegala. To smo si želeli. Žal takrat nismo izkoristili ponujenega praznega prostora. V obrambi smo igrali pregloboko. Nismo bili tako učinkoviti iz protinapadov, preveč smo bili zadržani in na koncu izgubili," je po še eni spektakularni evropski tekmi priznal Jürgen Klopp.

Veselje trenerja Liverpoola in izkušenega Jamesa Milnerja, ki bosta skušala 26. maja v Kijevu premagati Real. Foto: Reuters

To je bil sploh prvi poraz Liverpoola v tej evropski sezoni, ki za rdeče traja že zelo dolgo - začela se je že avgusta z odločilnim krogom kvalifikacij, ko je Klopp z Liverpoolom izločil nemški Hoffenheim. V skupinskem delu je blestel, dvakrat nadigral tudi Maribor, nato pa v izločilnem delu vzel mero še Portu, Manchester Cityju in Romi.

Real je bolj izkušen, a ...

Veselje petkratnih evropskih prvakov po uvrstitvi v finale. Foto: Reuters To pa je bil tudi eden najslajših porazov Liverpoola, saj je rdeče popeljal v finale lige prvakov, prvi veliki finale po 11 letih, kar je sprožilo norišnico pri milijonih privržencev Liverpoola po vsem svetu.

"Prvič nismo bili tako dobri, kot bi lahko bili. Potrebovali smo tudi pomoč sreče. Glede na vse, kar smo pokazali v tej sezoni, smo si jo tudi zaslužili. Zaslužila bi si jo tudi Roma. V bistvu bi bilo za obe ekipi noro, če bi se igral podaljšek. Tako pa smo Romo izločili s 7:6, kar je res nor podatek," se je čudil karizmatični Nemec, ki bo po petih letih vodil ekipo v finalu lige prvakov.

Nazadnje je bilo to leta 2013 na Wembleyju, ko je z Borussio Dortmund izgubil proti Bayernu, zdaj se bo 26. maja v Kijevu udaril z Realom.

To bo obračun ekip, ki imata v svojih vitrinah 17 naslovov evropskega prvaka! "V tem tekmovanju ne moreš biti bolj izkušen, kot če si nogometaš Reala. To je njihov četrti finale v zadnjih petih letih, pa še vedno igrajo v zelo podobni postavi. Istih je vsaj 80 odstotkov igralcev. Za razliko od nas premorejo veliko izkušenj, a jim sporočam, da bo Liverpool v Kijevu gorel od želje," zagotavlja nekdanji trener Mainza in Borussie.

V finalu ne bodo favoriti

Liverpool je novi strelski rekorder lige prvakov. V tej sezoni je dosegel kar 46 zadetkov in popravil rekord Barcelone iz sezone 1999/2000 (45 golov). Foto: Reuters O tem, kako neizkušeni so nogometaši Liverpoola proti zvezdnikom belih baletnikov, priča tudi primer Andyja Robertsona. "Pred letom dni sem se s Hullom boril za obstanek v angleškem prvenstvu, zdaj pa me čaka razplet sezone v Kijevu, ko se bom proti Realu potegoval za evropski naslov. V finalu ne bomo favoriti, a bo to izvrstna tekma," napoveduje Anglež, ki se je v Kloppovi zasedbi zasidral na levem boku.

Njegov trener je poudaril, da bo moral Liverpool v Kijevu, če bo želel pokvariti načrte Realu, odigrati veliko bolje kot v Rimu. "Dobra stvar je ta, da smo lahko res veliko boljši," Klopp zaupa varovancem, da bodo v sklepnem dejanju sezono pokazali boljši obraz in namučili branilce evropskega naslova. "V Rimu ni šlo brez pomoči sreče. Potrebovali smo jo, Real pa jo je v torek. Tako gre to. Fantje so si zaslužili finale zaradi karakterja, ki so ga pokazali. Je pa res, da se v finale ne moreš vedno uvrstiti z všečno igro. Napoči tudi trenutek, ko moraš trpeti. S tem nimam nobenih težav."

O tem je spregovoril tudi kapetan Jordan Henderson: "Žal nikoli ne izpeljemo stvari preprosto. Dobro smo nadzorovali potek srečanja, a le do zadnjih desetih minut. Morali bi biti boljši v Rimu, a smo vendarle finalisti," je poudaril angleški reprezentant.

Nogometaše Liverpoola je v večnem mestu na delu spremljalo okrog pet tisoč privržencev. Foto: Reuters

Če bi upoštevali le obdobje zadnjih desetih minut, bi Liverpool proti italijanskemu predstavniku izgubil kar z 0:4, ker pa je odločalo vseh 180 minut, je bil boljši s teniškim rezultatom 7:6. Prvič v zgodovini tekmovanja se je zgodilo, da je bilo v polfinalnem obračunu na obeh tekmah doseženih kar 13 golov.

Misli pri nesrečnemu očetu treh otrok

Klopp je poudaril, da so v življenju tudi pomembnejše stvari od nogometne tekme. Foto: Reuters Nemški trener, ki je le nekaj dni pred srečanjem v Rimu nepričakovano ostal brez prvega pomočnika Željka Buvača, je igranje v finalu posvetil določeni osebi.

"Finale posvečamo Seanu Coxu. Vse naše misli in molitve so z njim. Ubada se z nečim, kar je veliko pomembneje od nogometne tekme," je javnost spomnil na nesrečnega 53-letnega navijača Liverpoola, žrtve izpada huliganov Rome pred štadionom Anfield.

Zdravniki se še vedno borijo za njegovo življenje, po padcu na glavo je še vedno v umetni komi. "Vse naše misli so usmerjene k njemu in njegovi družini. Držimo pesti in molimo, da se njegovo stanje izboljša," je v pogovoru za Mediaset Premium zaželel veliko sreče in zdravja Ircu, očetu treh otrok, ki so mu po tekmi z vnaprej pripravljenim transparentom, na katerem je bil zapisan slogan navijačev Liverpoola Nikoli ne boš hodil sam (You'll Never Walk Alone), podporo izrekli tudi nogometaši.

Nogometaši Liverpoola so se po koncu dvoboja spomnili na nesrečnega Seana Coxa. Foto: Reuters

Klopp bo vodil ekipo že v sedmem nogometnem finalu. V njih ponavadi nima veliko uspeha. Zmage se je veselil le enkrat, ko je leta 2012 postal nemški pokalni zmagovalec, na preostalih petih finalnih srečanjih pa je izgubil. Z Liverpoolom je tako ostal praznih rok tudi v finalu evropske lige.

V nedeljo ga čaka pomemben spopad v angleškem prvenstvu. Pomeril se bo s Chelseajem, ki se želi vključiti v boj za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Če bi uresničil cilj proti modrim, bi imel v preostanku sezone skrb manj in se še bolj sproščeno pripravil na dvoboj sezone, veliki obračun z Realom.