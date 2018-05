Romi zmanjkal en gol, v finalu lige prvakov Real in Liverpool

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi)

V finalu lige prvakov, ki ga bo 26. maja gostil Olimpijski štadion v Kijevu, se bosta pomerila Real Madrid in Liverpool. Angleži so v povratni tekmi v Rimu izgubili proti Romi z 2:4, napredovali pa zaradi visoke zmage s 5:2 na prvi tekmi na Anfieldu. Real je na povratni tekmi prvega polfinala remiziral z Bayernom (2:2), odločilna pa je bila tekma na Bavarskem pred tednom dni, ki so jo Madridčani dobili z 2:1.

V napeti tekmi v Rimu sta obračunala Roma in Liverpool, sodil pa je Slovenec Damir Skomina. Liverpoolčani so izgubili z 2:4, Rimljanom je za podaljšek zmanjkal en gol.

Nogometaši Rome so od začetka pritisnili, zadeli pa so Liverpoolčani iz hitrega protinapada. Gol je v deveti minuti dosegel Sadio Mane. Domači so še naprej napadali, v 15. minuti se jim je obrestovalo, za izenačenje je z avtogolom (žoga se je nesrečno odbila od nič krivega Liverpoolovega nogometaša) poskrbel James Milner. Georginio Vijnaldum je v 26. minuti goste popeljal v novo vodstvo, Roma je v tistem trenutku zaostajala za štiri gole v skupnem seštevku, a se je drugega polčasa lotila odločno, v 52. minuti je izenačil Edin Đeko. V 86. minuti je silovit pritisk domačih z golom za vodstvo s 3:2 kronal Radja Nainggolan. V 93. minuti tekme je Skomina Romi piskal enajstmetrovko, končni izid 4:2 pa je z bele pike postavil Nainggolan. Zmaga domačih ni pomenila nič, napredoval je Liverpool.

Real Madrid je prvi finalist letošnje lige prvakov. Foto: Guliver/Getty Images

Napet obračun evropskih velikanov Madridu

Tekma med evropskima velikanoma Realom in Bayernom v Madridu je bila napeta vse do konca. Bavarci so v popolni ofenzivi iskali gol za zmago in z njo napredovanje v finale, a so domači zdržali in se razveselili remija z 2:2 in skupno zmago s 4:3. Beli baletniki bodo v Kijevu napadli že tretji zaporedni evropski naslov.

Tekma se je začela po željah Bavarcev, že v tretji minuti je madridske navijače na prepolnih tribunah štadiona Santiago Bernabeu šokiral Joshua Kimmich. Po hitro prejetem golu so Madridčani močno pritisnili, v 11. minuti pa je lepo podajo Marcela s strelom z glavo v gol in izenačenje spremenil Karim Benzema.

Drugi polčas se je začel s šokom za bavarske navijače, vratar Bayerna Sven Ulreich je naredil napako, pred svojimi vrati izgubil žogo, do katere je prišel Benzema in zabil za 2:1. V 63. minuti je James Rodriguez izid znova poravnal. Bayern je nato silovito pritisnil, a mreže Keylorja Navasa do konca tekme ni več zatresel.

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):