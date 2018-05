Svet se sprašuje, kako za vraga je Realu spet uspelo #video

Odmevi po tekmi v Madridu

Ni kaj, Real Madrid je po taktirko Zinedina Zidana v ligi prvakov ekipa, ki se v izločilnih bojih pač ne da premagati . To je na lastni koži okusil tudi Bayern, ki je naredil vse, kar je bilo potrebno, a ostal praznih rok. V Kijevu bo Real 26. maja lovil že svoj tretji zaporedni naslov in v primeru uspeha bi bil dosežek brez primere.

Real Madrid je nesporni kralj lige prvakov. To najmočnejše klubsko tekmovanje je osvojil že 12., na dobri poti pa je, da tej že tako rekordni številki dodajo še eno lovoriko. Beli balet je v tej sezoni po PSG in Juventusu izločil tudi Bayern ter se pod Zidanom še tretjič zapored uvrstil v veliki finale.

Čeprav je bil Bayern na Santiagu Bernabeu boljši, imel več žogo v posesti in bil veliko bolj nevaren, se je ob remiju z 2:2 (prvo tekmo je na Allianz Areni dobil Real) spet smejalo španskemu velikanu.

Zinedine Zidane se veseli nove uvrstitve v finale lige prvakov. Od kar je na klopi Reala, galaktikom v tem tekmovanju ne more nihče blizu. Foto: Reuters

Zidane: Zato imamo radi nogomet

''Čeprav smo trpeli, smo zelo veseli, saj smo v tej sezoni igrali proti samim velikim ekipam. Tudi tokrat ni bilo nič drugače. To je polfinale lige prvakov, nismo pričakovali, da bo lahko. Nogomet je pač takšen, moraš trpeti in zato ga imamo radi. Na tak način je lepše zmagati, verjamem pa, da to ni dobro za srca naših navijačev,'' je povedal nepremagljivi trener Reala Zinedine Zidane, ki je v 28 mesecih na klopi Madridčanov prišel še v tretji finale lige prvakov. Na 11 dvobojih v izločilnih bojih je vedno odšel zmagovalec. Bo še 12?

''To, da smo se še tretjič zapored v finalu, ni normalno. A v Kijevu naredili vse, da ubranimo naslov. Zavedamo, da se posel še ni opravljen. A že biti v finalu, je velik uspeh."

Ni se še našel junak, ki bi zrušil Zidana:

Zinedine Zidane is yet to lose a knock-out tie over 2 legs in the Champions League



1️⃣1️⃣ times teams have tried.



1️⃣1️⃣ times #RealMadrid have come out on top.



1️⃣1️⃣ times teams have tried. 1️⃣1️⃣ times #RealMadrid have come out on top.

Heynckes: Real se lahko zahvali Navasu

Keylor Navas je bil v zadnjem času deležen veliko kritik, proti Bayernu pa je bil veliki junak. Zbral je kar osem obramb. Foto: Reuters Po zadnjem sodnikovem žvižgu so Bayernovi nogometaši od razočaranja popadali po tleh in se čudili, kako za vraga jim ni uspelo zabiti še enega zadetka, ki bi jih popeljal v Kijev. Pri Madridčanih je blestel vratar Keylor Navas, ki je na koncu zbral kar osem obramb.

''Real se res lahko zahvali Navasu, ki je branil kot nor. Bil je z naskokom najboljši igralec Reala. A tudi mi bi morali streljati bolje in izkoristiti dane priložnosti. To nas je drago stalo že na prvi tekmi, zdaj se je zgodba ponovila,'' je po tekmi dejal še trener Bayerna Jüpp Heynckes.

THIS save from Keylor Navas 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/6iZAQ6zOZq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

''Če pogledamo obe tekmi skupaj, smo bili boljša ekipa, zato smo zelo žalostni. Remi 2:2 je za nas kot poraz. Žal mi je fantov, ki so dali vse od sebe, na koncu pa ostali brez zaslužene nagrade,'' je še dodal.

Stopil v bran osramočenemu vratarju

Bayern je po odličnem prvem polčasu, ki se je sicer nesrečno končal z 1:1, doživel nov šok na začetku drugega dela. Začetniško napako je storil vratar Sven Ulreich.

Ta je prejel povratno podajo soigralca Corentina Tolissa in žogo želel kar prijeti. V zadnjem trenutku se je zavedel, da tega ne sme in se ob tem tako zmedel, da mu je žoga spolzela pod telesom, Karim Benzema pa jo je brez težav porinil v prazno mrežo in domačine popeljal v vodstvo z 2:1. S strani Reala posojeni James Rodriguez je Bavarce do konca tekme še priključil na 2:2, kaj več, pa jim ni uspelo.

Napaka, ki se je vratar na tej ravni ne bi smel privoščiti:

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL — Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) May 1, 2018

''Po vrhunskem prvem delu, nas je presekala huda napaka. A ni vsega kriv vratar, do podaje nazaj sploh ne bi smelo priti. Sven se je zmedel in zgodilo se je, kar se je. Verjamem, da mu je težko, a to se pač dogaja v nogometu,'' je branil vratarja izkušeni Heynckes

Sven Ulreich se je po tekmi le usedel na tla in razmišljal o svoji veliki napaki. Foto: Reuters

Je sodnik spet okradel Nemce?

Komentiral je tudi nekaj spornih sodniških odločitev. Bile so vsaj tri. ''Ko pogledam nazaj, je jasno, da bi lahko sodnik dosodil vsaj eno. A tukaj nisem, da bi jokal in se pritoževal. Sami smo finale podarili Realu. V obeh tekmah smo zgrešili toliko lepih priložnosti, da se nima smisla jeziti na sodnika,'' je še sklenil 72-letni strateg, za katerega je bila to zadnja evropska tekma v njegovi karieri.

Streli na gol na obeh tekmah: Real Madrid: 16 (7 v okvir)

Bayern: 33 (13 v okvir)

