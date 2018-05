Zaradi napak Skomine, ki je jezil Rimljane, se čudita Uefi

Kritike iz tabora Rome na račun sojenja

Sporne sodniške odločitve Damirja Skomine in njegovih pomočnikov na povratni polfinalni tekmi lige prvakov med Romo in Liverpoolom so gostitelje, ki so kljub zmagi s 4:2 ostali brez finala, spravile v slabo voljo. Razočarani niso bili le trener in igralci, ampak tudi vodstvo kluba. Predsednik James Pallotta in športni direktor Monchi sta glasneje kot kdajkoli prej izrazila željo, da bi v ligi prvakov uvedli sodniško tehnologijo VAR.

Kdo bi si mislil … Roma je na dveh tekmah zatresla mrežo Liverpoola kar šestkrat, a izpadla. To pa zaradi tega, ker so bili Otočani še bolj učinkoviti in na obeh polfinalnih srečanjih dosegli kar sedem zadetkov. Skupni rezultat 7:6 je najvišji v polfinalu v zgodovini tekmovanja.

Tretja polčasa zaradi sodnikov

Liverpool se je po enem najslajših porazov v zgodovini veselil nastopa v finalu lige prvakov, Roma pa je žalovala. Foto: Reuters Polfinale pa je poskrbelo še za nekaj. Ni se toliko govorilo o nogometnih mojstrovinah in zadetkih, kot o spornih sodniških odločitvah, ki so v tabor poražencev (v torek Bayern, v sredo Roma) vnesle ogromno razočaranja in solza.

''Agnelli je imel prav,'' so po dramatični tekmi v Rimu zapisali pri italijanskem športnem dnevniku Tuttosport, ko so se spomnili na ostre kritike predsednika Juventusa Andree Agnellija na račun sojenja po spornem dogajanju v izdihljajih povratnega četrtfinalnega srečanja lige prvakov med Realom in Juventusom.

Italijanski nogometni navdušenci so podobno nemoč začutili po polfinalnem srečanju na Olimpicu, kjer je bila Roma na pragu enkratnega podviga proti Liverpoolu, a je na koncu kljub zmagi s 4:2 ostala brez finala lige prvakov. Usoden ni bil le visok poraz na prvi tekmi (2:5), ampak tudi nekatere sodniške odločitve, ki Rimljanom niso šle v prid.

Roma in Juventus morata dvigniti glas

Španec Monchi se je Romi pridružil po selitvi iz Seville. Foto: Reuters ''Niso nam sodili vsaj dveh očitnih kazenskih udarcev. Po enem bi morali gostje prejeti še rdeči karton (igra Trenta Alexandra-Arnolda z roko pred vrati Liverpoola, op. p.), Liverpool pa je na prvi tekmi dosegel gol z nedovoljenega položaja,'' je opozoril športni direktor Rome Monchi in dogodke povezan z nedavnimi na srečanju v Madridu, kjer je Juventus izpadel v zadnjih sekundah po zelo spornem strelu z bele točke.

''Italijanski nogomet mora dvigniti glas. Juventusu se je zgodilo podobno kot nam. Čas je za tehnologijo VAR (Video Assistant Referee). Ni pošteno, da se nam dogajajo takšne stvari. Ne razumem, zakaj Uefa noče sprejeti VAR. To, kar sem spremljal na tej tekmi, me je zelo šokiralo. Navijači se lahko šalijo, da bi s pomočjo sistema VAR v finalu igrala Bayern in Roma, a to sploh ni smešno, ampak resnica,'' ni skrival razočaranja Španec, ki ima z Romo velike načrte.

''To ni udarec le v finančnem smislu, ampak tudi za našo strast in trdo delo. Fantje so bili v slačilnici zelo jezni, saj so v drugem polčasu dali vse od sebe in bili odlični.''

Predsednik Rome: Liga prvakov potrebuje VAR

James Pallotta je prepričan, da potrebuje liga prvakov pomoč sodniške tehnologije VAR. Foto: Reuters O sodniški revoluciji v ligi prvakov razmišlja tudi predsednik Rome, premožni Američan James Pallotta, ki ga je na tribunah peklo spoznanje, kaj vse bi lahko Roma naredila, če bi se sodnik Damir Skomina v drugem polčasu v nekaterih primerih odločil drugače.

''Potrebovali bi pomoč sistema VAR, saj si ne smemo dovoliti, da se nam dogajajo takšne stvari. Sodnik bi moral pokazati še nekaj kazenskih strelov. Najprej v 49. minuti po prodoru Džeka, ko sploh ni bilo nedovoljenega položaja, nato pa še po igri Alexandra-Arnolda z roko. To je bilo verjetno jasno vsem na svetu razen sodnikom na igrišču. Vem, da je težko soditi na takih tekmah, a je zelo neugodno in boleče, če izpadeš ob takšnem rezultatu (6:7). Pa še to, od 63. minute bi morali imeti igralca več. Ta tekma je pokazala, zakaj potrebujemo VAR sojenje v ligi prvakov. Liverpool je izvrstna ekipa. Čestitam ji za napredovanje. A če ne bo kmalu sistema VAR v ligi prvakov, bo to smešna polomija,'' je Pallotta, ki se je na sistem VAR navadil v serie A, potožil za Via Football Italia.

Damir Skomina je polfinalni dvoboj lige prvakov sodil že četrtič v karieri. Foto: Getty Images

Njegove želje se letos skoraj zagotovo ne bodo uresničile, saj je predsednik Uefe Aleksander Čeferin napovedal, da sistema VAR kljub temu, da bo del letošnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, prihodnjo sezono še ne bo v klubskih evropskih tekmovanjih.

Fazio pričakoval daljši podaljšek

Federico Fazio je v obrambi bil hud boj z zvezdniško napadalno trojko Liverpoola. Foto: Reuters Kritično je o Skomini spregovoril tudi nogometaš. Branilec Federico Fazio je priznal, da je od sodnika pričakoval drugačne odločitve. ''Škoda. Ne le zaradi nedosojenih dveh 11-metrovk, ampak tudi le treh minut sodnikovega podaljška,'' je Argentinec prepričan, da bi moral biti sodnikov podaljšek na tako razburljivem srečanju daljši.

''Vseeno moramo ostati pozitivni. Moramo dvigniti glave in nadaljevati z delom. Moramo se kaj naučiti iz napak in v prihodnjih sezonah še napredovati,'' se je Fazio hitro ozrl proti prihodnosti in dodal, kako je Roma na pravi poti.

Trener Rome ne bo opozarjal na Uefo

Eusebio di Francesco je bil jezen na igralce, da so izgubljali preveč časa po nepotrebnem s protestiranjem pri sodniku. Foto: Reuters ''Današnja tekma je spominjala na odprt boksarski spopad. Obe ekipi sta napadali, kot da bi spremljali boks. Moralo bi biti več takšnih tekem,'' je odvrnil trener Eusebio di Francesco, ki ni imel igralcem ničesar zameriti.

''Čeprav smo si dva zadetka zabili skoraj sami, jim tega ne morem položiti na dušo. To je bil veličasten večer. Obžalujem le, da ni bil spet čaroben. Ne bom opozarjal na Uefo, to je naloga kluba. Bom pa dvignil glas na igralce, ki morajo verjeti v stvari do zadnje sekunde. V slabo voljo me je spravljalo, da smo izgubljali preveč časa s protesti pri sodniku. Tisti čas bi morali vložiti v igro. Seveda bi bila kazenski udarec in rdeči karton za Liverpool velik udarec, a smo tudi mi delali napake in zaradi njih izpadli,'' trener Rome ni hotel iskati dežurnega krivca v sodnikih. ''Liverpool nam ni ničesar ukradel. Odigral je odličnih 45 minut v prvem dvoboju, mi pa smo imeli dva izjemna druga polčasa."

De Rossi videl, da je branilec Liverpoola igral z roko, a je bil tiho

''Zdaj moramo narediti vse tako, da bo Roma igrala v polfinalu lige prvakov na vsake tri, ne pa 30 let,'' je dodal kapetan Daniele De Rossi, ki je za eno izmed prelomnih točk dvoboja izbral dogodek, ko je strel Stephana El-Shaawaryja zadel v roko Trenta Alexandra-Arnolda, a je piščalka 41-letnega Koprčana ostala nema.

Kapetan Daniele de Rossi si želi, da bi se Roma v polfinale največjega tekmovanja uvrščala vsaj enkrat na tri leta. Foto: Reuters

Po mnenju Rome bi lahko pokazal na belo točko, mlademu branilcu pa še rdeči karton. Ker se je to dogajalo v 62. minuti pri rezultat 2:2, bi imela Roma bistveno večje možnosti za preobrat. ''Videl sem, da je Alexander-Arnold igral z roko, a sem nato sam pri sebi pomislil, da si to le domišljam. O tem sem povprašal Džeka, pa mi je odvrnil, da ni ničesar videl. Zato sem ostal tiho in nisem protestital. Če sem bil edini na štadionu s 60 tisoč gledalci, ki je to videl, potem ni bilo enostavno sprejeti odločitev tudi sodniku,'' je povedal De Rossi za Mediaset Premium in nadaljeval: ''Pri drugem prekršku za kazenski strel sem mislil, da je bil Džeko zagotovo v nedovoljenem položaju, a smo pozneje videli, da temu ni bilo tako. Vse to vpliva na končen rezultat. Ni, da ne bi verjeli v preobrat, bolj je krivo to, da smo doživeli blackout na prvi tekmi. Sporna kazenska udarca bi morala dobiti okrog 60. minute. Do konca bi bilo še veliko, tako da bi se lahko tekma spremenila. Morda bi Liverpool še vedno napredoval, a bi imeli mi vsaj večjo priložnost,'' je povedal kapetan, ki se je po tekmi zahvalil vsem soigralcem za nepozabno sezono.

O tem, kako se je po srečanju v Rimu počutil najboljši slovenski sodnik Skomina, priča zapis novinarja BeIN Sports Tancredija Palmerija. Poročal je o tem, da je bil 41-letni Primorec po tem, ko je spoznal, koliko napak si je privoščil, zelo potrt, ter da se počuti krivega.

EXCLUSIVE: Referee Skomina after the game in the changing room felt destroyed after realising the mistakes, admitted he was wrong — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 2, 2018

Finale lige prvakov med Realom in Liverpoolom bo 26. maja v Kijevu.