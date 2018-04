V živo: Bayern na kolenih, Real v Münchu vodi

Liga prvakov, polfinale (prvi tekmi)

V drugi polfinalni tekmi nogometne lige prvakov se v Münchnu pravkar merita branilec naslova Real Madrid in Bayern. V torek smo videli poslastico na Anfieldu, kjer je Liverpool ob novi sijajni predstavi Mohameda Salaha zmagal s 5:2.

Alessandro Florenzi in Sadio Mane. Foto: Reuters

Dvoboj Jamesa Milnerja in Alessandra Florenzija. Foto: Reuters

Mohamed Salah, Sadio Mane in Firminho so Romi nasuli kar pet golov. Foto: Reuters

Danes se na Bavarskem merita Bayern München in Real Madrid. Beli baletniki branijo evropski naslov, v nasprotju z gostitelji, ki so že postali nemški prvaki, uvrstili so se tudi v pokalni finale, pa se bodo letos v Španiji obrisali pod nosom za domače lovorike.

Bayern je tik pred obračunom z Realom izgubil Artura Vidala in Davida Alabo, vseeno pa se domači vsaj sodeč po začetni postavi ne mislijo braniti.Trener Bavarcev Jüpp Heynckes je začel z vsemi petimi napadalnimi zvezdami - Robertom Lewandowskim, Thomasom Müllerjem, Jamesom Rodriguezom in veteranom Franckom Riberyjem in Arjenom Robbnom.

Prav Robben je moral zaradi poškodbe že po osmih minutah z igrišča, kar je prav gotovo pokvarilo načrte domačemu trenerju Juppu Heynckesu.

Do 27. minute je bilo na štadionu v München dolgčas, potem pa je po desni strani pred gol Keylorja Navasa, ki ni posredoval najbolje, stekel desni bočni branilec Bavarcev Joshua Kimmich in zadel za vodstvo z 1:0 po strelu z desne strani.

V 33. je Bayern doletela nova nesreča. Z igrišča je moral predčasno zaradi poškodbe še Jerome Boateng, ki ga je na zelenici nadomestil mladi branilec Niklas Süle.

V 44. minuti je zadel še en bočni branilec, a tokrat na drugi stran. Izjemno pomemben gol za Real je po strelu z roba kazenskega prostora dosegel Brazilec Marcelo in postavil izid polčasa.

V 56. minuti je po veliki napaki Rafinhe na sredini igrišča Real stekel v protinapad, po katerem je za goste zadel Marco Asensio in goste popeljal do vodstva v Münchnu.

Mohamed Salah je poskrbel za sijajno predstavo, ki jo je začinil z dvema goloma in dvema podajama. Foto: Getty Images

Mojstrska predstava Egipčana za veliko prednost Liverpoola

V torek je v prvem polfinalu Liverpool s 5:2 premagal Romo. Tekmo na Anfieldu je bolje začela Roma, ki je na začetku po strelu Aleksandra Kolarova od daleč zatresla celo okvir vrat, potem pa je stvari v svoje roke vzel nogometaš, ki je še lani nastopal v njenem dresu, in s pravcato simultanko Liverpool do konca prvega polčasa popeljal v vodstvo z 2:0 in dosegel že 43. gol v tej sezoni (10. v ligi prvakov).

Mohamed Salah je najprej v 35. minuti poskrbel za vodstvo in mojstrsko zadel za 1:0, v zadnji minuti prvega dela igre pa povišal vodstvo na 2:0. Egipčan je že v 56. minuti prispeval še podajo za gol Sadia Maneja za 3:0, v 62. minuti pa po preigravanju na desni strani in podaji pred gol Robertu Firminu omogočil, da je z nekaj metrov zatresel prazno mrežo in zadel za 4:0. V 69. minuti je Brazilec zadel še drugič, na semaforju je pisalo že 5:0.

Po menjavi Egipčana je šlo Liverpoolu po zlu. Foto: Reuters Takrat se je zdelo, da lahko Roma morda celo doživi usodo Maribora, ki je proti ekipi Jürgena Kloppa oktobra lani v skupinskem delu izgubil z 0:7, a se to ni zgodilo. Še več, Edin Džeko je po odhodu junaka večera Salaha z igrišča v 81. minuti po napaki domače obrambe dosegel gol za goste, v 85. minuti pa je enajstmetrovko v gol spremenil Diego Perotti in postavil končni izid.

Poraz z 2:5 je tako Romi vlil kar nekaj upanja. Sploh zaradi tega, ker so Rimljani že v četrtfinalu na prvi tekmi proti Barceloni izgubili z 1:4, pa se potem z zmago s 3:0 na veliko presenečenje vseh vseeno prebili do polfinala.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 15 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

10 - Roberto Firmino (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

9 - Sadio Mane (Liverpool)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla),

7 - Edinson Cavani (PSG), Edin Džeko (Roma), Harry Kane (Tottenham)

6 - Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

