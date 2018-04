Drzna izjava legende Liverpoola: navijači Reala in Barcelone skočili na noge

Steven Gerrard

Na prvi polfinalni tekmi lige prvakov na Anfieldu se je Liverpool poigral z Romo in si kljub malce slabšemu zaključku – Rimljani so dosegli dva hitra zadetka – priigral izjemno prednost (5:2). Prednost je taka, da jo bo težko zapraviti, čeprav je to v tej sezoni že uspelo veliki Barceloni. Na prvi tekmi je Romo premagala s 4:1, na Olimpicu pa izgubila z 0:3 in izpadla.

Samozavestna Roma, najbrž tudi zaradi zmage nad Lionelom Messijem in druščino, se je brez vsakršnega strahu na Anfieldu podala v odprt boj z razigranimi in tekalno izjemno razpoloženimi domačini. Rimljani so zdržali pol ure, potem pa je začelo pokati z vseh položajev.

Roma se je predala, Liverpool zabijal

Prvo besedo je imel kdo drug kot Mohamed Salah, ki je povsem neprimerno taktiko Rome s pridom izkoristil in v formi, kakršni je, to znal kaznovati. Egipčan je dosegel dva izjemna zadetka, v drugem polčasu pa poskrbel še za dve podaji, ko se je Roma že predala in le še stala na igrišču.

Za Gerrarda ni dvoma

''Igra v formi svoje življenja,'' je v studiu BT Sport od sreče hlipala legenda Liverpoola Steven Gerrard. ''Težko ga je primerjati z Ronaldom in Messijem, ki to počneta leto za letom, sezono za sezono. A brez vsakršnega dvoma je Salah v tem trenutku najboljši nogometaš na svetu,'' je še dodal Steve G.

Liverpool se je v drugem polčasu poigral z nasprotniki, ki pa jim je iz nič, še zdaj ni jasno, kako, v zadnjih minutah uspelo dvakrat zatresti mrežo rdečih in se postavili v položaj, v kakršnem so bili tudi v četrtfinalu proti Barceloni.

No, zdaj so celo v boljšem, saj jih v veliki finale pelje tudi zmaga s 4:1. Ta rezultat bi bil proti Barceloni dovolj le za podaljšek.