Egipčanski čarovnik iz Liverpoola razbil Romo, a bo še vedno trepetal

Liga prvakov, polfinale (prvi tekmi)

Liverpool je na prvi tekmi polfinala nogometne lige prvakov na Anfieldu s 5:2 premagal Romo in se močno približal uvrstitvi v veliki finale, ki bo 26. maja v Kijevu. Navdušil je Mohamed Salah , ki je tokrat prispeval dva gola in dve podaji. Ko je Egipčan v 75. minuti odšel z igrišča, so njegovi soigralci še vodili s 5:0. V sredo bosta v Münchnu obračunala še Bayern in branilec naslova Real Madrid.

Alessandro Florenzi in Sadio Mane. Foto: Reuters

Dvoboj Jamesa Milnerja in Alessandra Florenzija. Foto: Reuters

Mohamed Salah, Sadio Mane in Firminho so Romi nasuli kar pet golov. Foto: Reuters

Tekmo na Anfieldu je bolje začela Roma, ki je na začetku tekme po strelu Aleksandra Kolarova od daleč zatresla celo okvir vrat, potem pa je stvari v svoje roke vzel nogometaš, ki je še lani nastopal v njenem dresu, in s pravcato simultanko Liverpool do konca prvega polčasa popeljal v vodstvo z 2:0 in dosegel že 43. gol v tej sezoni (10. v ligi prvakov).

Mohamed Salah je najprej v 35. minuti poskrbel za vodstvo in mojstrsko zadel za 1:0, v zadnji minuti prvega dela igre pa povišal vodstvo na 2:0. Egipčan je že v 56. minuti prispeval še podajo za gol Sadia Maneja za 3:0, v 62. minuti pa po preigravanju na desni strani in podaji pred gol Robertu Firminu omogočil, da je z nekaj metrov zatresel prazno mrežo in zadel za 4:0. V 69. minuti je Brazilec zadel še drugič, na semaforju je pisalo že 5:0.

Po menjavi Egipčana je šlo Liverpoolu po zlu. Foto: Reuters Takrat se je zdelo, da lahko Roma morda celo doživi usodo Maribora, ki je proti ekipi Jürgena Kloppa oktobra lani v skupinskem delu izgubil z 0:7, a se to ni zgodilo. Še več, Edin Džeko je po odhodu junaka večera Salaha z igrišča v 81. minuti po napaki domače obrambe dosegel gol za goste, v 85. minuti pa je enajstmetrovko v gol spremenil Diego Perotti in postavil končni izid.

Poraz z 2:5 je tako Romi vlil kar nekaj upanja. Sploh zaradi tega, ker so Rimljani že v četrtfinalu na prvi tekmi proti Barceloni izgubili z 1:4, pa se potem z zmago s 3:0 na veliko presenečenje vseh vseeno prebili do polfinala.

Cristiano Ronaldo še 12. zapored?

Cristiano Ronaldo je v tej evropski sezoni dosegel že 15 zadetkov. Foto: Reuters V sredo se bosta na Bavarskem pomerila Bayern München in Real Madrid. Beli baletniki branijo evropski naslov, za razliko od gostiteljev, ki so že postali nemški prvaki, uvrstili pa so se tudi v pokalni finale, pa se bodo letos v Španiji obrisali pod nosom za domače lovorike.

V ospredju bo strelski boj med Poljakom Robertom Lewandowskim in Portugalcem Cristianom Ronaldom, ki se je med strelce vpisal vselej na zadnjih enajstih evropskih tekmah. Pri Bayernu bo manjkal čilski zvezdnik Arturo Vidal, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden.

