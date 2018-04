Klopp po veliki zmagi zagrenjen, saj je izgubil velikega aduta

Odzivi trenerjev po tekmi lige prvakov v Liverpoolu

Trener Liverpoola Jürgen Klopp po veliki zmagi Liverpoola nad Romo (5:2) v prvi polfinalni tekmi lige prvakov ni izpostavil le rezultata in osrednjega junaka Mohameda Salaha, ampak tudi poškodbo Alexa-Oxlada Chamberlaina. Nemec verjame, da njegovi izbranci na povratnem srečanju v Rimu ne morejo zapraviti takšne prednosti. Drugače razmišljajo v taboru Rome, kjer so prepričani, da lahko ponovijo zgodbo z Barcelono in senzacionalno izločijo še Liverpool.

Do zadnjih desetih minut je kazalo, da bo Liverpool na Anfieldu povsem nadigral Romo in ji prisolil ogromno zaušnico. Rdeči so vodili že s 5:0, k tako visokemu vodstvu pa je največ prispeval razigrani Mohamed Salah. Egipčan, ki ga želi poleti v svojih vrstah pozdraviti Real Madrid, je prispeval dva gola in dve podaji. Roma, katere dres je nosil v prejšnji sezoni, je bila nemočna.

Ko je Salah v 75. minuti zapustil igrišče, so se gostje končno prebudili. Z dvema zadetkoma so znižali na 2:5 in poskrbeli, da bo povratna tekma veliko bolj zanimiva, kot je bilo moč pričakovati po visokem vodstvu s 5:0.

Če mislite, da je Salah najboljši na svetu, to napišite

Mohamed Salah je najboljši igralec angleškega prvenstva. Foto: Reuters ''Finalist je bil že skoraj odločen. A le do 80. minute. Nato smo naredili edino napako v obrambi, nato pa je sodnik pokazal še na belo točko, tako da se je tekma končala s 5:2. Seveda bi veliko raje videl, če bi zmagali s 5:0 ali 5:1, a je tudi zmaga s 5:2 realno gledano fantastičen rezultat. Veliko boljši od tistega, ki smo ga pričakovali. Zdaj gremo v Rim, kjer bomo skušali ponoviti takšno predstavo in se uvrstiti v finale,'' je po atraktivnem srečanju na Anfieldu, na katerem so gledalci prišli na svoj račun, dejal Jürgen Klopp.

Karizmatični Nemec je na dobri poti, da popelje izbrance drugič v karieri v finale lige prvakov. To je storil že z Borussio Dortmund, zdaj pa je na dobri poti, da to stori z Liverpoolom, ki je na krilih Salaha sejal strah v obrambi Rome.

''Njegov prvi gol je bil strel, delo pravega nogometnega genija. V karieri je že dosegel nekaj podobnih, zato to ni naključje. Kakšen igralec! Če mislite, da je najboljši na svetu, to napišite ali izrecite. Povedal bom le to, da je v neverjetni formi. Formi največjega svetovnega razreda. Če hočeš pa biti najboljši, moraš biti v takšni formi dalj časa. Tako menim. Preostala dva, Messi in Ronaldo, nista slaba,'' je najboljšega strelca angleškega prvenstva primerjal z zvezdnikoma Barcelone in Reala, ki sta v zadnjem desetletju osvojila večino najbolj pomembnih priznanj.

Mohamed Salah se po mnenju Kloppa še ne more primerjati s Cristianom Ronaldom oziroma Lionelom Messijem. Foto: Reuters

Italijanski novinarji so nato Kloppa vprašal, ali bi bil rezultat drugačen, če bi bil Salah še vedno igralec Rome. Sledil je izjemen odgovor Nemca, ki ne mara takšnih vrst vprašanj. ''Če, če, če … Če Neymar ne bi odšel k PSG, bi z nami še vedno igral Coutinho,'' je odvrnil in dodal: ''Salah igra izvrstno sezono. Nogomet je ekipna igra, a vedno potrebuješ igralca, ki odloča zadeve.''Kloppa

Real želi Salaha, Liverpool predstavil pogoj Bo Klopp poleti izgubil najboljšega igralca? Foto: Reuters Salah je zelo vroč. Španski Don Balon poroča o tem, da bi ga želel na Santiago Bernabeu pripeljati Real Madrid. Predsednik Florentino Perez je navdušen nad Egipčanom, Don Balon pa dodaja, da bi se lahko Liverpool z belimi baletniki dogovarjal le pod enim pogojem. Če bo Liverpool evropski prvak. Real pripravlja ogromno ponudbo. Po izvrstn predstavi Egipčana bo zagotovo izražena z velikim številom milijonov evrov. Zanimivo je, da se lahko Liverpool, če bo na povratni polfinalni tekmi v Rimu zadržal prednost pred Romo (5:2), v finalu v Kijevu pomeri prav z Realom, ki ga danes čaka prvo polfinalno dejanje lige prvakov v Münchnu proti Bayernu.

Smola angleškega reprezentanta, ki lahko ostane brez SP 2018

Alex Oxlade Chamberlain bi lahko ostal tudi brez nastopa na SP 2018. Foto: Reuters Klopp je priznal, da zaradi dveh prejetih golov v zadnjih desetih minutah ne izgleda vse tako pozitivno, kot bi v primeru višje zmage. Vseeno je bil zadovoljen s tem, kako so njegovi varovanci nadigrali Romo.

''Gostje niso mogli slediti našemu ritmu. Pretekli smo jih. Jutri nam bo vsem lažje, saj bomo doumeli, kako dober rezultat smo ustvarili. Nismo pa Barcelona, ki je v zadnjih sezonah osvojila tako veliko lovorik. Zato bomo dali vse od sebe na povratni tekmi,'' je sporočil strateg rdečih.

Po tekmi ni bil pretirano vesel. Pojasnil je, da to ni zaradi dveh pozno prejetih zadetkov, ampak poškodbe pomembnega igralca. Alex Oxlade-Chamberlain, ki so ga morali že po 18 minutah odnesti z igrišča na nosilih, si je težje poškodoval koleno. Verjetno je že končal sezono, morda pa ostane tudi brez nastopa na svetovnem prvenstvu z angleško reprezentanco.

''Ne vemo še natančno, kakšna bo njegova usoda. A če so zdravniki zaskrbljeni še pred tem, ko bo opravljen podroben pregled, je to zelo težko. Izgubili smo fantastičnega igralca. To ni prijetna novica,'' zaradi poškodbe občasnega angleškega reprezentanta ni hotel preveč razpredati o visoki zmagi.

Di Francesco: Moštvo je dokazalo, da ima dušo

Manjši preobrat Rome, ki je omilila poraz in dosegla dva zadetka za 2:5, je nakazal Edin Džeko. Foto: Reuters To je slaba novica Liverpoola pred povratno tekmo, na kateri bo Roma skušala ponoviti zgodovinsko zmago nad Barcelono. Če bi ji to uspelo, bi se prvič po 32 letih uvrstila v veliki evropski finale. ''Povratna tekma ne bo takšna kot proti Barceloni. Zdaj bo veliko težja. A se bomo trudili,'' napoveduje Eusebio di Francesco, ki je proti "dvojniku" na trenerskem položaju, oba stratega namreč nosita brado in očala, doživel hud poraz. Vesel je bil le z eno stvarjo. Dvema zadetkoma, s katerim je Roma v zadnjih minutah omilila poraz in se vrnila v Italijo s porazom 2:5, ki še dovoljuje sanje o preboju v finale.

''Dobra stvar je bil odziv igralcev ob koncu srečanja. Daje nam upanje, da lahko še verjamemo v preobrat,'' je dejal trener Rome, ki tako še verjame v čudež. ''Zaslužili smo si ta dva zadetka. To moštvo je dokazalo, da ima dušo. Ni mi pa bilo všeč, kako smo se predali sredi drugega dela. Na povratni tekmi ne potrebujemo čudežev. Moramo le verjeti v to, kaj zmoremo proti kakovostni ekipi, in povsem drugačni od Barcelone. Imeli bomo tudi pomoč navijačev,'' trener Rome namiguje, da bi bilo lahko prihodnjo sredo na Olimpicu, kjer sta Liverpool in Roma leta 1984 odigrala evropski finale, še zanimivo in napeto.

Pred tekmo je bilo pred Anfieldom veselo in razposajeno. Foto: Reuters

Pred srečanjem je bilo napeto že pred štadionom, policija je imela kar nekaj dela z vročekrvneži, je med navijači Liverpoola in Rome kar nekajkrat zavrela kri. Po poznih zadetkih Edina Džeka in Diega Perottija bo očitno vroče tudi v sredo v Rimu.