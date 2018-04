Nov šok za Bayern, selektorja si grizeta nohte

Zdravstvene težave za Bayern, Real, Nemčijo in Španijo

V sredo so imeli klubski zdravniki Bayerna in Reala zelo veliko dela. Bavarci so doživeli poraz na zelenici, saj so izgubili prvo polfinalno tekmo lige prvakov z 1:2, dodaten glavobol pa so strokovnemu vodstvu in navijačem povzročile poškodbe. Težave z zdravjem že dalj časa spremljajo najboljši nemški klub.

Boateng vprašljiv za SP 2018 v Rusiji

Nizozemec Arjen Robben je zaradi poškodbe mišice proti nekdanjemu klubu Realu odigral le pet minut. Foto: Reuters Za prvo tekmo z Realom sploh niso kandidirali prvi vratar Manuel Neuer, ki se vrača po dolgi odsotnosti, mladi Francoz Kingsley Coman, avstrijski zvezdnik David Alaba in Čilenec Artuto Vidal, ki je zaradi nedavne poškodbe že končal sezono, kmalu po začetku srečanja z Realom pa je postal seznam poškodovanih igralcev Bayerna bogatejši še za dve imeni.

Po zgolj petih minutah je zaradi poškodbe mišice igro zapustil Arjen Robben. Poškodba nizozemskega veterana naj ne bi bila hujša, drugačen pa je z njegovim soigralcem, ki igra v obrambni vrsti. Jerome Boateng je v bolečinah zapustil zelenico po 34 minutah, za glavo pa se ni prijel le trener Jupp Heynckes, ampak tudi nemški selektor Joachim Löw, saj bi lahko tik pred svetovnim prvenstvom v Rusiji ostal brez pomembnega branilca.

Nemški branilec je v zadnjem letu in pol zaradi zdravstvenih težav izpustil vsaj 30 tekem. Foto: Reuters

Športni časnik Bild poroča o tem, da naj bi okrevanje temnopoltega Nemca trajalo od štiri do šest tednov. Tako naj bi Boateng podobno kot Vidal že končal sezono, v nasprotju s Čilenema, ki se sploh ni uvrstil na SP 2018 v Rusijo, pa 29-letnemu Nemcu z ganskimi koreninami grozi, da bo moral izpustiti največje reprezentančno tekmovanje. Elf bo uvodno tekmo v Rusiji odigral 17. junija, ko se bo pomeril z Mehiko.

Več bo znanega po današnjem pregledu, ki ga bo Boateng opravil pri znanem zdravniku dr. Hansu Wilhelmu Müllerju-Wohlfahrtu. Branilec Bayerna je v zadnjem poldrugem letu zaradi zdravstvenih težav preskočil okrog 30 tekem Bayerna.

Ribery: Bitka je izgubljena, vojne še ni konec

Javi Martinez je obležal v kazenskem prostoru Bayerna v 75. minuti. Foto: Reuters Zaradi zdravstvenih težav je igrišče predčasno zapustil tudi Javi Martinez. Izkušeni Španec je po trku z glavo s Cristianom Ronaldom v 75. minuti občutil slabost, a naj ne bi utrpel hujše poškodbe. Tako ostaja glavna skrb navijačev Bayerna zdravstveno stanje Boatenga. Trener Heycknes se bo na povratno srečanje v Madridu, od katerega pričakuje veliko, odpravil brez številnih poškodovanih zvezdnikov.

Bavarci vseeno ostajajo optimisti. "Bitka je izgubljena, a vojne še ni konec. V Madridu imamo priložnost za napredovanje," je prek Twitterja sporočil Franck Ribery, v sredo najbolje ocenjeni nogometaš Bayerna, ki želi prihodnji torek v črno zaviti štadion Santiago Bernabeu.

The battle is lost but the war is not over 👊🏼 we will get our chances in Madrid! #MiaSanMia #fr7👑 @FCBayern @ChampionsLeague pic.twitter.com/UQV9RIYeX3 — Franck Ribéry (@FranckRibery) April 26, 2018

Carvajal se nerad spominja poškodbe v Milanu

Dani Carvajal sredi drugega polčasa ni mogel več nadaljevati srečanja. Foto: Reuters Zdravstvene težave po dvoboju na Bavarskem pestijo tudi tabor Reala. Beli baletniki so drago plačali zmago nad Bayernom (2:1). V skrbeh je tudi španski selektor Julen Lopetegui, saj bi lahko na svetovnem prvenstvu ostal brez Danija Carvajala. Desni bočni branilec Reala je odigral 67 minut, nato pa si poškodoval mišico in zapustil igro.

Španski mediji poročajo o tem, da ga čaka daljši počitek. Ker naj bi trajal vsaj nekaj tednov, bo Carvajal preskočil povratno polfinalno tekmo z Bayernom, manjkal pa naj bi tudi na el clasicu z Barcelono, ki ga bo Real odigral 6. maja. Na srečo branilcev evropskega naslova se je na treninge vrnil Nacho, ki bi lahko na desni strani nadomestil Carvajala.

Selektor Lopetegui stiska pesti, da branilec, ki ga španska reprezentanca zelo potrebuje, ni utrpel hujše poškodbe, zaradi katere bi lahko ostal brez SP 2018. Carvajal je zaradi poškodbe na zelo pomembni tekmi lige prvakov že doživel šok, ko je moral preskočiti veliko tekmovanje. V Milanu si je leta 2016 v finalu lige prvakov proti Oblakovemu Atleticu poškodoval mišico in nato ostal brez nastopa na Euru 2016 v Franciji.

Bo najboljši strelec Reala in lige prvakov Cristiano Ronaldo prihodnji teden na igrišču lahko združil moči z Iscom? Foto: Reuters

Real je na dvoboju v Nemčiji ostal tudi brez Isca. Mladi zvezdnik, ki ima v španski izbrani vrsti zelo pomembno vlogo, je zaradi bolečin v rami, ki ga motijo že nekaj časa, med polčasom ostal v slačilnici. Namesto njega je Zinedine Zidane poslal v ogenj Marca Asensia in zadel v polno, saj je mladi Španec z zadetkom za 2:1 odločil zmagovalca.

Več o zdravstvenem stanju poškodovanih nogometašev Bayerna in Reala bo znano po današnjih podrobnih zdravstvenih pregledih, ki ju ne bosta pozorno spremljala le trenerja Heynckes in Zidane, ampak tudi selektorja Löw in Lopetegui.