Drama v Münchnu, ki so jo kamere namerno prezrle #foto

Vpad mladeničev, željnih fotografij z zvezdniki

Ko je sodnik Bjorn Kuipers označil konec prvega polfinalnega dvoboja lige prvakov med Bayernom in Realom (1:2), so se na sredini igrišča začeli pozdravljati igralci. Televizijske kamere so v prenosu dogodka nenadoma preklopile na splošen kader z osrednje tribune. V ozadju se je videlo, da so se igralcem na zelenici pridružili redarji v oranžnem, to pa je bilo tudi vse. Kaj se je dogajalo na igrišču? To so razkrile poznejše agencijske fotografije.

Po dvoboju med Bayernom in Realom so imeli redarji veliko dela, saj se je na zelenici pojavilo kar nekaj nenapovedanih gostov. Foto: Reuters

Po srečanju, na katerem so nastopili številni nogometni superzvezdniki, evropska klubska velikana pa sta se potegovala za vstop v finale lige prvakov, se je na igrišču znašlo nekaj nepovabljenih gostov. Nekaj obiskovalcev dvoboja se je izmuznilo redarjem in vdrlo na igrišče, kjer so iskali najbolj oboževane nogometaše in skušali z njimi narediti selfi.

Eden izmed mladeničev je vidno nejevoljnega Francka Riberyja vlekel za dres. Francoz je bil že tako slabe volje, saj je Bayern zapravil lepo priložnost, da bi si priigral ugodno popotnico za povratno tekmo v Madridu ... Foto: Guliver/Getty Images

Nekaterim se je izpolnil cilj, saj so z mobilnim telefonom naredili spominsko fotografijo, s katero se bodo lahko pohvalili znancem, spet drugim pa se namera ni posrečila. Preprečili so jo redarji, ki so imeli po zadnjem pisku nizozemskega sodnika nepričakovano veliko dela.

Riberyjevega ''oboževalca'', ki jo je na zelenico odvihral brez majice, so redarji obvladali ... Foto: Reuters

Televizijske kamere niso hotele podrobneje spremljati dogajanja. Prireditelji so se zbali, da bi lahko gledalci spremljali prizore nasilja. Takšne scene so zelo nepredvidljive, hitri navijači, ki so vpadli na igrišče po svojih pet minut slave, pa so zelo jezili redarje.

... nato pa pospremili z igrišča. Foto: Reuters

Zato so se prireditelji odločili, takšna je tudi navada ob spremljanju dvobojev na najvišji ravni, da s kamerami ne ovekovečijo prizorov, ki bi lahko vznemirjali javnost.

Nato se je pred Riberyjem pojavil še eden od obiskovalcev, ki je izkoristil trenutek za fotografijo na bistveno manj agresiven način. Foto: Reuters

Na srečo se je izkazalo, da drzni obiskovalci niso imeli zlonamernih načrtov. Če bi bili sovražno nastrojeni in začeli tako ali drugače obračunavati z akterji polfinalnega srečanja, bi bila to ogromna zaušnica za prireditelje, ki bi jim nogometaši očitali, da niso dobro zavarovali morebitnih dostopov s tribun na igrišče.

Redarji niso bili preveč razumevajoči. Gledalec se je hitro znašel na tleh, a je pri tem pazil, da njegov mobilni telefon s tako želeno fotografijo ne utrpi usodne škode. Foto: Reuters

Tako pa se na srečo ni zgodilo nič tragičnega. Nogometaši tako velikih klubov, kot sta Bayern in Real, se zavedajo, da so v srcih navadnih smrtnikov zelo priljubljeni.

Mladenič s kapo je želel posneti spominsko fotografijo z nogometaši Reala. Foto: Reuters

Željam po selfijih so izpostavljeni skoraj na vsakem koraku, ko slečejo klubsko nogometno opremo in se odpravijo med ljudi.

Želja se mu je izpolnila le deloma. Foto: Reuters

Zdaj se je razpasla tudi navada, da se na največjih tekmah srečujejo z navijači, ki jih želijo ujeti na igrišču, prehiteti redarje in tudi za ceno poznejše kazni poseben trenutek ujeti na spominsko fotografijo.

Toni Kroos, nemški reprezentant in nekdanji as Bayerna na začasnem delu v Madridu, je bil tarča številnih oboževalcev. Foto: Reuters

To postaja že svojevrstna folklora srečanj, na katerih nastopajo največji zvezdniki. S tem se ne srečujejo le Franck Ribery, Toni Kroos ali Cristiano Ronaldo, ampak tudi Lionel Messi in preostala druščina, ki spada med svetovno nogometno elito.

Najboljši nogometaš na svetu Cristiano Ronaldo ima s takšnimi in drugačnimi iskalci pozornosti že dolgo opravka. Foto: Reuters

Zato ne bi bilo nič nenavadnega, če bi podobne prizore spremljali tudi na povratnem srečanju, ko se bosta Real in Bayern pomerila na štadionu Santiago Bernabeu. Spektakel se bo začel v torek ob 20.45, Madridčani pa bodo branili prednost z 2:1.