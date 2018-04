Čeferin zaploskal Realu, Bayern objokoval darila

Odmevi po tekmi v Madridu

Prvo polfinalno dejanje lige prvakov med Bayernom in Realom je pripadlo gostom iz Madrida. Čeprav so na gostovanju pri nemških prvakih zaostajali z 0:1, so prek Marcela in Marca Asensia našli pot do dragocene zmage (2:1), ki jim je na stežaj odprla vrata velikega finala v Kijevu. Svoje načrte pa imajo tudi Bavarci, ki so bili v sredo zelo nezadovoljni z rezultatom.

Nogometaši Reala so v Münchnu zaradi vraževernosti ponovno zaigrali v črnih dresih in ponovno, tako kot lani, v gosteh premagali Bayern z 2:1. Foto: Reuters

Beli baletniki so nadaljevali izjemen zmagoviti niz na gostovanjih v ligi prvakov. Po PSG in Juventusu so vzeli polno mero še Bayernu, ki je izgubil z 1:2 in domačo zelenico zapuščal nejevoljen.

Bayern nima v Madridu kaj izgubiti

Jupp Heynckes je objokoval dve napaki v obrambi, ki sta imeli prste vmes pri zadetkih Reala. Foto: Reuters ''Realu smo po naših velikih napakah podarili dva zadetka. Priigrali smo si kopico priložnosti, a tega nismo znali izkoristiti. Zato me ni presenetilo, da smo izgubili,'' je pojasnil Jupp Heynckes.

Izkušeni Nemec, ki bo po koncu sezone zapustil trenerski stolček in pozdravil naslednika Hrvata Nika Kovača, se je težko sprijaznil s tem, kako so njegovi izbranci prejeli zadetka. ''Težko je bilo že tako kmalu izgubiti Robbena in Boatenga (zaradi poškodbe sta igro zapustila že v prvem polčasu, Nizozemec je odigral le pet minut, op. p.), nato pa smo v zaključku prvega polčasa prejeli povsem nepotreben gol. V bistvu sta bila oba zadetka Reala plod naših daril.''

V slabo tolažbo mu gre podatek, da je v zgodovini polfinalnih dvobojev lige prvakov po domačem porazu na prvi tekmi uspel izboriti finale le en klub. To je bil Ajax. Leta 1996 je najprej doma izgubil proti Panathinaikosu, grškemu velikanu, ki je padel v finančno krizo in nedavno prejel hudo evropsko kazen, nato pa ga na povratni tekmi premagal s 3:0 in napredoval. Po stopinjah Ajaxa želi zdaj iti Bayern.

Že v zgodnji fazi srečanja so gostitelji ostali brez Nizozemca Arjena Robbena. Foto: Reuters

''V Madridu bomo skušali narediti vse, da bi vrnili Realu in se uvrstili v finale. To je naša dolžnost. Računi se bodo polagali šele na koncu. V Madridu nimamo kaj izgubiti. Tam bomo lahko igrali sproščeni,'' pojasnjuje trofejni trener Bayerna, ki je pred leti vodil tudi Real.

Real dvakrat ustrelil in dosegel dva gola

Thomas Müller čuti, da lahko Bayern vrne Realu s polno mero. Foto: Reuters Bavarce je v vodstvo po protinapadu popeljal Joshua Kimmich. ''Nismo izkoristili naših priložnosti, Real pa je dvakrat ustrelil proti našim vratom in dosegel dva gola. Imeli smo še več priložnosti kot na zadnji ligaški tekmi s Hannovrom,'' je bil nezadovoljen strelec edinega gola za novega (starega) nemškega prvaka, ki bo prihodnji torek gostoval v Madridu.

''Če bi ocenil celotno tekmo, lahko povem, da smo bili preveč naivni. Drugi zadetek smo prejeli zaradi individualne napake (Rafinha je pri predaji žoge storil nerazumljivo napako). Prvi gol je bil čuden, a je najbolj pomembno, da še nismo zapravili vseh priložnosti,'' je izpostavil napadalec Bayerna Thomas Müller, ki se mu je na tekmi večkrat ponudila priložnost, da zatrese mrežo evropskih prvakov, a mu ni uspelo.

Zidane še računa na Bala

Zinedine Zidane z Realom napada tretjo zaporedno evropsko lovoriko. Foto: Reuters Če Bayern po porazu sporoča navijačem, da obračuna z Realom še zdaleč ni konec in da je v Madridu mogoč preobrat, pa podobno razmišlja tudi trener Reala Zinedine Zidane.

''Ni enostavno zmagati v Münchnu. Lahko smo presrečni z rezultatom. Na začetku smo malce trpeli, ko nismo imeli žoge v naših nogah, nato pa smo se izboljšali. V ligi prvakov se ne moreš izogniti temu, da bi trpel,'' je povedal nekdanji francoski zvezdnik, ki je presenetil javnost s tem, da je za tako pomembno tekmo na klop postavil kar dva igralca ''nekdaj'' zvezdniškega napadalskega trojčka BBC.

To sta Karim Benzema, ki je v drugem polčasu dočakal priložnost, in Gareth Bale. ''Ni res, da ne računam več na Bala. Pred nami je še veliko tekem, tako da moram izbirati,'' se je branil.

V nogometu ne moreš reči, da je že končano

Za izenačenje je z imenitnim strelom poskrbel Brazilec Marcelo. Foto: Reuters Dvoboj je v korist Reala odločil komaj 22-letni Marco Asensio. Trikrat se je vpisal med strelce, vselej za zmago na tekmah izločilnega dela. ''Ustvaril je razliko na sredini. Zelo sem srečen zanj, tako kot soigralci,'' je pohvalil strelca zadetka za 2:1. Real se je tako v Španijo vrnil s prednostjo, ki pa še zdaleč ni tako velika, kot je bila tista proti Juventusu v četrtfinalu lige prvakov (3:0).

''Po stresni izkušnji z Juventusom vemo, da se moramo povratne tekme v Madridu lotiti drugače, če nočemo naleteti na težave. Nismo se še uvrstili v finale. Ni še končano, tega ne moreš reči v nogometu,'' ohranja Zidane podobo mirnega in preudarnega trenerja, ki noče niti slišati za evforijo.

''Malce smo tvegali v igri, zato si je tudi tekmec priigral toliko priložnosti za zadetke, a smo vseeno dobro nadzorovali tekmo. Lahko smo najbolj zadovoljni z rezultatom. Lahko igramo še bolje,'' je še dodal strateg Reala, najbolj zaslužen za to, da je Real na Bavarskem igral v črni opremi. Ker so v teh dresih premagali Bayern tudi lani, niso hoteli menjati zmagovite opreme. Podobno velja za izbor hotela ali agencije, ki sodeluje z njimi. Ponovila se je lanskoletna zgodba. Bo prinesla srečo vraževernemu Realu?

Čeferin si je ogledal zvezdniški spopad v Münchnu

Kapetan Sergio Ramos je prek Twitterja sporočil, da ve, kako je trpeti in zmagovati, dobro pa tudi ve, kako je biti Real Madrid. Sporočil je še, da čaka baletnike še napornih 90 minut. Če se bo Real uvrstil na finale v Kijev, se bo lahko po koncu dvoboja znova srečal s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Lani je Ramos v Cardiffu iz rok Slovenca prejel pokal.

Čeferin si je v sredo ogledal spektakel v Bayernu in na koncu zaploskal Realu za dragoceno zmago, na dan tekme pa je bil častni gost na kosilu z najvišjima delegacijama polfinalistov lige prvakov.

Gemeinsames Mittagessen der Führungsriege des #FCBayern & @realmadrid vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Münchner Innenstadt. Eingeladen waren zudem Vertreter der UEFA, angeführt von Präsident Aleksander #Čeferin. #FCBRMA #MiaSanMia pic.twitter.com/PGx89Mr3ZQ — FC Bayern München (@FCBayern) April 25, 2018

Real je premagal najboljši nemški klub kljub temu, da ''vsemogočni'' Cristiano Ronaldo prvič po 11 zaporednih tekmah v ligi prvakov ni zadel v polno. Je pa Portugalec postal nogometaš z največjim številom zmag v zgodovini tekmovanja. To je bila že njegova 99. zmaga, prejšnji rekorder Iker Casillas pa jih ima 98. Real je postal prvi klub, ki je v ligi prvakov zbral okroglih 150 zmag. Ima številne rekorde, po ne tako uspešnih predstavah v domačem prvenstvu pa bi ga do konca sezone zadovoljil le evropski uspeh.

Real in Bayern bosta o finalistu lige prvakov odločala prihodnji torek ob 20.45 v Madridu. V drugem polfinalnem paru se bosta v sredo v Rimu udarila Roma in Liverpool (2:5).