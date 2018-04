Žalostna usoda grškega velikana

Panathinaikos tri leta brez Evrope

Nogometaši Panathinaikosa so ostali brez Evrope. Foto: Vid Ponikvar

Še nedavno je spadal med največje klube v tem delu Evrope. Leta 1971 je zaigral v velikem evropskem finalu, še dvakrat zaigral v polfinalu (1985 in 1996), v zadnjih letih pa ga je udarila po prstih tako huda finančna kriza, da je izgubil stik z najboljšimi grškimi klubi. Zadnjič je bil najboljši v Grčiji leta 2010, nato je bil vrsto let najboljši največji rival Olympiakos, letos pa se je v stresni sezoni senzacionalno na grški prestol povzpel atenski Aek in prvič po letu 1994 postal prvak.

Panathinaikos je nazadnje osvojil lovoriko v Grčiji leta 2014, ko je bil najboljši v pokalu. Foto: Reuters

Panathinaikos je po 28 krogih šele na sedmem mestu. Zaostaja za mesti, ki peljejo v Evropo. Brez evropskih tekem pa bo ostal, tudi če se do konca prvenstva – odigrana bosta še dva kroga – povzpne na lestvici. Uefa je zeleno-bele zaradi nespoštovanja finančnih pravil kaznovala s prepovedjo nastopa v Evropi za tri leta. Panathinaikos, ki je v tej evropski sezoni izpadel v play-offu kvalifikacij za nastop v skupinskem delu evropske lige, bo moral tudi plačati kazen v višini 100 tisoč evrov.

Navijači Panathinaikosa so leta 2013 gostovali v Mariboru, kjer so vijolice v evropski ligi nadigrale goste iz Grčije s 3:0. Foto: Vid Ponikvar

Kriza grškega velikana je doživela vrhunec po lanskem odhodu lastnika Giannisa Alafouzosa, ki se je iz nogometnega sveta umaknil zaradi osebnih finančnih težav. Nogometaši Panathinaikosa niso prejeli plače že sedem mesecev, v klubu pa se v kratkem obetajo spremembe. Klub naj bi prevzel sklad Pan Asia Investment, ki namerava v klub vložiti okoli 45 milijonov evrov in ga vrniti na pot stare slave. S tem bo Pao postal prvi večji grški klub v tuji lasti, a tri leta ne bo smel igrati v Evropi.