V živo: v Madridu diši po čudežu stoletja, Juventus vodi z 2:0.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme)

Real je v ponovitvi lanskega finala delo opravil že v Torinu, kjer je na krilih sijajnega Cristiana Ronalda zmagal s 3:0. Portugalec, ki je s 14 goli z naskokom najboljši strelec v ligi prvakov, je na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih vselej zadel in v tem času zabil neverjetnih 20 golov.

Na Santiagu Bernabeu je Juventus do prvega gola prišel že po 76 sekundah, ko je zadel Mario Mandžukić. To je najhitrejši gol, ki ga je Real kadarkoli prejel v ligi prvakov. V 37. minuti je hrvaški napadalec z glavo zadel še drugič. Zdaj Torinčani, da bi poravnali izid, potrebujejo le še en gol. Do konca prvega polčasa ni bilo več spremembe rezultata. Drugi polčas se je začel.

Bayern, ki je v Andaluziji zaostajal z 0:1, a nato prišel do preobrata in zmage z 2:1, je seveda velik favorit proti Sevilli. Bavarci so odličnost potrdili tudi s tem, da so si že zagotovili nov naslov nemškega prvaka, medtem ko Sevilli v Španiji ne gre najbolje. V prvem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, a spremembe rezultata nismo dočakali. Drugi polčas se je začel.

Lionel Messi je Rim povsem nepričakovano zapustil s sklonjeno glavo. Foto: Getty Images

Hud šok za Lionela Messija v Rimu

V torek je hud šok doživela Barcelona na čelu z Lionelom Messijem. Potem ko je Romo doma odpravila s 4:1, nihče ni verjel, da imajo Rimljani prav veliko možnosti za uspeh, a se je zgodilo prav to. Na Olimpijskem štadionu v Rimu je že na začetku tekme zadel Edin Džeko, potem je na 2:0 z enajstih metrov povišal Daniele De Rossi, v 82. minuti pa je Italijane v delirij spravil grški branilec Kostas Manolas, zadel za 3:0 in prvo uvrstitev Rome med najboljše štiri v ligi prvakov, kot jo poznamo od leta 1992.

Na drugi tekmi večera je Manchester City lovil velik preobrat proti Liverpoolu Jürgena Kloppa, na Anfieldu je izgubil z 0:3, in tudi on prišel do hitrega vodstva po golu Gabriela Jesusa, ki ga je potem podvojil Leroy Sane, a so gol Nemca sodniki neupravičeno razveljavili. Potem je Liverpool prišel do izenačenja, nato pa zabil še en gol in še drugič v kratkem času na kolena spravil ekipo Josepa Guardiolo in poskrbel za novo evropsko razočaranje meščanov.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla), Roberto Firmino (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

7 - Edinson Cavani (PSG), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool)

6 - Edin Džeko (Roma), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

Žreb polfinalnih parov lige prvakov bo v petek ob 12. uri. Finale bo 26. maja v Kijevu.

