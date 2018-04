Ronaldo objel Buffona, ga poljubil in se mu opravičil #video

Ganljivo srečanje zvezdnikov

Ko je Cristiano Ronaldo, strelec odločilnega zadetka za napredovanje Reala v polfinale lige prvakov , po napetem dvoboju v Madridu (1:3) uzrl izključenega kapetana Juventusa Gianluigija Buffona, je sledil ganljiv trenutek. Portugalec je stopil do razočaranega Italijana, ki se je pogovarjal z novinarji, in ga skušal potolažiti po stresnem izpadu, o katerem se bo zaradi sporne sodniške odločitve govorilo še dolgo časa.

Povratni četrtfinalni dvoboj lige prvakov med Realom in Juventusom je ponudil prvovrstno športno dramo. Španski velikan je v dvoboj vstopil z gromozansko prednostjo, ki si jo je priigral prejšnji teden v Torinu (3:0), a se je ta do 60. minute povsem stopila. Italijanski prvak je vodil s 3:0, dvoboj se je spogledoval s podaljškom. Nato pa je angleški sodnik Michael Oliver v izdihljajih načrtovanega sodniškega dodatka po prekršku Mehdija Benatie nad Lucasom Vazquezom pokazal na belo točko.

Ronaldo popeljal Real v polfinale

Portugalec je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že 15 zadetkov! V polno je zadel na 11. zaporedni tekmi! Foto: Reuters To je bil velik udarec za goste. Kapetan Gianluigi Buffon, ki je v nogometnih krogih znan kot vzoren primer uglajenega vedenja in plemenitih dejanj, je povsem izgubil živce. Sodnik mu je pokazal rdeči karton, 40-letni Italijan pa je v najverjetneje zadnji tekmi lige prvakov moral predčasno z igrišča. Žalosten in razjarjen, saj 11-metrovke po njegovem mnenju sploh ne bi smelo biti.

Žogo je vzel v roke Cristiano Ronaldo. Strelski rekorder lige prvakov je izvedel kazenski strel popolno. Rezervni vratar Juventusa Wojciech Szczesny je ostal brez možnosti. Real je znižal zaostanek na 1:3, sodnik pa je kmalu označil konec srečanja. V polfinale so napredovali beli baletniki, Juventus pa se je lahko obrisal pod nosom.

Ronaldo stopil do Buffona in ga objel

Ko se je kapetan Juventusa po dvoboju ustavil pri predstavnikih sedme sile in razpredal o tekmi, je sledil ganljiv prizor. V njegovo smer je stopical Ronaldo. Ko ga je videl, je stopil do njega. Buffon je za trenutek odložil "obveznosti" do novinarjev. Velikana nogometne igre sta se objela. Portugalec je objel dolgoletnega kapetana italijanske reprezentance, ki bo letos manjkal na svetovnem prvenstvu v Rusiji, saj je azzurrom presenetljivo spodrsnilo v kvalifikacijah.

Poljubil ga je in ga tolažil po stresnem izpadu. Morda zadnji zapravljeni priložnosti, da se povzpne na evropski prestol in osvoji ligo prvakov. V bogati karieri je osvojil marsikatero lovoriko, v ligi prvakov pa je trikrat zaigral v finalu in trikrat izgubil. Njegova usoda še ni dokončna, a če se bo pri 40 letih odločil vratarske rokavice postaviti v kot, bo ostalo zapisano, da je na zadnji tekmi lige prvakov prejel rdeči karton, prvega v tem tekmovanju, nato pa še izlil bes na sodnika in njegovo srce primerjal s košem za smeti.

Nič kaj primerno slovo za tako velikega športnika, kot je Buffon, vzornik številnih vratarjev po svetu. Če bi si Buffon premislil in nadaljeval vratarsko pot tudi v prihodnji sezoni, bi moral zaradi rdečega kartona izpustiti vsaj prvo, če ne še več tekem …

Ronaldo spoštuje Buffona, Buffon spoštuje Ronalda

Če bo Buffon po koncu sezone končal kariero, bo v almanahih zapisano, da se je od lige prvakov poslovil z rdečim kartonom. Foto: Reuters Ronaldo, ki je prejšnji teden spravil Buffona v težave z dvema zadetkoma, nepozaben je bil zlasti drugi, dosežen z izjemnimi škarjicami, je čustveno objel izključenega vratarja. Drug do drugega gojita ogromno spoštovanje, ostaja pa vprašanje, kako je Buffon sprejel razmišljanje Ronalda. Ta je takoj po tekmi dejal, da je bil kazenski udarec čist kot solza in da se je sodnik odločil povsem pravilno.

"Je zelo velik vratar. Zelo ga spoštujem. Upam, da ni zadnjič nastopil v ligi prvakov, saj je eden najboljših vratarjev vseh časov," je Ronaldo zaupal portugalski televizijski postaji RTP. Ko se je posnetek srečanja dveh velikanov znašel na spletu, so skušali po mimiki ust razbrati, katere besede sta si izmenjala. Tako so nekateri menili, da se je Ronaldo celo opravičil Buffonu za izpad. Dejal naj bi mu oprosti (Perdon).

Da je spoštovanje med velikanoma nogometa obojestransko, pričajo besede Buffona, ki jih je namenil najboljšemu nogometašu na svetu pred srečanjem v Madridu. "Občudujem ga, saj je oseba, ki ve, kaj dela. Je zelo pragmatičen. V zadnjih letih je pokazal, da je inteligenten. Spremenil je igralni položaj. Zdaj porabi manj energije, a ostaja nevaren v napadu. Pred golom je pravi morilec. Edini igralec, ki je bil tako miren pri strelih, je bil David Trezeguet," se je spomnil na nekdanjega francoskega zvezdnika, s katerim si je pred leti delil slačilnico v Torinu.

Cristiano Ronaldo bo v petek izvedel ime polfinalnega tekmeca, Gianluigi Buffon pa je v tej sezoni končal evropske nastope. Foto: Reuters

Trezeguet mu je leta 2000 uničil sanje o evropskem reprezentančnem naslovu, ko je odločil finale EP 2000, Ronaldo pa mu je večkrat prekrižal načrte v ligi prvakov, največjem klubskem tekmovanju. V tem se na seznamu zmagovalcev očitno ne bo nikoli izpisalo ime legendarnega italijanskega čuvaja mreže.