Ronaldo brani neizkušenega Angleža, ogorčeni Buffon je šel zelo daleč

Po drami v Madridu

Po dramatičnem zaključku sredine povratne tekme četrtfinala nogometne lige prvakov v Madridu, kjer je Real do polfinala prišel z golom Cristiana Ronalda v 97. minuti po sporno dosojeni enajstmetrovki, Španci pričakovano branijo sodnika Michaela Oliverja. Italijani so nad pogumno odločitvijo neizkušenega Angleža, za katerega je bila tekma na Santiagu Bernabeu najpomembnejša do zdaj, seveda ogorčeni. Najdlje je šel v izjavah takoj po tekmi izključeni kapetan Gianluigi Buffon.

"Dali smo vse od sebe. Ne moreš biti človek, če na tak način končaš neverjeten preobrat in pokažeš na tako sporno enajstmetrovko v 93. minuti. Namesto srca moraš imeti vrečo smeti. Če nisi sposoben prenesti pritiska na štadionu, kot je ta, potem je bolje, da sediš na tribuni skupaj z ženo, svojimi otroki, srkaš pijačo in ješ čips," je šel po tekmi zelo daleč Gianluigi Buffon, ki je bil v svojem 117. in verjetno zadnjem nastopu v ligi prvakov sploh prvič izključen.

Rdeč karton je 40-letnemu legendarnemu italijanskemu vratarju Michael Oliver pokazal zaradi negodovanja po dosojeni enajstmetrovki v 93. minuti, zadnji minuti triminutnega dodatka, ki ga je malo pred tem ob avt liniji pokazal četrti sodnik. Po velikem preobratu, ko je Juventus zaostanek iz Torina z 0:3 povsem nepričakovano nadoknadil in v Madridu vodil s 3:0, je bil to seveda velik šok za vse pri Juventusu z njegovim kapetanom na čelu.

Kdo je sploh Michael Oliver?

Michael Oliver je neizkušen sodnik. Foto: Reuters Komaj 33-letni Anglež se s sojenjem na nogometnih tekmah ukvarja od 14. leta starosti, ko ga je za to navdušil njegov oče. Mednarodni sodnik je od januarja leta 2012, v tem času pa je postavil nekaj mejnikov.



Michael Oliver je namreč najmlajši sodnik, ki je sodil v angleški premier ligi, in tudi najmlajši, ki je sodil na kultnem štadionu Wembley v Londonu.



Na največjih tekmovanjih še ni bil, ni ga niti na seznamu sodnikov za letošnje svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.



Prav veliko izkušenj s sojenjem na pomembnejših tekmah nima. Pravzaprav je povratna tekma četrtfinala lige prvakov v Madridu najpomembnejša od vseh, na katerih je sodil do zdaj.



V ligi prvakov je do zdaj sicer sodil na osmih tekmah. Letos je sodil povratno tekmo osmine finala med Bešiktašem in Bayernom Münchnom v Istanbulu.

Menja o odločitvi sodnika so po svetu deljena

Po tekmi v Madridu smo se sprehodili po spletu in naleteli na deljena, različna mnenja raznoraznih strokovnjakov glede sporne odločitve Oliverja.



V Italiji seveda prevladujejo takšni, ki so prepričani, da je naredil napako. V Španiji je obratno.



Različna videnja so podali tudi številni v Angliji, v Franciji in še kje.



Hrvat Mateo Beusan, ki je zaradi bližine Hrvaške bolj znan med slovenskimi nogometnimi navdušenci, pravi, da je angleški sodnik Juventus močno oškodoval. "To je odločitev na meji zdravega razuma. Tega ne bi sodil nihče," je bil zelo kritičen Beusan, ki ga poznamo tudi pod vzdevkom Sokolje oko.

Če ne zmore, naj gre na tribuno s čipsom v rokah

"Ne moreš uničiti sanje ene ekipe. Sodniku bi lahko rekel marsikaj, a enostavno bi se moral zavedati razsežnosti katastrofe, ki jo je povzročil. Če ne moreš prenesti pritiska tako pomembnih tekem, potem je bolje, da si na tribunah s čipsom v rokah," je bruhal od nezadovoljstva rekorder po številu nastopov v dresu Italije, s katero je bil leta 2006 svetovni prvak, a evropskega naslova v klubski majici Juventusa, ki jo nosi že 17. sezono, očitno ne bo dočakal.

Legendarni 40-letni italijanski vratar se ne more sprijazniti z odločitvijo sedem let mlajšega sodnika. Foto: Reuters

"Real si je zaslužil napredovanje glede na prikazano na obeh tekmah, Madridčanom želim srečo v nadaljevanju tekmovanja, saj mi je bilo vedno v čast igrati proti temu velikemu klubu, a mislim, da smo si zaslužili vsaj podaljške," je nekoliko bolj njegovi maniri še povedal nogometaš, ki sicer velja za velikega gospoda.

Lani se je zgodilo Bayernu, zdaj se je njim

"Ne bi smeli biti presenečeni, čez isto je šel lani tudi Bayern. Že takoj sem vedel, da enajstmetrovke ni bilo. Ko sem si potem ogledal posnetek, pa sem se lahko samo smejal," je bil nezadovoljen tudi njegov soigralec, izkušeni branilec Giorgio Chiellini.

"Ne želim govoriti o tem, kar je naredil sodnik," je bil nekoliko bolj mil trener Juventusa Massimilano Allegri. "Žal mi je za fante. Zaslužili smo si vsaj to, da bi igrali podaljške. Na voljo smo imeli še dve menjavi, ki bi nam prinesli prepotrebno svežino. Prav lahko bi se zgodilo, da bi napredovali," je še povedal.

Medhi Benatia pravi, da enajstmetrovke ni bilo. Lucas Vazquez trdi, da je bila. Foto: Reuters

In kaj je o sporni sodniški odločitvi nekaj sekund pred koncem rednega dela tekme povedal tisti, ki naj bi prekršek zagrešil, Medhi Benatia?

"Dotaknil sem se žoge in Lucas Vazquez se je vrgel po tleh. Drugega mu ni preostalo. Na posnetku je vidno, da se žoga odbije od moje noge in spremeni smer. Izpasti po takšni enajstmetrovki je absurdno. Žalostni smo, saj smo igrali res dobro. Vsako leto se dogaja enako. Lani se je Bayernu, letos se je nam. Real je sijajna ekipa, a ko je v težavah, vedno dočaka čudno sodniško odločitev in Ronaldo zadane gol," je Real zbodel izkušeni v Franciji rojeni branilec, ki pa igra za Maroko.

Ronaldo se čudi, zakaj so pri Juventusu ogročeni

Povsem drugače si misli nogometaš Reala, nad katerim naj bi bil prekršek storjen.

"Da, bila je enajstmetrovka. Ko sem želel udariti po žogi, me je branilec Juventusa udaril od zadaj in me podrl na tla. Ni dvoma, da se je sodnik odločil pravilno," je povedal Lucas Vazquez. "Logično je, da so se pri Juventusu pritoževali. Bila je zadnja minuta," je še dejal napadalec, ki je na igrišče prišel ob polčasu in bil na koncu eden od junakov večera.

Takole je Cristiano Ronaldo razkazoval mišice po golu, ki je Realu prinesel nov polfinale lige prvakov. Foto: Reuters

Glavni je bil seveda Cristiano Ronaldo, ki je zabil še na enajsti tekmi zapored (v tem času je dosegel neverjetnih 21 golov) in v 97. minuti z zelo suvereno izvedeno enajstmetrovko Real popeljal med najboljše štiri.

"Ne vem, zakaj so nogometaši Juventusa protestirali. Lucasa so podrli s hrbta. Če ga ne bi, bi zabil gol. To je bila čista enajstmetrovka," je besede, ki bodo v taboru Juventusa zagotovo naletele na zgražanje, po tekmi izgovoril s 120 goli z naskokom najboljši strelec v zgodovini lige prvakov.

Nora statistika strelskega kralja lige prvakov

V ligi prvakov je že pri 120 golih. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je zdaj že pri 120 golih v 150 nastopih v ligi prvakov in na dobri poti, da spet postane njen najboljši strelec.



V tej sezoni je pri 15 golih, od najbližjih zasledovalcev jih je dosegel skoraj enkrat več. Roberto Firmino, Mohamed Salah (oba Liverpool) in Wissam Ben Yedder (Sevilla) so jih zabili po osem.



Če bo Portugalcu spet uspelo, bo že šestič zapored v majici Reala postal najboljši strelec najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.



Enkrat, v sezoni 2007/08 mu je to uspelo kot član Manchester Uniteda.



V tej sezoni je sicer Ronaldo pri kar 41 golih ob 38 nastopih v vseh tekmovanjih.

"Moj srčni utrip se je povišal, a sem bil miren, saj sem vedel, da bom zadel," je petkratni najboljši nogometaš leta na svetu samozavestno povedal o enajstmetrovki. Pri njej je bil zelo zanesljiv. Poljskemu vratarju Wojciechu Szczesnyju, ki je moral na igrišče v zadnjih trenutkih tekme, ni pustil niti kančka možnosti.

"Trpeli smo, iz te tekme se bomo marsičesa naučili. V nogometu ti ni nič podarjeno. Moraš se boriti do zadnjega. Lahko bi zabili še kak gol, a je bil Juventus na čelu z Buffonom zelo dober," je še povedal portugalski zvezdnik, ki se očitno ne namerava ustavljati in je na dobri poti, da zlato žogo, najbolj prestižno individualno nagrado v svetu nogometa, osvoji še šestič, kar bi bil rekord.

Statistika govori v prid Reala

Čeprav je Juventus zmagal s 3:1 in gol prejel tik pred koncem tekme z enajstih metrov, uradna statistika tekme v Madridu govori v prid poraženega Reala.



Njegovi nogometaši so proti vratom gostov usmerili osem strelov, v okvir vrat pa šest. Juventus je proti vratom streljal le dvakrat, v okvir vrat pa, tako kot Real, šestkrat. Pet strelov Reala je končalo v bloku, Juventus je zmogel štiri take poizkuse.



Razmerje v kotih govori močno v prid Reala (sedem proti trem), v posesti žoge prav tako (58 odstotkov : 42 odstotkov).

Zidane prepričan, da je Real napredoval zasluženo

"Nisem si še ogledal posnetka, a rekli so mi, da je enajstmetrovka bila. Sodnik je pokazal na najstrožjo kazen in tega ne bomo mogli spremeniti. Mislim, da se je odločil pravilno," pa je o sporni enajstmetrovki povedal trener Reala Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane je prepričan, da se je zasluženo še tretjič v treh letih uvrstil v polfinale lige prvakov. Foto: Reuters

"Smo v polfinalu, raje bi govoril o tekmi. Juventus je igral res dobro, a smo ves čas verjeli, da nam bo uspelo. Če pogledam na obe četrtfinalni tekmi, smo si napredovanje zaslužili," je še povedal Francoz, ki je trener na najvišji članski ravni komaj dobri dve leti, a je bil že dvakrat evropski prvak. Zdaj je na dobri poti, da Real popelje še do tretje zmage v ligi prvakov v nizu.

"Igrali smo slabo. Niti ne toliko pri pripravljanju priložnosti, ampak predvsem pri nadzoru nad igro," je predstavo svoje ekipe na povratni tekmi četrtfinala kritiziral Zidane in za konec nekaj besed namenil velikemu osmoljencu večera, izključenemu Buffonu.

"Izključitve si ni zaslužil, a ta rdeč karton ne more spremeniti vsega dobrega, kar mu je uspelo v njegovi karieri. Je velikan nogometne igre in bo to vedno ostal," je pet let mlajšemu kolegu polaskal trikratni najboljši igralec leta na svetu, ki je svojo bogato nogometno pot končal na podobno neslaven način, z rdečim kartonom v finalu svetovnega prvenstva 2006 proti Italiji, katere vrata je branil prav Buffon.

Predsednik Juventusa okrcal rojaka Pierluigija Collino

Andrea Agnelli poziva k spremembam. Foto: Reuters Po tekmi v Madridu je bil med najbolj razočaranimi predsednik Juventusa.



"Ne gre se za točko ali dve, ampak za pomembno tekmovanje in napredovanje, ki prinese veliko denarja in prestiža. Ne moremo dovoliti, da se kaj takega dogaja. Ne vem zakaj, a odgovorni želi dokazovati svojo nepristranskost s tem, da italijanskim klubom v Evropi nenehno določa sodnike, ki jim niso naklonjeni. Oškodovani so bili tudi pri Romi na tekmah proti Barceloni in Milanu proti," je Andrea Agnelli prst uperil na rojaka, predsednika sodniške organizacije pri Uefi Pierluigija Collino.



"Nogometaši delajo napake, sodniki jih tudi, a ta sodnik je povsem izgubil nadzor nad dogajanjem. Povzročil je totalen kaos," je še povedal vplivni možakar, ki je bil pred nekaj tedni na obisku v Sloveniji, in pozval na spremembe v ligi prvakov.



"Imamo tehnologijo, ki bi kaj takega lahko preprečila. Obstaja in jo uporabljajo, moramo jo prinesti tudi v ligo prvakov," je svetoval tistim, ki odločajo, da tudi v ligo prvakov čim prej pripeljejo video tehnologijo (VAR).