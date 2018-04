Nemočni Guardiola na robu solz, Barcelona suverena #video

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme)

Barcelona je na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov s 4:1 premagala Romo in si praktično že zagotovila napredovanje med štiri najboljše. Izjemen posel je opravil tudi Liverpool. V angleškem spopadu na Anfieldu je s 3:0 odpihnil bogati Manchester City. V torek sta si prednost priigrala Real Madrid in Bayern.

Čeprav je v očeh širše javnosti velik favorit ekipa Josepa Guardiole, pa je Liverpool že v 12. minuti prišel do vodstva, ko je zadel kdo drug kot Mohamed Salah, že devet minut pozneje pa je Alex Oxlade-Chamberlain še povišal vodstvo Liverpoolčanov. Kanonade rdečih v prvem polčasu s tem še ni bilo konec. Na 3:0 na deset minut kasneje povišal še Sadio Mane.

Kako se je začel potop Cityja:

Mohamed Salah makes it 1-0 to Liverpool, he has now scored 38 goals in all competitions for Liverpool this season. pic.twitter.com/9u9bCSsZYf — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 4, 2018

Na začetku drugega dela je Liverpoola kljub izjemnemu rezultatu prestrašila poškodba Salaha, ki je kazal na dimlje. Egipčan ni mogel nadaljevati s tekmo in za zdaj še ni jasno, kako resna je poškodba.

Šokirani domačini so vseeno do konca tekme zdržali brez prejetega zadetka, pred Guardiolo in njegovimi varovanci pa je zdaj skorajda misija nemogoče. Prihodnji teden bo na Etihadu potreben pravi nogometni čudež, če želi City med štiri najboljše.

Rimljani so si prva zadetka na Camp Nouu zabili sami. Foto: Reuters

Roma si je zabila dva avtogola

Na Camp Nouu smo videli suvereno zmago Barcelone (4:1). V 38. minuti je avtogol dosegel kapetan Rimljanov Daniele de Rossi. Izkušeni Italijan je preprečil, da bi streljal Lionel Messi, žal pa je njegovo posredovanje presenetilo tudi vratarja Alissona.

Gostje so si v drugem polčasu zabili še enkrat. Brazilca je po de Rossiju premagal še Grk Konstantinos Manolas in Romo pahnil na rob prepada. Le tri minute kasneje je vse skupaj še poslabšal še Gerard Pique. Do konca tekme smo videli še dva zadetka. Najprej je znižal in za žarek upanja poskrbel Edin Džeko, tega pa je za končnih 4:1 ponovno ugasnil Luis Suarez.

Bolje se skoraj ne da

Foto: Reuters V torek smo bili priča spektaklu v Torinu. Čeprav je Juventus načrtoval maščevanje za lanski poraz v velikem finalu lige prvakov, je bilo že po treh minutah jasno, da ne bo nič iz tega. Po napaki domače obrambe je prodrl Isco in lepo zaposlil Cristiana Ronalda. Ta je v svojem slogu udaril po okroglem usnju in brez težav premagal Gianluigija Buffona.

Portugalec je s tem postal prvi nogometaš, ki mu je v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu uspelo zadeti na desetih zaporednih tekmah (skupaj 16 zadetkov). Prej si je rekord delil z nekdanjim napadalcem Manchester Uniteda Ruudom van Nistelrooyem (devet zaporednih tekem).

Čarovnija Ronalda, po kateri so mu zaploskali tudi navijači Juventusa:

Cristiano Ronaldo. Take a bow son! BEST IN THE WORLD! pic.twitter.com/zyl1nSiInB — United Xtra (@utdxtra) April 3, 2018

V drugem polčasu so bili domači več pri žogi, a vseeno niso resneje ogrozili vrat Reala, je pa zato na drugi strani še drugič v večeru mrežo stare dame zatresel Ronaldo. In to na kakšen način. Portugalec je po podaji Danija Carvajala na izjemen način - s škrajicami - matiral ponovno povsem nemočnega Buffona.

Le dve minuti pozneje je drugi rumeni karton prejel napadalec Juventusa Paulo Dybala, Real pa je številčno premoč kronal s tretjim zadetkom - po podaji Ronalda je zadel Marcelo - in s tem bolj ali manj že odgovoril na vprašanje, kdo bo prvi polfinalist.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla)

7 - Edinson Cavani (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool)

6 - Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG)

5 - ...

Bavarci niso dopustili presenečenja

Bayern München, ki je v zadnjih mesecih nedotakljiv in varno pluje proti nemškemu naslovu, je svojo veličino pokazal tudi v Sevilli. Čeprav je domače v vodstvo v 32. minuti popeljal Pablo Sarabia, je že nekaj minut kasneje Bavarce priključil Franck Ribery, v drugem polčasu pa je za popoln preobrat in prednost pred povratno tekmo nemškemu stroju zagotovil Thiago Alcantara.

Povratni tekmi bosta na sporedu prihodnji teden.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):