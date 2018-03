Znani vsi četrtfinalisti lige prvakov: Španija ima tri, Anglija in Italija po dva

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

Znani so vsi četrtfinalisti letošnje nogometne lige prvakov. Danes sta se branilcu naslova Realu Madridu ter Sevilli, Juventusu, Romi, Liverpoolu in Manchester Cityju pridružila še münchenski Bayern in Barcelona. Ta je v poslastici na domačem Camp Nouu s 3:0 porazila Chelsea. Med osmimi najboljšimi klubi v Evropi ima tako Španija tri predstavnike, Italija in Anglija po dva ter Nemčija enega. Žreb četrtfinalnih parov bo v petek.