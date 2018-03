Skomina razjezil slavnega navijača Chelseaja

Sporna odločitev v 49. minuti

Nogometaši Barcelone so na povratni tekmi osmine finala lige prvakov na krilih dvakratnega strelca Lionela Messija premagali Chelsea s 3:0 in se uvrstili med osem najboljših. Dvoboj je sodil Damir Skomina in v 49. minuti, ko so Katalonci vodili z 2:0, pošteno razburil privržence angleških prvakov. Prepričani so, da bi moral po prekršku Gerarda Piqueja nad Marcosom Alonsom pokazati na belo točko. Tako meni tudi legendarni Nemec Michael Ballack.

Ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) za delivca pravica na srečanju na Camp Nouu izbrala Damirja Skomino, je Slovencu podala veliko priznanje, saj so tekme med Barcelono in Chelseajem v preteklosti že znale poskrbeti za številne debate o spornih sodniških odločitvah. Po dvoboju je Skomina z rojaki prejemal čestitke s strani gostiteljev, v taboru poražencev pa niso mogli pozabiti na prizor iz 49. minute, ko je Koprčan po njihovem mnenju oškodoval goste iz Londona za kazenski udarec.

Messi vnovič junak Barcelone

Primorec je na dvoboju podal nekaj opozorilnih besed najboljšemu igralcu srečanja Lionelu Messiju. Foto: Reuters Takrat je Barcelona vodila z 2:0 in se na krilih rezultata s prve tekme (1:1 na štadionu Stamford Bridge) že znašla pred vrati četrtfinala. To je v nadaljevanju tekme le še potrdila. Na koncu je zmagala s 3:0, ponovno pa je izstopal dvakratni strelec Lionel Messi. Izjemno predstavo je kronal še s podajo, v statistiko pa se zapisal kot drugi Zemljan, ki je v ligi prvakov prebil mejo stotih zadetkov. Zaostaja le za tri leta starejšim Cristianom Ronaldom.

Messi je dosegel tudi najhitrejši zadetek v karieri, saj je mrežo angleških prvakov zatresel že po dobrih dveh minutah. Argentinec je bil v središču pozornosti, nekateri simpatizerji Chelseaja pa so bili drugačnega mnenja in za glavnega krivca, da se modri (na povratni tekmi so igrali v beli igralni opremi) niso mogli bolj enakovredno kosati z Barcelono, označili Skomino.

Ballack se je spomnil na leto 2009

Med njimi je bil tudi Michael Ballack, nekdanji zvezdnik nemškega nogometa in Chelseaja. Na Twitterju je zapisal Nič novega (Same old story) in dodal, da besede letijo na sodnika. Dogodki so ga torej spomnili na nikoli pozabljeno polfinalno srečanje lige prvakov, v katerem se je Chelseaju leta 2009 nasmihal preboj v finale, a je nato Barcelona prek Andresa Inieste globoko v sodnikovem podaljšku izenačila na 1:1 in se uvrstila v finale.

Pred tem je Norvežan Tom Henning Ovrebo večkrat pozabil pokazati na belo točko in tako razjezil nogometaše v modrih dresih, da se še dolgo po zadnjem pisku niso mogli spoprijazniti z izpadom.

Nezadovoljstvo Ballacka nad sojenjem Ovreba:

Ballack je prepričan, da se je krivica godila Chelseaju tudi v sredo. Ciljal je zlasti na prizor iz 49. minute, ko je Marcos Alonso prodrl v kazenski prostor Barcelone, nato pa po posredovanju Gerarda Piqueja, počasni posnetek je razkril, da je med igralcema prišlo do bežnega stika, izgubil ravnotežje in padel.

¿Hubo penalti de Piqué sobre Marcos Alonso? La polémica del Barcelona - Chelsea ▶️ VÍDEO https://t.co/qvoronRFro #ChampionsTotal — Champions Total (@champions_total) March 14, 2018

Piščalka Skomine je ostala nema, trener Chelseaja Antonio Conte pa podobno kot njegovi izbranci ni mogel verjeti, da sodnik ni pokazal na belo točko.

Skomina je sodil Barceloni že drugič v tej sezoni. Foto: Reuters

Ko se je jeza 41-letnega Nemca malce ohladila, je prek priljubljenega socialnega omrežja poslal še eno sporočilo, v katerem je kot glavni razlog za napredovanje Barcelone navedel njenega najboljšega nogometaša Messija. ''Messi je ustvaril razliko,'' je zapisal.

Messi made the difference.... #BARCHE — Michael Ballack (@Ballack) March 14, 2018

V mislih je imel izvrsten učinek Argentinca, ki do letošnjih srečanj v osmini finala na osmih zaporednih tekmah proti Chelseaju sploh ni dosegel gola. Nato je prekinil niz v Londonu in izenačil na 1:1, na povratni tekmi pa bil razred zase in dvakrat spretno spravil žogo med nogama belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa. Prispeval je tudi podajo za zadetek Ousmaneja Dembeleja, ki je poskrbel za vodstvo Barcelone z 2:0, in povsem upravičil vsebino velikega transparenta, s katerim so navijači katalonskega nogometnega ponosa pričakali goste iz Londona.

Napis, s katerim so Katalonci pred začetkom dvoboja pozdravili prihod Messija na igrišče. Foto: Reuters

Pred začetkom dvoboja se je na tribunah v ''otoškem'' slogu izrisal transparent, na katerem je pisalo God Save The King (Bog obvaruj kralja), na sredini napisa pa se je pojavila mogočna podoba velemojstra Messija. Kot da bi vedeli, da si bo 30-letni as, ki je pred dnevi dobil tretjega otroka, dal duška in se poigral z obrambo gostov.