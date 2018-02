United opeva Španca, ki mu je uspela neverjetna obramba #video

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme)

Za nami so vse prve tekme osmine finala lige prvakov. Za konec je Manchester United remiziral s Sevillo (0:0), Šahtar pa je po preobratu z 2:1 premagal Romo.

Nemški sodnik Felix Brych je v prvem polčasu Juventusu dosodil dve enajstmetrovki. Domači so izkoristili le eno. Foto: Reuters

Willian je v prvem polčasu dvakrat zadel v vratnico Barceloninega gola, zato pa je uspel v drugem polčasu in popeljal Chelsea do vodstva. Foto: Reuters

Čeprav so rdeči vragi v paru s Sevillo veljali za favorite, tega niso dokazali na igrišču. Le vratarju Davidu de Gei se lahko zahvalijo, da na povratni tekmi na Old Traffordu ne bo potrebno loviti zaostanka. Andaluzijci so proti vratom rdečih vragov sprožili kar 25 strelov, osem v okvir gola, Angleži le šest, samo enkrat pa je moral posredovati domači vratar Rico.



Na drugi tekmi večera je Šahtar po preobratu v drugem polčasu z 2:1 premagal Romo, ki pa kljub vsemu ne bo zadovoljno. Zadetek v gosteh šteje dvojno.

Nora obramba Španca v vratih Uniteda:

Lionel Messi je izkoristil napako obrambe Chelseaja. Foto: Reuters

Barcelona si je v torek pred povratno tekmo osmine finala priigrala ugoden rezultat. V Londonu je po zaslugi Lionela Messija prišla do remija, potem ko je kazalo, da bo Chelsea prišel do velike zmage. Willian je v prvem polčasu dvakrat zadel vratnico, zato pa bil uspešen v 62. minuti, ko je z lepim strelom spravil žogo v mrežo Marc-Andreja ter Stegna.

Vodstvo je trajalo 13 minut, ko je po napaki angleške obrambe Messi hladnokrvno zabil za 1:1. S tem je Argentinec prekinil neverjeten niz, saj se proti modrim v prejšnjih osmih nastopih ni vpisal med strelce.

Na drugi torkovi tekmi je Bayern že opravil ključno delo v osmini finala, pa čeprav je še na vrsti povratni obračun. Po izključitvi Hrvata Domagoja Vide v 16. minuti je imel odprto pot do zmage proti Bešiktašu. Nemci so v nadaljevanju dodobra napolnili turško mrežo. Po dvakrat sta zadela Thomas Müller in Robert Lewandowski, peti gol pa je prispeval Kingsley Conan.

Real na krilih rekorderja Ronalda potolkel PSG, petarda Liverpoola

Cristiano Ronaldo je izboljšal strelski rekord v Evropi. Foto: Reuters Beli baletniki so v Madridu premagali zvezdniški PSG s 3:1, Portugalec Cristiano Ronaldo pa je v zvezdniškem obračunu zasenčil Brazilca Neymarja, je lani s prestopom iz Barcelone k Parižanom poskrbel za najdražji nogometni posel v zgodovini nogometne igre, vreden 222 milijonov evrov.

Ronaldo je dosegel dva zadetka. Zapisal se je v zgodovino, saj je postal prvi nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel sto zadetkov za eno moštvo. Portugalec je v ligi prvakov prispeval že 116 golov. 101 je dosegel v dresu Reala, 15 še kot član Manchestra Uniteda.

Mariborski znanec Liverpool se je v gosteh znesel nad Portom in ga ponižal kar s 5:0, v gosteh je do visoke zmage prišel tudi Manchester City. Vodilni klub angleškega prvenstva se je v Baslu znesel nad švicarskim prvakom (4:0).

Tretji angleški klub, ki si je prejšnji teden zagotovil dobro izhodišče pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov, je Tottenham. Po preobratu je remiziral v Torinu pri Juventusu (2:2). Stara dama je v uvodnih minutah na krilih Gonzala Higuaina ušla gostom iz Anglije (2:0), a so se nato Londončani vrnili in na koncu pokvarili načrte italijanskemu prvaku.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):