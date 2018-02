V živo: norišnica v Beogradu, smola za Verbiča

Liga Europa, 1/16 finala, prve tekme

Danes bodo v izločilni del vstopili najboljši klubi v ligi prvakov, podobno pa velja tudi za ligo Europa. Beograjska Crvena zvezda in moskovski CSKA sta v nasprotju s preostalimi udeleženci 1/16 finala na delu že danes. Štadion Rajka Mitića je poln do zadnjega mesta. V četrtek bodo na delu številni Slovenci.

Vse prve tekme 1/16 finala evropske lige bi se morale po prvotnem scenariju igrati v četrtek, a je prišlo do spremembe. Ker sta v Evropi prezimila beograjska soseda Crvena zvezda in Partizan, katerih navijači so v vse prej kot prijateljskih odnosih, njuna štadiona pa stojita v neposredni bližini, je Evropska nogometna zveza (Uefa) dovolila, da se dvoboj na štadionu Rajka Mitića, priljubljeni Marakani, odigra že danes.

Rdeče-beli so nazadnje v Evropi zaigrali spomladi leta 1992, ko so v spomladanskem skupinskem delu tedanjega pokala državnih prvakov, predhodnika lige prvakov, v druščini Sampdorie, Anderlechta in Panathinaikosa zaostali le za italijanskim prvakom, za katerega je tedaj igral tudi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec. Beograjčani so osvojili drugo mesto, v finale, ki ga je gostil Wembley, pa se je uvrstil le najboljši. To je bila Sampdoria, ki je pozneje v razburljivem finalu, odločenem šele v podaljšku, izgubila proti Barceloni.

Verbič od najboljše enajsterice do nezmožnosti nastopa

Benjamin Verbič je podpisal za Dinamo Kijev, za katerega pa spomladi ne bo smel igrati v Evropi. Foto: Twitter V 1/16 finala evropske lige se bo predstavilo veliko slovenskih nogometnih legionarjev. Atletico Madrid, eden izmed največjih kandidatov za osvojitev lovorike, bo z Janom Oblakom za začetek gostoval v danski prestolnici pri Köbenhavnu, nekdanjem klubu Benjamina Verbiča, ki se je v skupinskem delu evropske lige tako izkazal, da ga je Uefa uvrstila v najboljšo enajsterico.

Vojničan se je pozimi preselil v Kijev, kjer brani barve Dinama. Ker ukrajinski klubski velikan nastopa v istem tekmovanju kot Köbenhavn, slovenski reprezentant spomladi žal ne sme igrati v Evropi. Takšna so pravila. Verbič bo z ekipo, ki je večji del priprav opravila v Španiji, vseeno odpotoval na tekmo v Grčijo, konec tedna pa bi lahko prvič zaigral na tekmi ukrajinskega prvenstva.

Italijansko-nemški poslastici s Kamplom in Iličićem

Kevin Kampl bo z rdečimi biki gostoval v Neaplju. Foto: Getty Images Kevin Kampl, na katerega resno računa novi slovenski selektor Tomaž Kavčič, tako da bi se lahko prihodnji mesec pojavil na seznamu vpoklicanih igralcev za tekmi z Avstrijo in Belorusijo, se bo z rdečimi biki iz Leipziga odpravil na zahtevno gostovanje v Neapelj. Napoli je vodilni klub v serie A, RB Leipzig pa v nemškem prvenstvu zaostaja le za Bayernom, tako da se v mestu pod Vezuvom obeta ena izmed poslastic 1/16 finala evropske lige.

Atalanta Josipa Iličića bo v leto 2018 v Evropi vstopila na atraktivnem gostovanju v Dortmundu, kjer bo skušala presenetiti nemškega velikana Borussio. Za moštvo iz Bergama v nasprotju z jesenskim delom ne igra več Jasmin Kurtić. Preselil se je v Ferraro k Spalu.

Zenit bo z Miho Mevljo v četrtek gostoval pri škotskem prvaku Celticu. V 1/16 finala lige Europa tako nastopajo štirje slovenski reprezentanti.

Liga Europa, 1/16 finala, prve tekme: