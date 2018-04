Večer, ko je Cristiano Ronaldo spet močno stresel nogometni svet

Po šovu Portugalca v Torinu

Le dve minuti in 47 sekund je Cristiano Ronaldo potreboval, da je zadel za vodstvo Reala v Torinu in poskrbel za svoj najhitrejši gol v ligi prvakov. Potem je v 64. minuti zadel še drugič in, čeprav je pred tem poslušal žvižge, z mojstrovino, o kateri se bo govorilo še dolgo časa, poskrbel, da so tudi italijanski navijači vstali na noge in zaploskali. Zahvalil se jim je s poklonom in zadovoljno odkorakal po sredini igrišča.

Še bolj zadovoljen je bil lahko Portugalec, ki se očitno tudi pri 33 letih ne namerava ustaviti, ko je po tekmi prešteval nove mejnike, ki so mu uspeli. Postal je prvi nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je zadel na desetih tekmah v nizu. V tem času je Ronaldo, ki je zadel na vseh tekmah v tem tekmovanju v tej sezoni in svoj niz začel z dvema goloma v lanskem finalu prav proti Juventusu (4:1), dosegel neverjetnih 15 golov.

S 14 zadetki je seveda z naskokom najboljši strelec tekmovanja. Njegov najbližji zasledovalec je francoski napadalec po domačem porazu proti Bayernu odpisane Seville Wissam Ben Yedder.

Cristiano Ronaldo v tej sezoni Nastopi Goli Liga prvakov: 9 14 Špansko prvenstvo: 23 22 Španski pokal: / / Klubsko svetovno prvenstvo: 2 2 Španski superpokal: 1 1 Evropski superpokal: 1 / SKUPAJ: 36 39

Devet golov v mrežo enega kluba ni dosegel še nihče

Takole se je zahvalil navijačem. Foto: Reuters Portugalec, petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, je Juventusu zabil že devet golov. V ligi prvakov nobenemu nogometašu ni uspelo, da bi jih dosegel toliko proti enemu in istemu nasprotniku.

Zdaj je že pri 39 golih na 36 tekmah v vseh tekmovanjih.

Izboljšal je tudi svoj rekord po številu golov v ligi prvakov vseh časov. V tem tekmovanju jih je do zdaj dosegel že neverjetnih 118.

Na 749 tekmah v klubskem dresi je zdaj pri številki 568 zadetkov. Za lizbonski Sporting jih je dosegel tri, za Manchester United 118 in za Real Madrid kar 445 na 430 tekmah.

Še 81 ob 148 nastopih jih je pristavil v majici Portugalske.

Nora, neverjetna kariera nogometnega dragulja z Madeire.

Gianluigi Buffon se je priklonil Portugalcu

Gianluigi Buffon je bil spet njegova žrtev. Foto: Reuters Po novi sijajni predstavi nista mogla prehvaliti niti dva velikana nogometne igre, ki sta si tokratni šov portugalskega zvezdnika ogledala od blizu.

Za prvega je bilo zelo boleče. Gianluigiju Buffonu je jasno, da je pri 40 letih najverjetneje zapravil zadnjo možnost za tako želen naslov evropskega prvaka, ki ga še nikoli ni dočakal. Na tej poti ga je največkrat ustavil prav Ronaldo. Legendarnemu italijanskemu vratarju je zabil kar devet golov. Toliko jih enemu vratarju v ligi prvakov ni dosegel nihče.

"Videli smo, kar smo že vedeli. Ronaldo je neverjeten nogometaš, ki je vedno na najvišji ravni, tako kot Lionel Messi. Oba si že zdaj zaslužita, da se ju postavi ob bok legend, kot sta Diego Maradona in Pele. Neverjetno je, kako lahko odločata tekme in osvajata lovorike za svoje ekipe," je povedal Buffon.

"Žal mi je, da je že pred povratno tekmo v Madridu odločeno praktično vse, toda to je pač nogomet na najvišji ravni, ko igraš proti takšnim mojstrom, kot je Ronaldo. Govorimo o nogometašu, ki je zabil 500 golov," je še povedal legendarni vratar Juventusa, ki je glavo sklonil po osmih od zadnjih devetih strelov Ronalda v njegov okvir vrat. Ni kaj, Portugalec je zanj prava nočna mora.

Zinedine Zidane ni mogel prehvaliti Portugalca, a ga je ob mojstrskem golu tudi malce zbodel. Foto: Getty Images

Zinedine Zidane: Moj gol je bil lepši

Povsem drugače seveda velja za trenerja Reala, ki je nad Ronaldom navdušen, njegov gol za 2:0 pa ga je tako navdušil, da se je prijel za glavo.

"Občutil sem to, kar so občutili vsi ostali. Sem trener, a sem tudi nogometni navdušenec," je povedal Zinedine Zidane, tudi sam nekoč avtor nepozabnega gola. Njegov zadetek, ki je prav Realu prinesel evropski naslov v finalu lige prvakov proti Bayerju Leverkusnu leta 2001, še danes velja za enega najlepših v zgodovini nogometne igre.

Reakcija Zinedina Zidana po drugem golu Cristiana Ronalda:

"Cristiano je dosegel enega najlepših golov v zgodovini nogometa, ampak moj gol v Glasgowu je bil lepši," je z nasmehom na ustnicah svojega najboljšega igralca zbodel francoski trener in takoj nadaljeval.

"Vsi skupaj se mu moramo prikloniti za tak gol, kot ga je dosegel. Uspevajo mu neverjetne stvari. Vesel sem zanj. Neverjeten je," je še povedal Zidane, ki je še pred nekaj tedni dihal na škrge, saj je Real preživljal veliko krizo v španskem prvenstvu in izpadel iz pokala po sramotnem porazu na Santiagu Bernabeu proti skromnemu Leganesu, a je zdaj spet lahko nasmejan.

Mojstrovina, ki je dokončno odločila tekmo v Torinu in Real postavila v vlogo favorita za naslov. Foto: Reuters

Real je bil pred nekaj tedni v hudi krizi, zdaj je glavni kandidat za naslov

Njegov Real je na dobri poti, da si še tretjič v treh letih zagotovi naslov evropskega prvaka. To bi bil podvig brez primere. V ligi prvakov, kot jo poznamo v formatu od leta 1992, do lani še nikomur ni uspelo zmagati niti dvakrat v nizu.

Zdaj lahko Zidanu, ki se je s samostojnim trenerskim poslom na najvišji ravni začel ukvarjati šele 6. januarja 2016, ko je na klopi Reala nasledil Rafo Beniteza, že na začetku trenerske poti, da se bo najpomembnejše klubske lovorike veselil kar trikrat v nizu. Ne bi bilo presenečenje, če bi 45-letnemu trenerju, tudi sam je bil trikrat izbran za najboljšega nogometaša leta na svetu, uspelo.

Real je v osmini finala odpihnil visokoleteči PSG, ki je lani poleti samo za okrepitve odštel več kot 400 milijonov evrov, in ga premagal na obeh tekmah.

Zdaj je četrtfinale proti finalistu prejšnje sezone Juventusu, ki je zanesljiv na poti do novega naslova državnega prvaka, je v finalu pokala in do torkove tekme v vseh tekmovanjih ni izgubil kar 25 tekem zapored, odločil že na prvi tekmi.

Niz golov Cristiana Ronalda v ligi prvakov:

- Finale lige prvakov 2016/17 (3. junij 2017):

Juventus : Real Madrid 1:4 (2 gola)



- 1. krog lige prvakov 2017/18 (13. september 2017):

Real Madrid : Apoel 3:1 (2 gola)



- 2. krog lige prvakov 2017/18 (26. september 2017):

Borussia Dortmund : Real Madrid 1:3 (2 gola)



- 3. krog lige prvakov 2017/18 (17. oktober 2017):

Real Madrid : Tottenham 1:1 (1 gol)



- 4. krog lige prvakov 2017/18 (1. november 2017):

Tottenham : Real Madrid 3:1 (1 gol)



- 5. krog lige prvakov 2017/18 (21. november 2017):

Apoel : Real Madrid 0:6 (2 gola)



- 6. krog lige prvakov 2017/18 (6. december 2017):

Real Madrid : Borussia Dortmund 3:2 (1 gol)



- Prva tekma osmine finala lige prvakov 2017/18 (14. februar 2018):

Real Madrid : PSG 3:1 (3 goli)



- Povratna tekma osmine finala lige prvakov 2017/18 (6. marec 2018):

PSG : Real Madrid 1:2 (1 gol)



- Prva tekma četrtfinala lige prvakov 2017/18 (3. april 2018):

Juventus : Real Madrid 0:3 (2 gola)