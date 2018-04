Trenutno mu ni para: Ronaldo s čarovnijo odpihnil Juventus! #video

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme)

Branilec naslova v ligi prvakov Real Madrid je že na prvi četrtfinalni tekmi v Torinu s 3:0 premagal Juventus in se praktično že uvrstil v polfinale. Junak večera je bil kdo drug kot Cristiano Ronaldo, ki je legendarnega Gianluigija Buffona premagal dvakrat. Še posebej lep je bil drugi zadetek, ki ga je dosegel s škarjicami. Odlično po prvi tekmi kaže tudi Bayernu. Bavarci so že v Andaluziji Sevillo premagali z 2:1.

Čeprav je Juventus načrtoval maščevanje za lanskoletni poraz v velikem finalu lige prvakov, je bilo že po treh minutah jasno, da ne bo nič iz tega. Po napaki domače obrambe je prodrl Isco in lepo zaposlil Cristiana Ronalda. Ta je v svojem slogu udaril po okroglem usnju in brez težav premagal Gianluigija Buffona.

Portugalec je s tem postal prvi nogometaš, ki mu je v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu uspelo zadeti na desetih zaporednih tekmah (skupaj 16 zadetkov). Prej si je rekord delil z nekdanjim napadalcem Manchester Uniteda Ruudom van Nistelrooyjem (devet zaporednih tekem).

Čarovnija Ronalda, po kateri so mu zaploskali tudi navijači Juventusa:

V drugem polčasu so bili domačimi več pri žogi, a vseeno nevarneje niso ogrozili vrat Reala, zato pa je na drugi strani še drugič v večeru mrežo stare dame zatresel Ronaldo. In to na kakšen način. Portugalec je po podaji Danija Carvajala na izjemen način - s škrajicami - matiral ponovno povsem nemočnega Buffona.

Le dve minuti pozneje je drugi rumeni karton prejel napadalec Juventusa Paulo Dybala, Real pa je številčno premoč kronal še s tretjim zadetkom - po podaji Ronalda je zadel Marcelo - in s tem v veliki meri že rešil vprašanje, kdo bo prvi polfinalist.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 14 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

8 - Wissam Ben Yedder (Sevilla)

7 - Edinson Cavani (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Harry Kane (Tottenham)

6 - Sadio Mane (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool)

5 - ...

Bavarci niso dopustili presenečenja

Bayern München, ki je v zadnjih mesecih nedotakljiv in varno pluje proti nemškemu naslovu, je svojo veličino pokazal tudi v Sevilli. Čeprav je domače v vodstvo v 32. minuti popeljal Pablo Sarabia, je že nekaj minut kasneje Bavarce priključil Franck Ribery, v drugem polčasu pa je za popoln preobrat in prednost pred povratno tekmo nemškemu stroju zagotovil Thiago Alcantara.

Anglija bo imela zagotovo polfinalista

Mohamed Salah je glavno orožje Liverpoola v napadu. Foto: Guliver/Getty Images V sredo bo zanimivo v Liverpoolu in Barceloni. Po žrebu četrtfinala je postalo jasno, da bo imela Anglija v polfinalu svojega predstavnika, saj je ples kroglic združil Liverpool in Manchester City. Trener rdečih Jürgen Klopp je v tej sezoni že premagal sinje-modre iz Manchestra. To je bil tudi edini poraz izbrancev Josepa Guardiole v angleškem prvenstvu. Eden najbolj vročih napadalcev tega leta, Egipčan Mohamed Salah, se bo spoprijel z bodočim angleškim prvakom, pri katerem bi lahko zaradi poškodbe kolena manjkal Argentinec Sergio Agüero.

Na Camp Nouu bo gostovala Roma, ki se bo spoprijela s katalonskim velikanom Barcelono. Trener Ernesto Valverde nima težav s poškodbami, Lionel Messi pa je odločen, da Katalonci po Chelseaju izločijo še drugega predstavnika skupine C, ki je bil v skupinskem delu usoden za Oblakov Atletico.

Povratni tekmi bosta na sporedu prihodnji teden.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme):