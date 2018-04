Zvezdnik iz BiH zameril sodniku, da ga v Barceloni ni bilo dovolj v hlačah

Po zmagi Barcelone nad Romo (4:1)

Zvezdniška zasedba Barcelone je na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov v nenavadni tekmi, ki so jo zaznamovali številne usodne napake v obrambi in kar dva avtogola, odpravila Romo s 4:1. Najboljši strelec gostov Edin Džeko je prepričan, da bi se dvoboj končal drugače, če bi sodnik v 10. minuti po prekršku nad njim pokazal na belo točko. Zameril mu je pomanjkanje poguma in enakopravnega kriterija.

Po dvoboju v Barceloni, ki ga je na štadionu Camp Nou spremljalo 91 tisoč gledalcev, se Edin Džeko še dolgo ni mogel sprijazniti s sodniškimi odločitvami. Najbolj ga je zbodla tista iz 10. minute, ko je v dvoboju z Nelsonom Semedom padel v kazenskem prostoru Barcelone. Počasen posnetek je potrdil stik, a je sodniška piščalka Dannyja Makkelieja ostala nema.

Niso si zaslužili tako visokega poraza

Reprezentant BiH je pričakoval drugačen kriterij sojenja. Foto: Reuters "Nad menoj je bil storjen prekršek, a si sodnik proti Barceloni na Camp Nouu ni upal pokazati na belo točko. Če bi v začetnih minutah dosodil kazenski udarec za Romo, bi to spremenilo potek igre," je prepričan Džeko, ki nizozemskemu delivcu pravice zameri še nekaj.

"Tudi mi smo četrtfinalisti lige prvakov. Zasluženo smo tukaj, tako kot Barcelona, zato bi moral sodnik imeti enakopraven kriterij sojenja za obe ekipi," je potožil v pogovoru za Mediaset Premium.

Napadalec iz Bosne in Hercegovine se je na gostovanju v Barceloni vendarle vpisal med strelce. To mu je uspelo v 80. minuti, ko je znižal zaostanek na 1:3. Veselje navijačev Rome ni trajalo dolgo, saj je Luis Suarez v 87. minuti izkoristili novo darilo branilcev Rimljanov in postavil končni rezultat 4:1. "Škoda, nismo si zaslužili tako visokega poraza. Od prve minute smo igrali svojo igro, visoko pritisnili na tekmeca, čeprav smo se zavedali, da je Barcelona zelo močna," je dodal prvi strelec Rome.

Lionel Messi se proti Romi ni vpisal med strelce, je pa imel z Andresom Iniesto pomembno vlogo pri prvem avtogolu, ko je lastno mrežo zatresel Daniele de Rossi. Foto: Reuters

Katalonci so tako uresničili cilj in si na prvem četrtfinalnem srečanju priigrali veliko prednost pred dvobojem v Rimu, ki bo na sporedu prihodnji torek. Čeprav je javnost najpozorneje spremljala Lionela Messija, ki se je vrnil po poškodbi mišice in želel nadaljevati visok ritem strelske forme, so mrežo Rome tresli drugi.

To ni le sreča

Nizozemski sodnik Danny Makkelie se je naposlušal kritik iz tabora Rome. Foto: Reuters Kar dvakrat sta to storila nogometaša italijanskega velikana. V 38. minuti je bil osmoljenec veteran Daniele De Rossi, v 56. minuti pa Grk Konstantinos Manolas. Ni bilo prvič, da je Barcelona polnila mreže tekmecev s pomočjo avtogolov. Skupno jih je v tej evropski sezoni zbrala že pet.

"To ni le sreča. Stvari se dogajajo z razlogom. Tudi zato, ker smo visoko pritisnili na tekmeca in ga prisilili k večjemu številu napak," je menil Gerard Pique, ki je popeljal Barcelono v vodstvo s 3:0 in bil pozneje izbran za najboljšega nogometaša tekme. Na lestvici najboljših strelcev lige prvakov v kategoriji branilcev se je povzpel na tretje mesto. Najboljša sta nekdanja bela baletnika Roberto Carlos (16) in Ivan Helguera (15), z 12 zadetki pa jima sledita Pique in nekdanji soigralec Dani Alves (12).

Podobno razmišlja tudi njegov trener Ernesto Valverde, ki z Barcelono v Evropi še ni doživel poraza. "Nogomet je igra, v kateri prevladujejo napake. Tvoj cilj je, da prisiliš tekmeca v to, da jih naredi čim več, ti pa se izogneš svojim. Vsi si želimo, da bi naši igralci odigrali popolno in da ne bi delali napak, a jih. Tako kot trenerji," je dejal Španec, ki se mu nasmiha preboj med najboljše štiri v ligi prvakov.

Sploh niso dojeli, kaj se je zgodilo Strateg Rome Eusebio di Francesco je pohvalil pristop izbrancev, a sreča tokrat ni bila na njegovi strani. Barcelono sta najprej spravila v dobro volja dva avtogola Rome, Pique pa je nato izkoristil nezbranost branilcev. Edin Džeko je v 80. minuti znižal na 1:3 in poskrbel za častni gol Rome. Foto: Reuters "Kar naenkrat smo zaostajali z 0:3, pa sploh nismo dojeli, kaj se je zgodilo. Končni rezultat je malce prehud. Morali bi doseči več zadetkov, če smo si že priigrali toliko priložnosti proti Barceloni," je dejal trener sinov volkulje, brazilski vratar Allisson Becker pa je dodal: "Napake so sestavni del nogometa. Ali so naše ali pa sodniške, vseeno. Moramo dvigniti glave in nadaljevati trdo delo."

Suarez dočakal nagrado za trud

Luis Suarez je končno prekini strelsko sušo v ligi prvakov. Foto: Reuters Navijači Barceloni so v 87. minuti z dolgim aplavzom nagradili Luisa Suareza, ki je končno dočakal strelski prvenec v tej sezoni. "Dočakal je nagrado za trud in trdo delo. Potreboval je nekaj časa, da je zadel. Tako je bilo tudi v začetnem delu španskega prvenstva," je pojasnil njegov trener.

"Po zmagi s 4:1 se lažje diha, a ne smemo pozabiti, da je liga prvakov zelo zahtevno tekmovanje. Italijanski klubi so doma zelo močni," opozarja Urugvajec, ki je zadnjih 11 zadetkov v ligi prvakov dosegel na štadionu Camp Nou. "Roma je izločila Atletico in v skupini pahnila Chelsea na drugo mesto. Je zelo močna."

Statistika opozarja, da je Barcelona na zadnjih devetih evropskih gostovanjih v Italiji zmagala le enkrat. Povratna tekma bo v torek na Olimpijskem štadionu v Rimu.