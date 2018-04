Guardiola obsodil napad na avtobus, Liverpool se mu je opravičil

Angleška poslastica v četrtfinalu lige prvakov je razveselila privržence Liverpoola, ki se po prepričljivi zmagi s 3:0 na Anfieldu še kako resno spogledujejo z napredovanjem v polfinale. Čeprav je Manchester City, v tem trenutku z naskokom najboljši angleški klub v prvenstvu, veljal za favorita, so ga rdeči na krilih učinkovitega napada v prvem polčasu zasenčili in ga spravili v velike težave.

Navijači Liverpoola so si privoščili Katalonca. Foto: Reuters Josep Guardiola je doživel enega največjih udarcev, odkar je trener sinjemodrih, a še vedno verjame v scenarij, po katerem bi se med najboljše štiri uvrstil City. Katalonec je prepričan, da lahko njegovi izbranci na povratni tekmi Liverpoolu vrnejo milo za drago in se uvrstijo v polfinale lige prvakov.

''V tej sobi ni nobenega, ki verjame, da lahko napredujemo, razen osebe, ki se pogovarja z vami. Pred nami je še 90 minut, ki jih bodo odigrali na našem štadionu, pred našimi navijači. Poskusili bomo nadoknaditi zaostanek, v nogometu je vse mogoče. Zaupam v svoje moštvo, v tej sezoni so pokazali veliko dobrih stvari,'' se sloviti trener Cityja še ni poslovil od misli, da bi v tej sezoni naskakoval evropsko krono. Da so tako veliki preobrati mogoči tudi v ligi prvakov, je lani dokazala "njegova" Barcelona, ko je nadoknadila štiri zadetke zaostanka iz Pariza (iz 0:4 na 6:1).

Rdeči so v prvem polčasu vratarja Cityja premagali kar trikrat. Foto: Reuters Liverpool si je prednost zagotovil v prvem polčasu, ko so zadeli Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain in Sadio Mane. Guardiola se ni mogel načuditi, kako so njegovi izbranci prejemali zadetke ravno v obdobju, ko je City navidezno nadzoroval potek igre.

"Dobro smo vstopili v tekmo, pokazali našo igro, a nato prejeli gol. Nadaljevali smo z našo igro, a prejeli še dva gola. To je težko preboleti. Liverpool je izkoristil obdobje 10, 15 minut, v katerem je bil boljši. Imel je dva napada in vedno zadel," je dejal Guardiola, ki ni niti v nočnih morah pričakovalo tako neugodnega rezultata, kot ga predstavlja poraz z 0:3. V drugem polčasu je skušal znižati rezultat, a mu ni uspelo.

Anfield je norel od navdušenja, Guardiola pa se je znašel pred ogromno oviro. "Zdaj nam ne preostane nič drugega, kot da sprejmemo ta poraz. Čaka nas domača tekma z Unitedom, nato pa k nam prihaja še Liverpool," je napovedal v pričakovanju konca tedna, ko bi si že lahko zagotovil naslov angleškega prvaka.

Nekaj neodgovornih navijačev Liverpoola se je zneslo nad avtobusom Cityja. Foto: Guliver/Getty Images

City je pod vodstvom Guardiole doživel najhujši poraz v tej sezoni. V prejšnji sezoni je nazadnje tako nemoč izkazal 15. januarja 2017, ko je izgubil na gostovanju pri Evertonu z 0:4, 19. oktobra 2016 pa je v ligi prvakov ostal praznih rok pri Barceloni (0:4), ko je tri zadetke dosegel Lionel Messi.

Liverpool se je opravičil Guardioli, avtobus je uničen

Guardiole v Liverpoolu v slabo voljo ni spravil le rezultat. Pred srečanjem ga je zabolel odnos nekaterih navijačev Liverpoola, ki so obmetavali avtobus Cityja in ga poškodovali. Avtobus je moral zaradi gradbenih del v okolici Anfielda proti štadionu kreniti po drugi poti, zato je šel mimo navijačev. Nekateri so bili zelo vročekrvni in škodoželjni. Proti avtobusu so tako poletele pločevinke, steklenice, pa tudi bakle. Dva policista sta bila pri tem poškodovana.

Kako so obmetavali avtobus Cityja?

City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP — Sam Lee (@Sammy_Goal) April 4, 2018

"Tega ne razumem. V Liverpool smo vendarle prišli igrat nogomet," se je čudil nekdanji strateg Barcelone in Bayerna. "Naš avtobus je uničen. Od velikega kluba, kot je Liverpool, česa podobnega res nisem pričakoval. To ni Liverpool, to je verjetno le nekaj oseb. Močno upam, da se kaj takega ne ponovi."

Privrženci rdečih so v avtobus gostov zalučali veliko predmetov. Foto: Guliver/Getty Images

Liverpool se je po neljubem dogodku opravičil Guardioli. "Trenerju Guardioli, igralcem, članom strokovnega vodstva in vsem v avtobusu smo dolžni globoko opravičilo. Trudili se bomo, da čim prej odkrijemo razloge, ki so pripeljali do tega, in Cityju ponudimo potrebno pomoč."

Incident po besedah nogometašev Cityja ni vplival na slab rezultat na Anfieldu. Kapetan Vincent Kompany je po porazu dejal, da dogodek ni vplival na igralce, Belgijec Kevin de Bruyne pa je dejal, da ga to niti ne moti, dokler kdo ne stakne poškodbe in nasilje ne prestopi meje dovoljenega. Tudi Guardiola je dejal, da v tem ne išče nikakršnega alibija za poraz.