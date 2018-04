Neumnost, ki bi lahko imela posledice za kapetana Reala

Sergio Ramos v težavah

Kako veliko obrambni vrsti pomeni Sergio Ramos, se je dobro videlo na sredinem dvoboju v Madridu. Beli baletniki so brez dolgoletnega kapetana prejeli kar tri zadetke. Ožji branilski par sta sestavljala Francoz Raphael Varane in Jesus Vallejo, a nista bila dorasla nalogi. Hrvat Mario Mandžukić jima je v prvem polčasu povzročal obilico težav. Dvakrat je zatresel mrežo Reala, ko pa je v 60. minuti napako vratarja Keylorja Navasa izkoristil še Francoz Blaise Matuidi, je italijanski prvak sredi Madrida vodil že s 3:0.

Najprej na tribunah, nato pri igrišču

Sergio Ramos se je proti koncu srečanja znašel tik ob madridski klopi. Foto: Twitter Ramos je dvoboj spremljal v častni loži. Televizijske kamere so ga med srečanjem večkrat pokazale. Če se je po hitrem vodstvu Juventusa z 1:0 - Mandžukić se je v zgodovino vpisal kot strelec najhitrejšega zadetka za goste na štadionu Santiago Bernabeuu v ligi prvakov -, še smejal in izžareval dobro voljo, pa se je njegov izraz na licu po dodatnih zadetkih v mreži Reala hitro zresnil. Vrag je vzel šalo, Madridčani so se znašli pred velikim šokom. Navijači so si grizli nohte, dišalo je po podaljšku.

Ramos je prepoznal pomembnost trenutka in se odločil, da soigralcem priskoči na pomoč. Zapustil je častno tribuno in se znašel pred predorom, ki igralce pelje do slačilnic. Ko so ga televizijske kamere ponovno ujele, je stal v neposredni bližini klopi Reala, po sporni odločitvi angleškega sodnika Michaela Oliverja, ki je pokazal na belo točko globoko v sodnikovem podaljšku, pa se je spustil celo v pogovor s trenerjem gostov. Massimiliano Allegri je po tekmi pojasnil vsebino pogovora z Ramosom.

Zapletel se je celo v "pogovor" s trenerjem Juventusa Massimilianom Allegrijem. Foto: Twitter

Španec mu je dejal, da je enajstmetrovka čista kot solza, italijanski strateg pa mu je odvrnil, da sploh ni tako. Omenil mu je tudi primer s prve četrtfinalne tekme v Torinu, kjer naj bi bil v 92. minuti storjen prekršek za najstrožjo kazen nad Juanom Cuadradom, a je sodniška piščalka ostala nema. "Razumel je, a se je delal, da ne. To je bilo le nekaj sekund pred koncem tekme," je zaupal trener Juventusa.

Podobno kot Ronaldo in Alonso?

Si je izkušeni španski branilec privoščil preveč? Foto: Twitter Po koncu tekme naj bi po poročanju španskega športnega dnevnika Marca nastala celo gneča, nogometaši Juventusa in delivci pravice pa naj bi pogovarjali v povišanih tonih. Vpleteni naj bi bili tudi igralci Reala, Ramos, ki se je znašel na kraju dogodka, pa naj bi skušal umiriti razvnete strasti. Zaplet ni bil uradno potrjen, gre le za špekulacije, so pa televizijske kamere še kako dobro zabeležile prisotnost Ramosa na delu štadiona, kjer se kot kaznovani nogometaš na tako pomembni tekmi ne bi smel zadržati.

Zaradi tega bi ga lahko doletela nova kazen. Nekateri so obnašanje Ramosa primerjali s tistim, ki si ga je v finalu evropskega prvenstva leta 2016 privoščil Cristiano Ronaldo. Kapetan Portugalske je zaradi poškodbe že v prvem polčasu zapustil igrišče, nato pa se na klopi na trenutke prelevil v vlogo selektorja in dajal nasvete soigralcem. Tokrat je nasvete soigralcem delil Ramos in si nakopal težave, saj tega ne bi smel početi.

Real brani evropski naslov. Lani je kapetanu Realu pokal, namenjen prvaku, v Cardiffu izročil predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Mu ga bo tudi letos v Kijevu? Foto: Guliver/Getty Images

Če bi se znašel v sodniškem poročilu, bi moral počivati tudi na naslednji tekmi. Ponovil bi se primer Xabija Alonsa, ki je kot nogometaš Reala prišel do igrišča v finalu lige prvakov leta 2014 proti Atleticu, čeprav ni kandidiral za tekmo. Pozneje ga je kaznovala Evropska nogometna zveza (Uefa).

O tem, ali bo dodatno počival tudi Ramos, bo zdaj odločala Uefa. Real bo tekmeca v polfinalu izvedel na petkovem žrebu v Nyonu. Mogoči tekmeci so Bayern, Liverpool in Roma.