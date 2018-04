Klovn iz Liverpoola zmedel in utišal Romo

Spomin na evropski finale med Romo in Liverpoolom

Starejšim navijačem Rome pred polfinalnim spopadom lige prvakov z Liverpoolom misli uhajajo v leto 1984. Takrat so sinovi volkulje dosegli največji evropski uspeh, a hkrati tudi objokovali enega izmed najbolj bolečih porazov. Uvrstili so se v veliki finale, imeli prednost domačega igrišča, a nato na Olimpicu po veliki drami in nepozabnih vložkih vratarja Liverpoola ostali praznih rok. To je bil večer, ko se je največ govorilo o predrznem klovnu Brucu Grobbelaarju.

Leta 1984 sta se v finalu pokala državnih prvakov, predhodniku lige prvakov, znašla angleški in italijanski prvak. Pomerila sta se Liverpool in Roma. Ker je Evropska nogometna zveza (Uefa) že davno pred razpletom v polfinalu izbrala, da se bo sklepno dejanje igralo v Rimu, so rumeno-rdeči naleteli na nenadejano prednost.

Zmedeni Conti zgrešil cilj

V finalu, ki je plenil pozornost 30. maja 1984, je niso povsem izkoristili. Redni del se je končal brez zmagovalca (1:1), v podaljšku pa ni bilo zadetkov, tako da je nogometni svet spremljal razburljivo izvajanje kazenskih udarcev. Takrat se je začel šov vratarja Liverpoola Bruca Grobbelaarja. Brkati Afričan, rojen v Južni Afriki, pozneje pa reprezentant Zimbabveja, si je privoščil Rimljane. Že tako so bili pod velikim stresom, saj je občinstvo pričakovalo, da bodo na domači zelenici postali evropski prvaki, nato pa so naleteli še na provokativnega vratarja, ki jih je skušal vreči iz ritma. In uspel v nameri.

Loterija kazenskih strelov, v kateri je sledil šov Grobbelaarja:

Ni se začelo najboljše za goste, saj je škotski rezervist Steve Nicol zapravil uvodni strel z bele točke. Na drugi strani je kapetan Rome Agostino di Bartolomei, ki je točno deset let pozneje - ravno 30. maja 1994 - zaradi kronične depresije storil samomor, popeljal Rimljane v vodstvo. Navijači so vriskali od navdušenja, Grobbelaar pa je začel pospešeno razmišljati o tem, kako vrniti Liverpool v igro.

Najprej so ga televizijske kamere ujele, kako se na vratih pogovarja sam s sabo, nato pa je odšel v svoj gol, se naslonil na mrežo in ugriznil v njo. Kot da bi želel poudariti, kako bo pojedel špagete. S svojim nevsakdanjim početjem je toliko zmotil nogometaša Rome Bruna Contija, da je ljubljenec navijačev Rome debelo zgrešil cilj in poslal žogo prek prečke.

Liverpool : Roma 5:3 po 11-m (1:1, 1:1, 1:1)

Neal 13.; Pruzzo 42. Strelci pri izvajanju 11-metrovk:

Neal, Souness, Rush, Kennedy; Di Bartolomei, Righetti Zgrešili so:

Nicol; Conti, Graziani Liverpool: Grobbelaar, Neal, Kennedy, Lawrenson, Whelan, Hansen, Dalglish (od 94. Robinson), Lee, Rush, Johnston (od 72. Nicol), Souness; trener Joe Fagan; Roma: Tancredi, Nappi, Nela, Righetti, Falcao, Bonetti, Conti, Cerezo (d 115. Strukelj), Pruzzo (od 64. Chierico), Di Bartolomei, Graziani; trener Nils Liedholm

Grobbelaar je leta 1981 prišel na Anfield kot rezervni vratar Liverpoola, nato pa je prvi čuvaj mreže Ray Clemence presenetil z odločitvijo, da se seli k Tottenhamu. Takrat je med vratnici stopil samozavestni Afričan in si zgradil status ene izmed klubskih ikon. Foto: Reuters Ko je najboljši strelec Liverpoola Ian Rush v tretji seriji dosegel gol, je sledila še večja Grobbelaarjeva predstava za kamere in občinstvo. Začel je poplesavati z nogama, kot da bi bili tako mehki kot testenine, nato pa je telo premikal tako okorno, kot da bi ga na cedilu pustili živci. Francesco Graziani je gledal nenavaden vložek vratarja Liverpoola. Očitno je naredil vtis tudi nanj, saj je zadel le prečko in pustil soigralce Rome na cedilu.

''Takrat sem improviziral. Moje noge so bile mlahave kot špageti, gol pa me je s svojo mrežo tako spominjal na špagete, da sem ugriznil v njih in jih pojedel. To me še vedno spravlja v smeh. Takrat so fotografi ponoreli, začel sem poplesavati in migati z glavo. Paraliziral sem Romo,'' se je pred kratkim v pogovoru za agencijo AFP 60-letni Grobbelaar spominjal večera, ko se je na Olimpicu pred 70 tisoč gledalci vpisal v zgodovino evropskih tekmovanj.

Koga sta izločila na poti do finala v sezoni 1983/84? Liverpool (Ang):

1. krog: Odense (Dan) 5:0 in 1:0

2. krog: Athletic Bilbao (Špa) 0:0 in 1:0

Četrtfinale: Benfica Lizbona (Por) 1:0 in 4:1

Polfinale: Dinamo Bukarešta (Rom) 1:0 in 2:1



Roma (Ita):

1. krog: IFK Göteborg (Šve) 3:0 in 1:2

2. krog: CSKA Sofija (Bol) 1:0 in 1:0

Četrtfinale: Dinamo Berlin (NDR) 3:0 in 1:2

Polfinale: Dundee United (Ško) 3:0 in 0:2

Leta 2005 ga je posnemal Dudek

Norčije je zganjal tudi na reprezentančnih pripravah Zimbabveja, s katerim ga je do nastopa na SP 1994 delila le ena zmaga. Na fotografiji z nekdanjim napadalcem Coventryja in reprezentančnim soigralcem Petrom Ndlovujem. Foto: Reuters Vratar angleškega velikana je po tem, ko je Graziani zadel okvir vrat, od navdušenja stekel proti sogralcem in navdušeno ploskal, le nekaj trenutkov pozneje pa je njegov soigralec Alan Kennedy dosegel odločilni gol in poskrbel, da je Liverpool postal evropski prvak. Že četrtič.

Tistega večera mu je v večnem mestu uspelo, da je spravil ob živce dva izvajalca kazenskih strelov v vrstah Rome. Zaradi drznega poplesavanja se ga je oprijel vzdevek klovn. Držal se ga je še dolgo.

Dve desetletji pozneje je šel po njegovih stopinjah Poljak Jerzy Dudek. Na vratih Liverpoola je po izjemnem preobratu v finalu lige prvakov v Istanbulu proti Milanu med izvajanjem kazenskih udarcev poplesaval kot klovn.

Kako je Dudek vrgel s tira zvezdnike Milana leta 2005:

Učinkovalo je. Sodnik je ocenil, da je bilo vse na meji dovoljenega, zvezdniki Milana pa so zapravili priložnost, da bi stopili na vrh Evrope. Liverpool se je veselil petemu evropskemu naslovu. Letos ga od šeste zvezdice delita le še dva koraka.

Tudi letos se govori o Afričanu

Tako je 60-letni Bruce Grobbelaar podpisoval avtograme pred četrtfinalnim srečanjem lige prvakov med Liverpoolom in Manchester Cityjem. Foto: Reuters Grobbelaarju je bil po finalu v Rimu tako všeč vzdevek klovn, da je v nadaljevanju kariere še večkrat poskrbel za smeh s komičnimi vložki. Poleg tega pa je tudi zelo dobro branil, tako da je status prvega čuvaja mreže Liverpoola ohranil kar 13 let (1981 - 1994). Ko so rdeči leta 1990 zadnjič postali angleški prvaki, je pomembno vlogo v boju za naslov odigral prav Afričan.

Pred evropskima obračunoma med Romo in Liverpoolom je veliko govora o Afričanu, a tokrat ne Grobbelaarju, ampak nekomu drugemu. Zdaj so oči javnosti uprte na Mohameda Salaha. Na zvezdnika iz Egipta, ki v tej sezoni za Liverpool zadeva kot za stavo in je prvi strelec angleškega prvenstva. V torek bo gostoval na štadionu, kjer je domoval v prejšnji sezoni, ko je nosil dres Rome. Tako se obeta čustven večer za razigranega napadalca, ki je v skupinskem delu lige prvakov spravljal v zagato tudi obrambo Maribora.

''Roma je morala biti nora, da je prodala Salaha. Ali pa je resnično potrebovala denar,'' se je nedavno spraševal osiveli Grobbelaar, ki bo v polfinalu stiskal pesti za nekdanji klub. ''Liverpool bo v polfinalu izločil Romo, nato pa dobil še finale. Ne pozabite, da se je nogomet rodil v Angliji,'' je optimističen legendarni vratar, ki ostaja zapisan v zgodovini kot zadnji, ki je z Liverpoolom med vratnicama proslavljal naslov angleškega prvaka.

Roma in Liverpool se bosta v prvi polfinalni tekmi lige prvakov pomerila v torek ob 20.45. Povratna tekma bo osem dni pozneje na Anfieldu. Zmagovalec si bo zagotovil udeležbo v velikem finalu lige prvakov, ki ga bo 26. maja gostil Olimpijski štadion v Kijevu. Tam se bo pomeril z boljšim iz drugega polfinalnega obračuna med Bayernom in Realom.