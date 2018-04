V živo: napetost na žrebu narašča, kdo se bo udaril z Realom?

Žreb polfinalnih parov lige prvakov #infografika

V Nyonu poteka žreb polfinalnih parov lige prvakov. Med štiri najboljše so se uvrstili Bayern, Liverpool, Roma in branilec naslova Real Madrid, ki je z 12 naslovi absolutni evropski rekorder, letos pa naskakuje že tretjo zaporedno evropsko krono. Finale lige prvakov bo 26. maja na Olimpijskem štadionu v Kijevu.

Polfinalisti lige prvakov:



Bayern München (Nem)

Liverpool (Ang)

Real Madrid (Špa)

Roma (Ita) Prvi polfinalni tekmi lige prvakov bosta 24. in 25. aprila, povratni pa 1. in 2. maja.

V Nyonu se je zbranim predstavnikom polfinalistov in celotni evropski nogometni javnosti predstavil župan Kijeva Vitalij Kličko: ''Navdušen sem, da bo Kijev letos evropska nogometna prestolnica. Kot nekdanji vrhunski športnik in zdajšnji župan Kijeva dobro vem, kakšna je moč športa. Rad bi, da izkusite našo gostoljubnost. Kijev je zelo lepo mesto, zlasti spomladi, meseca maja. Dobrodošli v Kijev,'' je pred žrebom izpostavil nekdanji boksar, ki se trudi, da bi Kijev ostal športno velemesto. Ko bo na Olimpijskem štadionu 26. maja potekal finale, bodo vse oči evropske nogometne javnosti uprte v Ukrajino.

Selektor ukrajinske izbrane vrste Andrij Ševčenko je ambasador finala lige prvakov, ki bo potekal 26. maja v Kijevu. Foto: Reuters

Pri žrebu je sodeloval njegov sloviti rojak, nekdanji strah in trepet branilcev ter vratarjev, ukrajinski zvezdnik Andrij Ševčenko.

Ples kroglic v ligi prvakov v polfinalu ni na tak način potekal vse od sezone 2009/10. Takrat so bili vsi polfinalisti iz različnih držav, nato pa se je vedno dogajalo, da je imela vsaj ena država vsaj dva predstavnika v polfinalu. V tej sezoni je drugače, saj se za naslov potegujejo le še klubi iz Anglije, Italije, Nemčije in Španije.

Salah bi lahko nastopil proti nekdanjim soigralcem

Lani je Mohamed Salah zabijal zadetke v dresu Rome, zdaj pa je najbolj vroči strelec na Otoku. Foto: Reuters Real Madrid je evropski rekorder. Zgolj v zadnjih štirih letih je postal najboljši trikrat, skupno pa ima v vitrinah že 12 naslovov evropskih prvakov. Na večni lestvici gre zelo dobro tudi Bayernu in Liverpoolu, ki sta postala najboljša v Evropi petkrat, brez naslov je le Roma.

Najbližje je bila leta 1984, ko je v razburljivem finalu po loteriji kazenskih strelov izgubila proti Liverpoolu. Če bi se združili kroglici Rome in Liverpoola, ki sta v četrtfinalu šokirala najverjetneje bodoča prvaka Španije (Barcelona) in Anglije (Manchester City), bi se akterji zagotovo spomnili na finale izpred 34 let, beseda pa bi tekla tudi o Mohamedu Salahu.

V prejšnji sezoni je branil barve Rome, nato pa se preselil na Otok, kjer je najboljši strelec angleškega prvenstva, skupno pa je v tej sezoni za Liverpool v vseh tekmovanjih dosegel kar 39 zadetkov. Rdeči, ki so v jesenskem delu dvakrat nadigrali Maribor, so še neporaženi v evropski sezoni. So tudi edini polfinalisti, ki so morali preskočiti oviro v kvalifikacijah. V play-offu je Kloppova četa premagala Hoffenheim.

Bosta Klopp in Heynckes ponovila leto 2013?

Jupp Heynckes, ki bo po koncu sezone zapustil Bayern, dobro ve, kako se osvajajo največje lovorike. Foto: Reuters Liverpool je bil nazadnje prvak leta 2005 v Istanbulu. "Sploh me ne zanima, kdo bo naš tekmec. Zasluženo smo se uvrstili v polfinale," sporoča Jürgen Klopp, ki je nazadnje igral v polfinalu lige prvakov leta 2013, ko je vodil Borussio Dortmund. Takrat je v finalu na Wembleyju izgubil proti Bayernu, ki ga je takrat vodil Jupp Heynckes, zdajšnji trener bavarskega velikana.

"Ni tekmeca, ki bi si ga v polfinalu želel bolj kot drugega. Poglejte, kaj se je zgodilo Barceloni. Tekme bodo izenačene. Ne smeš si privoščiti, da bi podcenjeval kogarkoli, ki je v polfinalu. Naš cilj je naslov. Nekateri velikani so že izpadli. Vedno se dogajajo presenečenja v ligi prvakov, a sem prepričan, da imamo dobre možnosti,'' napoveduje izkušeni strateg Bayerna, ki se je v polfinale lige prvakov uvrstil sedmič v zadnjih devetih letih.

Kovač novi trener Bayerna Iz Nemčije prihajajo govorice, da ga bo po koncu sezone nasledil Hrvat Niko Kovač. Nekdanji hrvaški selektor navdušuje z vodenjem Eintrachta iz Frankfurta, po poročanju športnega dnevnika Bild pa se bo poleti preselil na vroči stolček na Bavarsko. Niko Kovač, ki je leta 2014 vodil Hrvaško na svetovnem prvenstvu v Braziliji, bo poleti sedel na trenerski stolček Bayerna. Foto: Reuters Kovač je nekdanji nogometaš Bayerna. Rodil se je v Berlinu, bil dolgoletni kapetan hrvaške izbrane vrste, kjer si je delil slačilnico tudi z bratom Robertom. Bayern bo zanj izplačal Eintrachtu odškodnino v višini 2,2 milijona evrov, saj se Kovaču pogodba s klubom iz Frankfurta izteče šele 2019. Niko bo pri Bayernu sodeloval z bratom Robertom, ki bo njegov pomočnik. V klubu bo tesno sodeloval tudi z velikim prijateljem Hasanom Salihamidžićem, nekdanjim zvezdnikom Bayerna in reprezentance BiH, ki je športni direktor bavarskega velikana.

Rodriguez se želi izogniti Realu

James Rodriguez je v preteklosti osvajal evropske naslove z Realom. Zdaj lahko to stori z Bayernom. Foto: Reuters Še boljši izkupiček ima Real. V polfinalu je osmič zapored! Tega se zaveda tudi posojeni zvezdnik Reala na delu v Münchnu James Rodriguez. Španski Don Balon je poročal o tem, da bi se rad Kolumbijec z nekdanjimi soigralci pomeril šele v finalu. "Na eni tekmi je lažje premagati Real kot pa na dveh," razmišlja Južnoameričan, ki ga bo Bayern kmalu odkupil v trajno last.

Beli baletniki se po stresnem in napornem četrtfinalu proti Juventusu, ki ga je zaznamoval sporni kazenski udarec, ne počutijo kot favoriti. "Na tej stopnji tekmovanja ni favoritov. Vsi štirje polfinalisti lahko osvojimo naslov. Tega se zavedamo, skušali bomo priti v Kijev," razmišlja branilec Reala Dani Carvajal.

Na finalu, ki bo na Olimpijskem štadionu v ukrajinski prestolnici 26. maja, bi rad nastopil tudi trener Rome Eusebio di Francesco. "Zakaj pa se ne bi uvrstili v finale? Zakaj ne bi verjeli v to? To mora biti naš cilj. Ne želim se ustaviti v polfinalu," sporoča strateg sinov volkulje, ki so po skalpu Barcelone lačni novih dokazovanj in uspehov.