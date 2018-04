Navijač Liverpoola po napadu Rimljanov v kritičnem stanju

Navijaški izgredi pred Anfieldom

Prizori navijaškega nasilja, ki jih želi Evropska nogometna zveza (Uefa) izkoreniniti z nogometnih dogodkov, a se še vedno dogajajo tudi na tekmah najvišje ravni, so vrgli temno senco na atraktivno polfinalno srečanje, na katerem je padlo kar sedem zadetkov. Največji incident se je zgodil pred tekmo v neposredni bližini štadiona. Pred gostinskim lokalom Albert se je skupina navijačev Rome zapodila med domače privržence.

Navijaški izgredi pred lokalom Albert:

Po poročanju angleških medijev in očividcev naj bi bila oborožena s pasovi, noži in kladivi, najhuje pa jo je skupil 53-letni navijač Liverpoola, ki se je po udarcu s pasom zgrudil na tla, pri padcu pa utrpel tako hudo poškodbo glave, da se nahaja v kritičnem stanju. Zdravniki se borijo za njegovo življenje. Policija je zaradi poskusa umora odvzela prostost dvema navijačema iz Italije. Stara sta 25 in 26 let.

Liverpool je zgrožen in šokiran nad dogodkom. ''Naše misli so pri žrtvi in njegovi družini. Ponujamo jim vso podporo,'' je sporočil angleški klubski velikan, ki se spogleduje s prebojem v veliki finale lige prvakov.

Navijaški izgredi v Liverpoolu na dan tekme:

Povratna polfinalna tekma med Liverpoolom in Romo bo naslednjo sredo v Rimu. Otoški predstavnik bo v italijanski prestolnici branil prednost treh zadetkov (5:2).