Poklapani vratar Bayerna se opravičuje in čudi sam sebi

Napaka Svena Ulreicha še odmeva

Dramatični polfinalni spopad Reala in Bayerna je v Madridu zaznamovala napaka nemškega vratarja Svena Ulreicha, ki je na začetku drugega polčasa po nerazumljivem obotavljanju zgrešil žogo in Karimu Benzemaju podaril pot do enega najlažjih golov v karieri. Navijači so vratarja Bayerna zasuli s kritikami in ga označili za glavnega krivca za izpad Bayerna, v njegov bran pa so stopili trener in soigralci. Nato se je oglasil še sam Ulreich …