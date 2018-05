Vraževerni Angleži nezadovoljni s Skomino

Damir Skomina danes na delu v Rimu

Evropska nogometna zveza (Uefa) je Damirju Skomini zaupala sojenje na povratni polfinalni tekmi lige prvakov med Romo in Liverpoolom. Še vselej, ko je sodil angleškemu velikanu, so rdeči izgubili, vraževerne Otočane pa še bolj skrbi podatek, da je letos v Evropi sodil dvakrat. Tekmi sta se končali z visokima zmagama 3:0 in 4:1. Z rezultatom, ki bi danes zadoščal Romi za preboj v finale.