Gesta Rome, ki je pred tekmo leta ganila vse

Pred današnjo tekmo lige prvakov v Rimu

Pred povratno polfinalno tekmo lige prvakov med Romo in Liverpoolom se veliko govori o čudežih. Prvi bi se zgodil, če bi se Rimljani po porazu z 2:5 na Anfieldu uvrstili v finale, drugi, ki bi ga v nasprotju s prvim navdušeno pozdravili prav vsi, pa je povezan z zdravstvenim stanjem nesrečnega navijača Liverpoola, ki je prejšnji torek po napadu huliganov Rome utrpel tako hudo poškodbo, da je še vedno v umetni komi.

"Forza Sean" je napis, ki so ga na zadnjem treningu pred današnjo evropsko poslastico na dresu nosili nogometaši Rome. V mislih so imeli Irca Seana Foxa, 53-letnega navijača Liverpoola in očeta treh otrok. Po napadu huliganov Rome v neposredni bližini štadiona je utrpel hudo poškodbo glave, po kateri se zdravniki še vedno borijo za njegovo življenje. Je v umetni komi, nogometni svet pa stiska pesti, da se bo njegovo stanje kmalu izboljšalo.

Upa na čudež, ki bi vsaj deloma izbrisal temno senco, v katero se je ovil zadnji liverpoolsko-rimski spopad. Spoštljiva gesta Rome je naletela na pozitiven odziv po vsem svetu. Navdušila je tudi trenerja Jürgena Kloppa, ki je v teh dneh z mislimi pri Foxovi družini.

Nogometaši Liverpoola ne bodo ostali v slačilnici

Jürgen Klopp je bil na uradnem treningu Liverpoola v Rimu dobro razpoložen. Foto: Reuters Nemca je na novinarski konferenci doletelo tudi pričakovano vprašanje o nenadnem odhodu dolgoletnega pomočnika Željka Buvača, ki ga povezujejo z možnostjo sodelovanja z londonskim Arsenalom. Klopp o tej zanj zelo boleči temi, saj je ostal brez tesnega sodelavca na najpomembnejši evropski tekmi, odkar je trener Liverpoola, ni hotel govoriti. Razpredal je le o Romi, polfinalnem tekmecu, ki bo danes za čudežno napredovanje v finale potreboval zelo visoko zmago.

"V Rimu bomo skušali uresničiti svoje sanje. Veliko ljudi misli, da potrebuje Roma le zmago s 3:0, a jim sporočam, da je to kar zahteven podvig. Na tekmi bomo prisotni tudi mi. Nikakor ne bomo ostali v slačilnici," je karizmatični Nemec prepričan, da bo na Olimpijskem štadionu v Rimu treba kaj vprašati tudi rdeče z Otoka.

Peter Krawietz, drugi pomočnik trenerja Jürgena Kloppa, ostaja zvest dolgoletnemu sodelavcu. Foto: Reuters

"Vedno smo si želeli, da bi igrali pomembne tekme, ki odločajo o velikih stvareh. Morali bomo biti zelo pogumni. Če hočeš zmagati, moraš sprejemati tudi možnost, da lahko izgubiš," se veseli srečanja na, kot se je izrazil, čudovitem štadionu v čudovitem mestu, kjer se bo pomeril z zelo močno ekipo.

Roma – Liverpool, 20.45 /2:5 – prva tekma/ Verjetni začetni postavi:

Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Džeko, El Shaarawy

Odsotni: Karsdorp, Defrel, Perotti, Strootman



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

Odsotni: Matip, Oxlade-Chamberlain, Can, Gomez

Salah prenesel izkušnje soigralcem

Mohamed Salah se je vrnil na štadion, kjer je pred selitvijo v Liverpool prebil dve sezoni. Foto: Reuters Na prvi tekmi je mojstrsko našel način, s katerim je Rimljanom paral živce. Na krilih izjemnega Mohameda Salaha, ki v tej sezoni osvaja nagrado za nagrado, je vodil že s 5:0, ko pa je igro zapustil Egipčan, je Roma dosegla dva zadetka. Vstala je od mrtvih in s pomočjo dveh poznih zadetkov obudila upanje, da bi lahko izločila Liverpool.

Salah pozna odlično štadion Olimpico, kjer je igral dve sezoni. Svoje izkušnje bo skušal prenesti soigralcem, da se bodo lažje spopadli z igranjem na tem objektu. "Težko bo. Roma ima zelo vročekrvne navijače, ki bodo veter v njena jadra. Le poglejte, kaj se je zgodilo Barceloni. To je jasno opozorilo, kaj nas lahko doleti," je povedal Georginio Wijnaldum, ki bo zaigral v enajsterici namesto poškodovanega Alexa Oxlada-Chamberlaina.

Trener Rome želi uprizoriti nov čudež

Eusebio di Francesco verjame v pomoč navijačev. Foto: Reuters Roma na petih domačih tekmah v ligi prvakov v tej sezoni sploh še ni prejela gola, pa čeprav je igrala tudi proti Barceloni, Chelseaju, Oblakovemu Atleticu … Če bo tako tudi danes, bo za napredovanje potrebovala najmanj tri zadetke. Toliko, kot jih je dosegla proti Barceloni in Chelseaju.

"Moramo pokazati vse, kar znamo. Moramo se izkazati. Moramo verjeti v napredovanje v finale. S takšnim pristopom, takšnimi navijači in strastjo, ki prevladuje v naši ekipi, bomo skušali uprizoriti nov čudež. Vesel sem, da smo se v ligi prvakov uvrstili tako daleč, a naše ambicije segajo še višje. Želimo iti v Kijev," Eusebio di Francesco še verjame v napredovanje.

Salahu, najboljšemu nogometašu Liverpoola, ki je na prvi tekmi prispeval dva zadetka in dve podaji, ne bo namenil posebnega "obliža". Ne bodo ga pokrivali po trije nogometaši naenkrat, ampak bo skušal po podobnem receptu, kot je Barcelono, k predaji prisiliti celotno moštvo Liverpoola.

Radja Nainggolan napoveduje, da bo Liverpool težje premagati s 3:0, kot je bilo v četrtfinalu Barcelono. Foto: Reuters

"Zahtevna pot nas je čakala tudi proti Barceloni, a nam je uspelo. Moramo verjeti vase. Zdaj bo še težje, ker je Liverpool v fizičnem smislu na višji ravni od Barcelone," je poudaril Belgijec Radja Nainggolan. V ligi prvakov se še ni vpisal med strelce. Morda dočaka slavnosten trenutek danes, ko bo Roma za napredovanje potrebovala najmanj tri gole.

Kdor se bo uvrstil v finale, se bo 26. maja na Olimpijskem štadionu v Kijevu pomeril z branilcem naslova, madridskim Realom, ki je v polfinalu izločil Bayern.