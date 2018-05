Ne boste verjeli, kdo bo zamenjal Wengerja

Razkrita skrivnost

Jürgen Klopp in Željko Buvač sta kot trener in pomočnik sodelovala vse od leta 2001. Zdaj je napočil čas za samostojno pot. Foto: Reuters

Pri Liverpoolu so v ponedeljek dejali, da je Buvač še vedno na njihovi plačilni listi in da si je vzel le nekaj tednov premora zaradi osebnih razlogov, bosanska stran pravdabl.com pa poroča, da poznajo razlog za njegovo odločitev. Vse skupaj je zelo smrdelo, saj ni logične razlage, da bi se Klopp in Buvač po 17 letih skupnega delovanja z danes na jutri razšla. Vse skupaj bi še bilo razumljivo, če ne bi Liverpoola v sredo čakalo povratno srečanje polfinala lige prvakov.

A zgodilo se je ravno najbolj nepričakovano. 56-letni v Omarski rojeni strokovnjak, ki mu pravijo tudi možgani vseh Kloppovih ekip, je dobil ponudbo, ki je očitno ni mogel zavrniti.

Basanski medij je prepričan, da se bo Buvač usedel na klop Arsenala in zamenjal slovitega Arsena Wengerja, ki so ga po 22 letih napodili iz kluba. Seveda bo za predčasen odhod dobil tudi več kot deset milijonov evrov odškodnine.

V zadnji vesti ekskluzivnega članka, tako so namreč zapisali, so dodali, da so bili prvi v Evropi, ki so poročali, da se Klopp in Buvač leta 2015 selita na Anfield. To naj bi bilo kar sedem dni pred angleškimi mediji. Imajo tudi tokrat prave informacije?