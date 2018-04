Odločitev ni padla čez noč: Wengerja ''prisilili'' oditi

"Po temeljitem razmisleku in pogovoru z vodstvom kluba sem ocenil, da bo po koncu sezone napočil pravi čas za odhod,'' so zanimivo Francozovo izjavo v sporočilu za javnost zapisali pri Arsenalu.

Angleški tabloid The Sun pa razkriva, da Wenger, ki se mu je pogodba pri Topničarjih iztekla poleti 2019, nikakor ni nameraval zapustiti Londona, a naj bi ga vodilni možje pri angleškem velikanu "prisilili", ali če hočete dodatno motivirali. V zameno za predčasno slovo naj bi Francoz dobil denarno injekcijo v višini 11 milijonov funtov (12,5 milijona evrov).

Da se Wenger ne bo dolgo dolgočasil brez službe, razkriva francoski L'Equipe. Ta trdi, da ga služba že čaka pri PSG. A tam naj ne bi sedel na klop, mesto trenerja je praktično že oddano nemškemu strokovnjaku Thomasu Tuchlu, ampak bo prevzel vlogo vodja stroke in svetovalca prvega trenerja članske ekipe.

Med kandidati se omenjata tudi nekdanja nogometaša Arsenala Patrick Vieira in Thierry Henry. Oba sta Wengerjeva rojaka, dobro vpeta v dogajanje pri londonskem klubu. Vieira je trener kluba New York City, ki nastopa v ligi MLS, v prejšnji sezoni pa je zanj igral tudi občasni slovenski reprezentant Andraž Šporar.

Veliko se omenja tudi Luisa Enriqueja, nekdanjega trenerja Barcelone, kot tudi nemškega selektorja Joachima Löwa, Carla Ancelottija in Massimiliana Allegrija.

Največji uspehi Wengerja z Arsenalom

Francoski strateg je na Otoku trikrat osvojil angleško prvenstvo, dvakrat je osrečil navijače z dvojno krono, kar sedemkrat pa postal najboljši v pokalu FA. Toliko lovorik ni v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu osvojil noben trener.

Arsenal je pod vodstvom Wengerja postal trikrat angleški prvak, sedemkrat pa pokalni zmagovalec. Foto: Reuters

Sedemkrat je bil najboljši tudi v angleškem superpokalu. Z Arsenalom je 20 let zapored nastopal v ligi prvakov, v sezoni 2003/04 pa je prečkal ciljno črto kot prvi brez enega samcatega poraza in poskrbel za podvig, ki odmeva še danes. Leta 2006 je zaigral v finalu lige prvakov in v Parizu priznal premoč Barceloni (1:2).